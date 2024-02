‘มัณฑนา เลิศกรกิจจา’ กับสัจธรรมเบื้องหลังความน่ารักของ ‘HUUYAOW’ คาแรคเตอร์สุด Cute และ Heal ใจ

‘หูยาวกวัก’ วัตถุ Heal ใจ

คาแรคเตอร์เด็กหญิงตัวเล็ก สวมเสื้อยืดย้วยๆ ตัวเดิมๆ สีหน้าปราศจากอารมณ์ มองไม่เห็นริมฝีปากว่ายิ้มหรือหัวเราะหรือบึ้งบูดหรืองุนงง ทว่า ในความไม่รู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไร กลับกลายเป็นเสน่ห์มัดใจให้ใครต่อใครหลงรักเด็กหญิงหูกระต่ายคนนี้จากศิลปะ NFT ก้าวเข้าสู่โลกของ Art toy ที่ความน่ารักและความป๊อบของเด็กหญิงไม่แสดงสีหน้าอารมณ์ผู้นี้ กลับเข้าไปนั่งในใจผู้คนจำนวนไม่น้อย ไม่ว่า คาแรคเตอร์ ‘หูยาวกวัก’ ที่ Sold out อย่างรวดเร็ว, หูยาวไซส์เบิ้มสูงถึง 2 เมตร ที่เคยตั้งตระหง่าน ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ 140 ปีไปรษณีย์ไทยรวมถึงเด็กหญิงหูยาว ความสูง 150 เซ็นติเมตร ที่กำลังอวดโฉมอยู่ในงานนิทรรศการ The Untold Adventure of Meowในคอลเลคชั่น ‘I HAVE 3 CATS : หูยาวมีแมวสามตัว’ ที่ Metro Art MRT พหลโยธินอยู่ในขณะนี้แรงบันดาลใจ ความสุขแสนเรียบง่าย ประสบการณ์ ความทรงจำ เรื่องราวในชีวิต ล้วนประกอบสร้าง ก่อร่างเป็น scenario ที่มีส่วนชุบชูหูยาวให้เป็นอย่างที่เป็นและส่งต่อความสุข ความอบอุ่นให้แก่ผู้คนรอบข้างได้อมยิ้ม หัวเราะ ไปกับท่าทางซื่อๆ ไร้เดียงสาของเด็กหญิงคนนี้ถามว่าเริ่มสนใจศิลปะตั้งแต่เมื่อไหร่ ก้าวมาสู่การเป็นศิลปินได้ยังไงมัณฑนาหรือปิ๊งตอบว่า “ถ้าถามว่าชอบวาดรูปเล่น ขีดเขียน ชอบความสวยงามตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็น่าจะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ แต่ไม่ได้ฉายแววเรื่องวาดรูปสวยหรือเก่งอะไร แค่วาดเพลินๆ เราชอบวาดรูปเล่น ชอบวาดในสมุดจดเวลาเรียนเช่นวาดคาแรคเตอร์ วาดแซวคุณครูอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ) มีคาแรคเตอร์เป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่น หัวโตๆ”ปิ๊งเล่าว่าเธอเรียนจบคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต แต่หากย้อนกลับไปในช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างเรียนมัธยมปลาย กับมหาวิทยาลัยนั้น งานศิลปะที่เธอลองได้จับจริงๆ ก็คือการพ่นกราฟฟิตี้ (Graffiti)“ด้วยความที่เห็นเพื่อน ม.