CAT RADIO ผุดเทศกาลดนตรีใหม่ล่าสุด “BEDROOM FEST” ครั้งแรกในไทย เปิดหู เปิดตา เปิดโอกาส กับวงดนตรีซาวนด์ใหม่ และกระทบไหล่รุ่นพี่ BEDROOM!

หลังปลุกปั้นช่วง BEDROOM STUDIO ในคลื่น CAT RADIO มากว่า 10 ปี เปิดโอกาสให้คนดนตรีรุ่นใหม่ได้ส่งผลงานของตัวเองตั้งแต่เพลงแรกที่เริ่มหัดทำในห้องนอน มาเปิดในรายการวิทยุให้ผู้ฟังได้ฟัง จนสร้างวงดังในวงการเพลงมามากมาย ได้เวลาแล้วที่ CAT RADIO จะจัดงานสำหรับชาว BEDROOM ให้ทั้งรุ่นน้องได้โชว์ฝีมือ และรุ่นพี่ได้คืนสู่เหย้าในงานโดยที่เปรียบเสมือนต้นกำเนิดวงดังวันพรุ่งนี้ของวงการเพลงบอกว่า “มีคนเก่งๆ อีกเยอะที่กำลังรอการค้นพบ ถ้าเรามีพื้นที่ให้พวกเขาแสดงออก อะไรก็เกิดขึ้นได้ เฮดไลน์ของงานนี้น่าจะเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ดี ที่ผ่านมาเรามีแค่เวทีเดียวนะ แต่คราวนี้จัดให้ทั้งงานไปเลย คิดว่าคุณน่าจะได้เจอวงที่ชอบวงใหม่ในงานนี้บ้าง”ได้เวลา เปิดหู เปิดตา เปิดโอกาส กับวงดนตรีซาวนด์ใหม่ และเปิดเวทีรับรุ่นพี่ที่ชาว BEDROOM คิดถึงวงรุ่นพี่COCKTAIL (ค็อกเทล), TILLY BIRDS (ทิลลี่ เบิร์ดส์), MOVING AND CUT (มูฟวิ่งแอนด์คัต)วงรุ่นน้องSHADOW COLONIES (ชาโดว์ โคโลนีส์), VELS.(เวลส์), COMMON PEOPLE LIKE YOU (คอมมอน พีเพิล ไลก์ ยู) , MINDFREAKKK (มายด์ฟรีก), LESSSUGÄR (เลสซูการ์), THEBIIRTHDAYPARTY (เดอะเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้), WAV (เวฟ), FLOUR IN THE GARDEN (ฟลาวเออร์อินเดอะการ์เดน), บินหลาแจ๊ส, CVPTAIN MORGANS (กัปตัน มอร์แกนส์)วงรุ่นพี่THE TOYS (เดอะทอยส์), PYRA (ไพรา), WHAL & DOLPH (วาฬแอนด์ดอล์ฟ), YOURMOOD (ยัวร์มูด),THE WANDERERS (เดอะแวนเดอเรอร์ส)วงรุ่นน้องTOFU (โทฟุ), RAINYTOAST (เรนนีโทสต์), SQUID ON TOP (สควิดออนทอป), ROOTS TONE (รูตส์ โทน), SEKI (เซกิ), MEK SIPPANUN (เมฆ สิปปนันทน์), BEHINDTHESMILE(บีฮายเดอะสมาย), PANCH (ปัญช์)ในงานนอกจากมาร่วมแสดงบนเวทีแล้ว แต่ละวงจะมีพื้นที่บูทให้นำเพลง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตนเองมาขาย ให้ผู้ชมได้ลองฟัง และสมัครเป็นแฟนเพลงกลุ่มแรกๆ ของพวกเขาส่วนในเฟซบุ๊ก CAT RADIO ยังมีกิจกรรมเปิดรับวงรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมแสดงฝีมือ แบบมีรางวัล ด้วยการเปิดให้ส่งคลิปแสดงสดคัฟเวอร์เพลง LET IT FLOW (ปล่อยไหล) จากต้นฉบับ THE TOYS & PYRA ในแบบของตนเอง และส่งคลิปการแสดงสดเพลงของตัวเองมาด้วย เพื่อลุ้นเล่นบนเวที REFRESH STAGE ใน BEDROOM FEST โดยมีกำหนดส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 มีนาคม 2567เรียกได้ว่างานนี้อาจจะรวมวงดนตรีที่คุณไม่รู้จักไว้มากที่สุด แต่ดูแล้วคุณอาจจะหลงรักในทันที