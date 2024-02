Future Trends ร่วมกับ JITTIPONG Loespradit และ SC Asset ประกาศความสำเร็จการจัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset

โดยมีผู้สนใจจากภาคธุรกิจ ผู้อยู่ในแวดวงการตลาดเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อบทบาทของเทคโนโลยีการตลาดที่ได้เข้ามามีส่วนกำหนดแผนงานและกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยภายในงานมีไฮไลต์สำคัญ คือ การรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกว่า 70 คน ที่มาร่วมอัปเดตเจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยี นวัตกรรมการตลาด กับหัวข้อเสวนากว่า 50 Session ผ่าน 4 เวทีเสวนาที่หลากหลายและครอบคลุมแบบ insight ในทุกมิติ ได้แก่ Visionary Stage - Strategy Stage - Global Stage และ Product Launch Stage พร้อมการนำเสนอความล้ำหน้าของเทคโนโลยีการตลาด เครื่องมือและโซลูชันที่ทันสมัย จากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 100 บูทประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลค์ มี จำกัด และผู้ก่อตั้ง Future Trends เผยว่า “แนวโน้มการปรับใช้ Marketing Technology หรือ MarTech ในธุรกิจปัจจุบันมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2023-2024 ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอ้างอิงจากผลสำรวจของ Gartner พบว่า บริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรงบประมาณให้ MarTech เป็น 1 ใน 4 ของงบประมาณด้านการตลาดทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีผลการศึกษาพบว่า องค์กรขนาดใหญ่กว่า 68% และธุรกิจขนาดกลางหรือ SMEs กว่า 54% มีแนวโน้มเพิ่มงบประมาณด้านเทคโนโลยีการตลาดเช่นเดียวกัน สำหรับการใช้งาน MarTech ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และธุรกิจของไทยยังใช้งาน MarTech เพียง 5-10% ของศักยภาพที่มีเท่านั้น นั่นหมายความว่า ตลาด MarTech ในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคต“การจัดงาน MarTech Expo 2024 ภายใต้ธีม Marketing Technology to Extend Possibilities มุ่งหวังให้ธุรกิจองค์กรและธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยได้อัปเดตเทรนด์ MarTech ที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศและรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอดและปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสร้างโอกาสต่างๆ ให้ธุรกิจได้ก้าวทันเทรนด์โลกและสร้างความเป็นไปได้ให้ธุรกิจ อีกทั้งการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ถูกต้องยังช่วยให้องค์กรประหยัดงบประมาณ ส่งผลให้ธุรกิจมีผลกำไรเพิ่มขึ้น โดยเราได้รวบรวมกลุ่มธุรกิจ MarTech กว่า 90% ของประเทศมาร่วมออกบูทกว่า 100 บูท เพื่อให้ธุรกิจที่สนใจได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และยังได้ร่วมรับฟังการบรรยายจากจากวิทยากรและแบรนด์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้งาน MarTech เป็นต้น”ทางด้านนายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association) และผู้ก่อตั้ง Marketing Tech Thailand ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจ MarTech ของไทย กล่าวว่า สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด หรือ MarTech Association ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 100 บริษัทและมีคณะกรรมการดำเนินงานอยู่ 25 บริษัท โดยสมาคมฯ มีพันธกิจสำคัญในหลากหลายมิติ เช่น การสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้แก่ผู้สนใจด้าน MarTech ได้เข้าใจกลไกการทำงานและผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจในทุกประเภท เพื่อให้ทุกธุรกิจได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปทำการตลาดได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการศึกษา (Education) โดยที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เซ็น MOU กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อเข้าไปให้ความรู้และร่วมจัดทำหลักสูตรด้าน MarTech ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานด้านการตลาดได้อย่างทันเทรนด์และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ให้แก่กลุ่มธุรกิจ MarTech โดยการจัดทำ Business Matching ระหว่าง Start up กับเหล่า Platform รวมทั้งสนับสนุน Startup ด้าน MarTech ในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการจัดงาน MarTech Expo 2024 ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ที่สร้าง Ecosystem ให้แก่วงการ MarTech ในประเทศไทยและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจได้อีกมากมาย”Head of Technology Solutions บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน ซึ่งนอกจากนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะด้วยระบบ Command Centre และ Notification Center มาจัดแสดงภายในงานแล้ว ยังได้ขึ้นเสวนาร่วมกับ ขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) ในหัวข้อ Transforming Customer Engagement : The Evolution of Preventive Technology and Personalized Experiences โดยได้กล่าวว่า เอสซี แอสเสท ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลและแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบ เช่น แอปพลิเคชัน รู้ใจ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกบ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญ โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ที่สามารถแจ้งเตือนลูกบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอย่าง Metthier มาร่วมเป็นพาร์ตเนอร์เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ ทั้งนี้ SC Asset ยังคงเดินหน้าสนับสนุน MarTech ของไทยให้พัฒนาต่อไป”ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) กล่าวว่า “หนึ่งในบริการหลักของ Metthier คือ บริการด้านความปลอดภัย โดยศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของเมทเธียร์ได้นำระบบ AI และ IoT มาเป็นหัวใจหลักของการรักษาความปลอดภัยและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิทัล โดยใช้ AI ในการตรวจจับสิ่งผิดปกติและแจ้งเตือนเข้าศูนย์ฯ ในแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมดูแลความปลอดภัยสามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที ที่สำคัญยังทำ data analytics ให้แก่ลูกค้า ซึ่งการสร้างความแตกต่างของเราจะช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยและพัฒนาการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ”นอกจากนี้ ภายในงานยังมีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมเผยมุมมองและองค์ความรู้เกี่ยวกับ MarTech บน 4 เวทีสำคัญของงานในครั้งนี้ ได้แก่เวทีของการอัปเดตและเจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยีการตลาดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เผยทิศทางแนวโน้มทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และข้อมูลเชิงลึกในมิติต่างๆ พร้อมเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยกำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนธุรกิจได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ เช่นเวทีแห่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวางเป้าหมายธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการแข่งขัน เช่นเวทีแห่งโอกาสและความท้าทายของธุรกิจในตลาดระดับโลก กับองค์ความรู้แบบเจาะลึกจากประสบการณ์และกลยุทธ์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก เช่นเวทีของการเปิดตัวและรวบรวมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือทางการตลาดใหม่ล่าสุด จากหลากหลายบริษัทและองค์กรผู้นำด้านดิจิทัล เช่นการจัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset ในครั้งนี้ยังมีกิจกรรม Business Matching & Networking ที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ การขยายการลงทุนต่อยอดในอนาคต รวมทั้งหวังผลักดันให้ MARTECH ECOSYSTEM ของประเทศไทยครบวงจรและสมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ เตรียมตัวพบกับงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2025 ที่จะมาพร้อมกับแนวคิด Marketing x Technology Exploring the Power ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://theMarTechexpo.com และ https://www.facebook.com/ThaiMarTechExpo