ปลาย เขาเท่ดี เราก็อยากเท่อย่างเขาบ้าง เขาเป็นสาย Hip Hop”ปิ๊งเล่าว่าในช่วงนั้น เธอวาดคาแรคเตอร์ขึ้นมาเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดกระต่าย“เป็นเด็กผู้หญิงที่โผล่มาแต่หน้า ส่วนตัวก็อยู่ในชุดตุ๊กตากระต่ายที่หูยาวๆ แขนยาวๆ” เธอย้อนความทรงจำที่สดใส ก่อนเล่าเพิ่มเติมว่า เมื่อได้เริ่มเรียนกราฟฟิกช่วงเข้ามหาวิทยาลัย และได้เรียนเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้เธอรู้สึกว่าการวาดในคอมฯ มีข้อดีคือแก้ไขง่ายและสามารถนำไปต่อยอดทำหลายๆ อย่างได้ เธอจึงเริ่มชอบงาน Digital painting มากกว่าการเพนท์มือ“แล้วเมื่อวาดไปสักพัก เราก็ปรับคาแรคเตอร์เป็นตัวเองในวัยเด็กที่มีหูกระต่าย ก็คือนำเอาคาแรคเตอร์ที่เคยใส่ชุดกระต่ายตอนพ่นกราฟฟิตี้ แล้วเราจับน้องถอดชุดออก ซึ่งจริงๆ แล้วตัวข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นเด็กหญิงหูยาวนี่เองค่ะแต่ในตอนแรก คาแรคเตอร์ตัวนี้เขาไม่มีชื่อนะคะ เราแค่ใช้พ่น ใช้วาดแทนตัวเรา แล้วเด็กหญิงหูยาวที่วาดตอนแรกๆ เค้าก็ไม่ใส่เสื้อผ้าค่ะ มีความล่อแหลมอยู่นะ (หัวเราะ ) เราก็รู้สึกว่า ‘เอ๊ะ! จะโดนใครฟ้องไหม’ เพราะตอนนั้นสังคมก็ sensitive เรื่องพวกนี้ เราก็เลยให้เป็น Feel ว่า หูยาวเค้าไปค้นตู้เสื้อผ้า แล้วได้เสื้อ Oversize ย้วยๆ ของเราไปตัวนึง แล้วเค้าก็ถือว่าเสื้อตัวนั้นเป็นของเค้า เค้าก็ยึดไปเลย” ปิ๊งบอกเล่าได้อย่างเห็นภาพความเป็นมาของหูยาว หรือเด็กหญิงหูยาว และกล่าวเพิ่มเติมถึงเอกลักษณ์แห่งความสดใสของคาแรคเตอร์นี้ว่า“หูยาวก็คือตัวเราที่เป็นเด็ก ซึ่งเด็กไม่ต้องรับผิดชอบอะไร หรือคิดอะไรที่ซับซ้อน ไม่กลัวอะไรเป็นพิเศษ แล้วเมื่อโตขึ้นมาเราก็กลายเป็นคนขี้กังวลไปหมดทุกสิ่งเลย กลัวทำได้ไม่ดี กลัวโดนบ่น กลัวไม่สำเร็จ ทั้งๆ ที่ตอนเป็นเด็ก เราเขียนอะไรใส่กำแพงบ้าน แม่ก็ไม่ว่า เอาสติ๊กเกอร์มาติดตู้เย็นแม่ก็ไม่ว่านี่นาเราเลยรู้สึกว่า การที่ไม่กลัวโดนตำหนิในวัยเด็ก มันก็น่าจะ Heal ใจเราในตอนโตได้ด้วย เราอยากให้คนที่มองหูยาว มองแล้วมีความสุข มองแล้วอมยิ้มได้”หากถามว่า นอกจากเอกลักษณ์ที่น่ารักสดใส มองแล้วมีความสุข คุณคิดว่าอะไรอีกบ้าง ที่ทำให้หูยาวประสบความสำเร็จในวงกว้างศิลปินสาวตอบว่า “เราว่าคือความเรียบง่ายของเค้าค่ะ คือเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ ถ้าพูดแบบตลกก็คือเหมือนในหนังเรื่อง The Hunger Games ที่ทุกคนต้อง ทำหัวโตๆ ทำผมแฟนซี ทำสีผมประหลาดๆ ทำตัวให้ประหลาดเพื่อให้โดดเด่น หรือOutstanding ออกมา เพื่อจะได้มีพื้นที่อยู่ในสังคม ในขณะที่หูยาวเป็นเด็กที่ไม่แสดงสีหน้า ใส่เสื้อตัวเดิมๆ แล้วก็นั่งนิ่งๆกลายเป็นว่า จริงๆ แล้ว ทุกคนอาจจะวิ่งไปหาความวุ่นวาย แต่ใจอยากได้ความสงบ เพราะฉะนั้น สำหรับเรา เมื่อเราอยู่กับคาแรคเตอร์หูยาวแล้วเรารู้สึกว่าน้องทำให้เราสงบแล้วก็เรียบง่าย”ถามว่าอดแปลกใจไม่ได้ที่หูยาวไม่มีปาก แต่ทำไมเมื่อมองดูแล้วกลับรู้สึกมีความสุขและยิ้มได้ปิ๊งตอบว่า “ใช่ค่ะ คือลองนึกดูว่าเค้าเป็นเด็กที่นั่งเฉยๆ เด็กตัวเล็กๆ ที่ทำหน้าเฉยๆ ไม่หัวเราะ ไม่ร้องไห้ เราเห็นเรายังรู้สึกว่าน่ารักเลย โดยหลักคือเราวาดน้องหูยาวให้มีความคล้ายแมว แมวเป็นสัตว์หน้านิ่ง แต่ในความหน้านิ่ง แมวก็ยังน่ารัก” ศิลปินสาวระบุศิลปินสาวเล่าย้อนกลับไปนับแต่เมื่อครั้งสร้างคาแรคเตอร์เด็กหญิงหูยาวขึ้นมาใหม่ๆ ว่า เธอวาดหูยาวขึ้นมาเล่นๆ แล้วในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยปี 3-ปี4 ก็ได้นำผลงานไปแสดงที่ TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ แล้วผลงานของเธอก็ได้รับเลือกตีพิมพ์ลงนิตยสาร Graphic ในยุคนั้น ชื่อ CG PLUSปิ๊งเล่าว่าช่วงนั้นเธอขยันวาดเด็กหญิงหูยาวมาก ทำด้วยความสุขและสนุกอย่างแท้จริงกระทั่งเมื่อเรียนจบและได้ทำงานประจำ“เมื่อนั้น สิ่งที่เป็นฝันร้ายของผู้ใหญ่ก็ได้มาถึง (หัวเราะ ) เราไม่เหลือเวลาให้ความสุข ไม่เหลือเวลาให้ความสงบ ไม่เหลือเวลาให้เราวาดรูปได้สักเท่าไหร่ จึงมีช่วงใหญ่ที่หยุดวาดไป วาดอย่างมากก็คือการ์ดวันเกิด การ์ดปีใหม่ ปีละใบ แค่นั้นค่ะ เราไม่ได้วาดหูยาวอยู่ 7-8 ปีเลยค่ะ เพราะเราก็ต้องทำงาน Graphic design โดยหลักก็เป็นงาน Commercial ทำงานตามสั่ง"“จากนั้น เมื่อถึงช่วงโควิด-19 ถือเป็นโอกาสของเรา เพราะงาน Graphic design น้อยลง เราก็ได้ทำงานแต่งบ้าน เป็น Home Stylist อยู่ช่วงนึง ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้กลับไปวาดหูยาว แต่ก็ได้มีเวลาว่างบ้างในช่วงที่ไปเฝ้าไซต์งาน เราก็พก iPadไปด้วยเพราะว่างนี่นา ก็เลยกลับมาวาดนิดๆ หน่อยๆ แต่ยังไม่ได้จริงจังอะไร”"กระทั่งต้นปี 2022 ช่วงใกล้คลายล็อคดาวน์แล้ว