“ครอบครัวชินวัตร” ออกมาติดป้ายต้อนรับคุณตากลับบ้าน

วันนี้ (17 ก.พ.) เมื่อเวลา 17.35 น. นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค, นางสาวพินทองทา ชินวัตร หรือเอม และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอิ๊งค์ พร้อมด้วยหลานๆ ซึ่งเป็นลูกของทั้งสามคน ได้นำป้ายสีขาวต้อนรับนายทักษิณ ที่ระบุข้อความว่า “Welcome home We’ve been waiting for this day for so so long” และข้อความภายในป้ายยังมีชื่อหลานทั้ง 7 คน มาติดที่หน้าประตูทางเข้าของบ้านพักนางสาวแพทองธาร ระบุสั้นๆว่า ข้อความทั้งหมดภายในป้ายนี้ เป็นฝีมือของหลานๆทุกคนช่วยกันคิดและเขียนเองเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พรุ่งนี้คุณพ่อจะเดินทางกลับในเวลากี่โมง ระบุว่า ขอรอคอนเฟิร์มเวลาอีกทียังไม่แน่ใจ ก่อนจะพูดขอบคุณสื่อมวลแล้วพาหลานๆ เดินเข้าบ้านทันทีขณะที่ความหมายของข้อความภายในป้าย แปลว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้าน พวกเรารอวันนี้มานานแสนนาน