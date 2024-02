คิง เพาเวอร์เปิดเวทีแข่งขัน THE POWER BAND 2024 SEASON 4 เฟ้นหาคนดนตรีคุณภาพสุดเข้มข้น

​คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย จับมือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 6 ค่ายเพลงดัง สร้างความคึกคักให้วงการดนตรีอีกครั้ง กับโครงการ THE POWER BAND 2024 SEASON 4 เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ กับการขับเคี่ยวฝีมือทางดนตรีสุดเข้มข้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Let The Music Power Your World เป็นได้สุด เป็นไปได้ ด้วยพลังแห่งดนตรี” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท! พร้อมโอกาสทองในการร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ และร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศ โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 14.00 น. ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