เรากลับติดโควิดในช่วงนั้น ก็กลายเป็นว่า นอกจากมีเวลาว่างแล้ว ยังได้อยู่บ้านด้วย เราก็กลับมาวาดการ์ตูน ที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นเพื่อนหูยาว เนื่องจากมีพี่ที่สนิทกันคนนึง ใกล้จะถึงวันเกิดเค้า เราก็เลยคิดว่าเมื่อไม่ได้เจอกันแล้วจะให้อะไรดี งั้นก็วาดรูปให้แล้วกัน นั่นคือจุดสตาร์ทค่ะที่ได้กลับมาวาดรูป แล้วไม่ได้วาดหูยาวอย่างเดียวด้วย เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ NFT กำลังบูมเลย เราก็เลย Mint งาน หรือตั้งใจจะอัพโหลดเป็น NFT ให้พี่สาวที่เป็นเจ้าของวันเกิดนี่แหละค่ะ แล้วก็เริ่มบานปลาย จากที่วาดตัวแรก ก็กลายเป็นคอลเลคชั่นอยู่ใน NFT ชื่อ PEOPLEHUUYAOWKNOW ( พีเพิ่ล หูยาว โนว ) วาดเป็นคาแรคเตอร์เพื่อนของหูยาวค่ะ”ปิ๊งเล่าว่า เมื่อเข้าวงการ NFT ก็ได้เริ่ม Collabs กับศิลปิน NFT คนอื่นๆ ที่กลายมาเป็นเพื่อนใหม่ซึ่งล้วนมีคาแรคเตอร์จัดจ้าน“เราก็ได้วาด Collabs กับเขา เป็นโปรเจ็กต์เล็กๆ เหมือนวาดแลกกัน จบโปรเจ็กต์ภายใน 6 เดือน เราวาดไป 230 ตัว Collabs กับศิลปินประมาณ 70 คนค่ะในช่วงนั้น วาดเยอะมากเลยแต่ส่วนตัวแล้ว เราว่าอาจไม่ใช่งาน Collabs เต็มตัวหรอก ใช้คำว่าวาดแลกกันดีกว่าค่ะ เป็นเหมือนอัลบั้มที่เราไว้ใช้จดจำเพื่อนๆ มากกว่า เช่น คอลเลคชั่นนี้ เป็น Feel ที่เราวาดเพื่อ Record ว่าเราเจอใครบ้างนะในช่วงที่ผ่านมา เมื่อจบคอลเลคชั่น เราก็ได้รู้จักคนมากขึ้น ได้ส่งงาน NFT ออกไปแสดงตามงานต่างๆ มากขึ้น ได้วนเวียนอยู่กับสายงาน NFT ค่ะ”อดถามไม่ได้ว่า การวาดรูปแลกกันกับเพื่อนในแวดวง NFT เป็นอย่างไร แบบไหนศิลปินสาวผู้นี้ตอบว่า “เราว่าจุดที่ชัดเจนในงานของเรา ไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์หูยาว แต่มันคืองานลายเส้นด้วยค่ะ วิธีการใช้เส้น ใช้สี ใช้เงา ก็คือคาแรคเตอร์ของเพื่อนๆ ศิลปินจะถูกตีความใหม่ด้วยลายเส้นในสไตล์ของเราคล้ายๆ Fan Art สนุกดีค่ะ คนในวงการนี้ก็หาเรื่องซนกัน (หัวเราะ ) แล้วจากนั้น เราก็เริ่มมีโอกาสไปพูด ไปเล่าเรื่อง Inspiration ด้วย ถูกเชิญไปพูดในงานที่มี Creator มีนักวาดใหม่ๆ”ปิ๊งเล่าว่า จากนั้น เธอก็มีโอกาสได้จัด Exhibition เมื่อกลางปีที่แล้ว ทำให้เธอได้เรียนรู้ในหลายสิ่งเกี่ยวกับงานนิทรรศการ เนื่องจากต้องทำเอง ตั้งแต่ต้นจนจบ“เราทำด้วยความคิดที่ว่าเราอยากรู้ Process ในการจัดงานด้วยตัวเอง โดยที่เราไม่ต้องใช้ organizer ไม่ต้องใช้ Curator เราไปติดต่อขอเช่าพื้นที่เอง จัดการทุกอย่าง วาง Timeline เอง งานนั้นทำเองหมดเลย แล้วความโชคดีของเรา คือ Collector ที่เป็นเพื่อนในวงการ NFT เขาก็สนับสนุนหลายอย่างมาก”ปิ๊งเล่าว่า ช่วงที่สร้างสรรค์งานคอลเลคชั่นนี้ เธอรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เธอยังไม่รู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จเป็นพิเศษ แม้คนอื่นอาจจะพูดชื่นชมงานของเธอก็ตาม“เราได้โอกาสทำงานที่เรารักมากขึ้น ข้อนั้นเรารู้สึกได้ แต่พอมีคนชมมากๆ ก็ทำให้เรารู้สึกว่า ‘เอ๊ะ! เราจะเหลิง จะเอาแต่ใจมากขึ้นหรือเปล่า’ เราก็เลยทำคอลเลคชั่น HUUYAOW’s Garden of Words ซึ่งหูยาวเค้ารู้สึกว่าเค้าตัวใหญ่จังเลย ก็เลยรู้สึกคับที่ ดังนั้น เค้าจึงย่อไซส์ตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติ”ปิ๊งเล่าว่าคนที่ไปชมงานนิทรรศการดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผู้คนในแวดวง NFT และเป็น Collector งานของเธอ คอยซื้องาน NFT เธอเสมอ งานทุกชิ้นในนิทรรศการนี้จึงขายหมดแล้วไม่เพียงเท่านั้น งานนิทรรศการ HUUYAOW: MOOD x GARDEN ยังเปรียบเสมือนประตูที่เปิดออกพาเธอก้าวเข้าสู่โลกกว้างอีกใบ“บังเอิญมีหลายๆ คนมาเจอ Art Toy เรา ซึ่งเพื่อนสนิทเป็นคนทำให้ แล้วคนที่บังเอิญมาเจอ เป็นคนจากร้าน LOFT มาเจอเค้าก็สนใจว่า ‘หูยาวมี Art Toy ด้วย’ เค้าก็ชวนให้เราเอาไปร่วมกิจกรรมกับทาง LOFT เราก็ยินดี จึงได้นำหูยาวไปปรากฏตัวอย่างเป็นทางการที่ LOFT ในงาน ART TOYS FEST ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี 2023 ค่ะ ทาง LOFT เขาก็ Request ว่า เค้าอยากได้หูยาวไปประมูล แบบที่มีตัวเดียวในโลกเลย ซึ่งเราสารภาพตรงๆ ว่าเราไม่มีทักษะหรือความรู้ด้าน Art Toy เลยในที่สุดก็ใช้เวลาอันสั้น ไปทำให้เป็นตัวเดียวภายในเดือนเดียว ซึ่งก็ได้พี่ๆ น้องๆ ในวงการศิลปะช่วยแนะนำ สุดท้ายตัวที่นำไปประมูลก็เป็นหูยาวตัวเงินตัวทองขนาด 25 ซม.ค่ะ เป็นหูยาวยืนแล้วก็ลากตุ๊กตากระต่ายสีเหลืองค่ะ”ถามว่าเมื่อช่วงปลายปี 2023 ที่ผ่านมา ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ทราบว่าคาแรคเตอร์เด็กหญิงหูยาว (HUUYAOW) ขนาดสูงกว่าตัวคนก็ได้ไปตั้งแสดงที่งานดังกล่าวด้วยและได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมากปิ๊งตอบด้วยน้ำเสียงสดใสว่า “ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ ไม่คิดว่าน้องจะได้ทำตัวใหญ่ขนาดนั้น”แล้วมาร่วมงาน 140 ปีไปรษณีย์ไทยได้อย่างไรปิ๊งตอบว่า “มีน้องคนหนึ่ง เขาทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์กลาง บางรัก เราบังเอิญไปเจอเค้าที่ร้านคราฟท์เบียร์เมื่อนานมาแล้ว แล้วเค้ารู้ว่าเราวาดหูยาว จากนั้นเขาได้ไปเห็นงานเราที่ LOFT เขาก็ทักว่า ‘พี่มี Art Toy ด้วย ไปรษณีย์ไทยในปี 2023 เขา Celebrate 140 ปี มี Art Toy ด้วย พี่ทำ Art Toy งานนี้มั้ย’“แรกๆ เราก็ปฏิเสธ เพราะเราทำไม่เป็น ( หัวเราะ ) เขาก็จีบอยู่สักพัก ในที่สุดเราก็โอเค จะหาวิธีทำให้ได้ บอกรายละเอียดมาได้เลย เขาก็บอกรายละเอียดมา ซึ่งไปรษณีย์ไทยค่อนข้าง Open มากค่ะ ในเรื่องการออกแบบ ที่เราวาดไปเขาไม่ Comment อะไรเลย”ถามว่า เหตุใดถึงเป็น Art toy หูยาวตัวขนาดใหญ่กว่าคนได้ศิลปินสาวตอบพร้อมเสียงหัวเราะว่า “คือโปรเจ็กต์ของไปรษณีย์ไทย พลิกชีวิตเราเหมือนกันนะคะ เพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราต้องไปร่วมงานกับศิลปินท่านอื่นด้วย แล้วเค้า Deal งานกันมาตั้งแต่เมษายนแล้ว แล้วเราเพิ่งมาเซ็นสัญญากับทางไปรษณีย์ไทยเมื่อเดือนกันยายน“คือเรามาหลังสุด แล้วก็ไม่รู้เรื่องที่สุด ซึ่ง Art toy ของศิลปินท่านอื่นเขาอยู่กันมาเป็นปีแล้ว แต่ของเราอายุงานอยู่แค่หลักเดือน แต่โชคดีที่ได้น้องทีมงานที่เป็นคนทำ Art toy ช่วย คือเขาช่วยเต็มแรงมาก เราส่งแบบไป แล้วเขาก็มีไอเดียว่าเขาอยากทำตัวใหญ่ด้วย"จากนั้น ทางไปรษณีย์ไทย เขาก็คัด Art toy มา 3 ตัว จากศิลปิน 10 กว่าคน แล้วก็โชคดีตรงที่หูยาวได้รับเลือกให้ทำตัวใหญ่ เราก็ดีใจ แล้วก็งงๆ ว่า ‘เอ๊ะ เราได้ทำได้ยังไง’ แต่เมื่อได้รับโอกาสเราก็เต็มที่เลยถ้าถามว่าความสูงเท่าไหร่ ความสูงน้องเมื่อรวมหูแล้วสูงสองเมตรค่ะ ล่าสุด ทราบว่าน้องปลดประจำการไปอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วค่ะ (หัวเราะ ) น้องโดนปลดประจำการแล้วค่ะ และเราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ออกมาดี”นอกจากงานนิทรรศการและอวดโฉม Art toy หูยาว ในปีที่ผ่านมาแล้ว ทราบว่าในปีนี้ คุณยังมีนิทรรศการที่ MRT ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรปิ๊งตอบว่า “เนื่องจากทาง MRT แล้วก็ Palette Artspace ให้โอกาสหูยาวนำงานคอลเลคชั่นใหม่ไปจัดแสดงค่ะ คือสร้างขึ้นมาเพื่องานนี้เลย เป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมว โดยเจ้าของ Palette Artspace เขาติดต่อมาว่าจะมีงานกลุ่ม เกี่ยวกับแมว แล้วเขาเคยเห็นงานเราชิ้นหนึ่งที่วาดหูยาวกับแมว เขาชอบชิ้นนั้น ก็เลยชวนเรา เราก็รับทำค่ะ"“Theme ของนิทรรศการนี้ชื่อ The Untold Adventure of Meowคอลเลคชั่นของเราชื่อ ‘I HAVE 3 CATS’ ภาษาไทยก็คือ ‘หูยาวมีแมวสามตัว’งานจัดตั้งแต่ 31 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคมค่ะ จัดที่ Metro Art MRT พหลโยธินค่ะ นอกจากหูยาวแล้ว ก็มีผลงานของศิลปินอีกหลายคนเลยค่ะ”ปิ๊งกล่าวว่า “ด้วยความที่เมื่อเป็นหูยาว เราไม่ได้คาดหวังความ Fantasy จินตนาการกว้างไกล และจริงๆ แล้ว นิสัยของแมวสามตัวในบ้านเรา มันก็สนุกสนานมากแล้วนะ บันเทิงสุดๆ เลย เค้าอยู่ด้วยกัน บางครั้งอาจเหมือนเค้าไม่รักกัน แต่เค้าก็ไม่เกลียดกัน คาแรคเตอร์แต่ละคนคือ โอ้โห! อินดี้มาก มีแมวอินดี้สามตัวเลย“เราไม่เกิดคำถามเลยว่า ‘ทำไมเค้าไม่คิดเหมือนเรา’ เวลาที่มีใครทำอะไรบางอย่างที่เค้ามีทัศนคติในการใช้ชีวิตไม่ตรงกับเรา แต่เราจะอยากรู้ว่าทำไมเค้าคิดแบบนั้นมากกว่า“เมื่อบำบัดตัวเองด้วยแมว เมื่อเรามองคน เราก็รู้สึกว่าคนก็เหมือนแมวเนอะ นิสัยแตกต่างกันไป แต่ก็ไม่ตีกันขนาดนั้นเราอาจไม่ได้ใช้วิธีการเดียวกับคนอื่น เราอาจจะมีวิธีการของเราแต่ได้ผลลัพธ์ดีเหมือนกัน มันก็คือการยอมรับความต่างนั่นแหละ”อดถามไม่ได้ว่า หนึ่งใน Item Art toy ของหูยาวที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างมาก ก็คือ ‘หูยาวกวัก’ มีที่มาอย่างไรปิ๊งหัวเราะอารมณ์ดี ก่อนตอบว่า “หูยาวกวัก มีภาพต้นฉบับเป็น NFT ชิ้นนึงค่ะ ซึ่งเราวาดแจกให้กับ Collector มี 100 Edition เราวาดแจกให้ Collector ที่เค้ามาซื้องานเราแล้วซื้อไม่ได้ ก็คือแก้แห้ว เหมือนได้รางวัลปลอบใจ แล้วปรากฏว่าคนกลับเอ็นดูหูยาวกวัก เยอะมากๆ“กลายเป็นว่า เมื่อเราทำ Art toy ก็มีแฟนสาย Art toy เพิ่มขึ้นมาด้วย เค้าก็จะเริ่มทักว่าหมดนิทรรศการไปรษณีย์ไทยแล้ว มี Art toy ตัวไหนต่อ เราเองก็รู้สึกตั้งแต่ตอนทำหูยาวกวักแล้วว่า ตัวนี้ ถ้าทำ Art toy น่าจะดี เพราะว่าจริงๆ แล้วในมุมมองของเรา เราไม่ได้มองหูยาวกวักว่าเป็น Art toy นะคะ“เรามองเค้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มองเค้าเป็นสิ่ง Heal ใจ เพราะทุกวันนี้เวลาคนซื้อ Art toy หลายคนก็เอาน้องไปใส่ตู้ มองเป็นของเล่น ซึ่งก็ไม่เป็นไร แต่เราอยากให้ Art toy ที่เราทำออกมา มีฟังก์ชั่นมากกว่านั้น ตัวหูยาวกวักก็เลยออกแบบมาให้มีความเป็นสิริมงคล ซึ่งเราก็ต้องไป Re-search นางกวัก Original ว่า แขนของนางกวักต้องอยู่เหนือปาก แต่ทุกคนก็ทักว่า ‘เดี๋ยว! หูยาวไม่มีปาก เอายังไงกันดี’ ก็สรุปกันว่า งั้นให้อยู่เหนือๆ คางขึ้นมาหน่อยก็ได้ ปากน่าจะอยู่แถวๆ นั้นแหละ (หัวเราะ ) จริงๆ แล้วหูยาวเค้ามีปากนะคะ แต่เค้าไม่ค่อยอ้าปาก เค้าเป็นเด็กที่อมริมฝีปากไว้ ริมฝีปากเค้าบางๆ”“สรุปว่า ‘หูยาวกวัก’ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นวัตถุ Heal ใจหูยาวกวักรุ่นแรกเป็นพรีออเดอร์ค่ะ ตัวใหญ่มี 32 ตัว Sold out หมดแล้ว ภายใน 40 นาที ตกใจเหมือนกันค่ะ“สำหรับหูยาวกวัก เรามี Road Map ที่ตั้งเอาไว้สนุกๆ ว่า เราจะออกทั้งหมด 9 รุ่น โดยแต่ละรุ่นจะเป็นสไตล์เดิมเลย แต่จะเปลี่ยนสีสไบกับของไหว้ เช่น สมมติว่า สีประจำวันอังคารเป็นสีชมพู สไบน้องจะเป็นสีชมพู ของไหว้ก็อาจจะเป็นดอกบัว“ที่ผ่านมาเพิ่งออกรุ่นแรกไปค่ะ และด้วยความที่เราไม่ได้มองน้องเป็นของเล่น ดังนั้น ต่อให้กระแส Art toy จะขึ้นหรือลง แต่เรามองเค้าเป็นสิ่งที่สามารถซื้อได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญให้เพื่อน งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่ หรือซื้อเป็นที่ระลึก เพราะว่าตัวน้องเองก็มีความเป็นไทยแบบอินเตอร์ฯ“เราก็คาดหวังนะคะว่าขอให้น้องค่อยๆ ขายออก แล้วก็ยั่งยืน เพราะฉะนั้น น้องจะออกมา 9 รุ่น วาง Timeline ไว้ประมาณ 3 ปี ใครที่เก็บครบ 7 รุ่นแล้ว รุ่นที่ 8 ก็รับฟรีไปเลย ที่คิดไว้ในใจนะคะเพราะถือว่าซื้อไป 7 รุ่นนี่เค้าเปย์เราไปเยอะมาก เราก็ต้องมีอะไรตอบแทนเค้า”ถามทิ้งท้ายว่า หูยาวมีโปรเจ็กต์อื่นๆ อะไรอีกไหม ในปีนี้ปิ๊งตอบว่าน่าจะได้ Collabs กับศิลปิน NFT 2 ท่าน ที่ต่างก็มีแนวคิดที่จะทำ Art toy รุ่นพิเศษกัน“สุดท้ายแล้ว งานจะเป็นชิ้นเดียวกันแต่มีสองคาแรคเตอร์รวมอยู่ในนั้นนอกจากนี้ ในอนาคต เราก็อาจทำหูยาวกับเพื่อนๆ ของเค้า ถ้าคนสังเกตจะเห็นว่าหูยาวเค้ามีเพื่อนคือตุ๊กตากระต่าย ชื่อ ‘เมลโล่’ แต่เราก็รอดูก่อน เพราะลำพังหูยาวก็ค่อนข้างงานเยอะและเราไม่อยากปั้นเพื่อนขึ้นมาเพื่อขาย"