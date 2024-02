“Super S Series” UTP CAT 6A และ FTTR สินค้าเรือธงรุ่นไฮไลท์แห่งปี 2024 บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ฯ พลิกโฉมวงการระบบโครงข่ายสายสัญญาณ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย เพราะอนาคตมาเร็วกว่าที่คิด

เน้นย้ำชัดคุณภาพเยี่ยม การันตีด้วยมาตรฐานโลกเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยกับงานที่ Paragon Cineplex ด้วยโรงภาพยนตร์ 270 องศา ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ และก้าวเข้าสู่อนาคตไปพร้อมกันร่วมคิดค้น และพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมาตอบโจทย์แก่เทคโนโลยีแห่งยุค ซึ่งวันนี้พร้อมแล้วที่จะมาพลิกโฉมวงการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยวัตกรรมใหม่ที่ดีที่สุดด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย และผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูงมีขนาดเล็ก และให้ประสิทธิภาพสูงเหนือกว่ามาตรฐานกำหนดช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง หรือ Pathwayและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ Maintenanceซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Super S Series เป็นผู้ดำเนินรายการ และให้ข้อมูล อธิบายให้เห็นภาพชัดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่- CAT 6A UTP SUPER-S SERIES CABLE, LSZH- CAT 6A UTP RJ45 SUPER-S SERIES, FREE DIRECTION- CAT 6A UTP PATCH PANEL 24P WITH CABLE MANAGEMENT- CAT 6A UTP RJ45 PLUG, FIELD TERMINATE- CAT 6A RJ45 GOLD PLUG- UTP CAT 6A PATCH CORD, 26AWG, LSZH- UTP CABLE QUICK SMART TESTERมีโครงสร้างที่พิเศษกว่าสาย CAT 6A UTP ทั่วไปทำให้ประหยัดพื้นที่สามารถติดตั้งสายได้มากขึ้น หรือ ใช้พื้นที่ในการเดินสายที่เล็กลงพร้อมทั้งมีความพิเศษที่เพิ่มมากขึ้น มีการรองรับไฟ POE ได้สูงถึง 90W ไปพร้อมกับมีการรองรับระบบ IoT ต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพอีกด้วยพร้อมกันนี้“เนื่องจาก LINK เป็นสถาบัน Research & Development ที่เราวิจัย ค้นคว้า และผลิตสาย UTP มาอย่างยาวนาน เราได้สัมผัสประสบการณ์ ทราบถึงปัญหา และความต้องการจากผู้ใช้ทั่วโลก ทั้งทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และจากฝั่งเอเชีย ทำให้รู้ว่าหัวใจหลักของผู้ใช้งาน และผู้ติดตั้งที่ต้องการมากที่สุด คือ อยากได้โปรดักต์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีขั้นสูง มีดีไซน์ที่ทันสมัย และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ จึงทำให้เราได้คิดค้น และพัฒนาออกมาเป็น Super S Series ในกลุ่มของ UTP CAT 6A ที่มีความจุสูง และให้ความเร็วถึง 10 per seconds นับว่าเป็นที่นิยม และตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตที่กำลังจะมาถึง”โดยอาจารย์ศุภเดช ได้ร่วมอัปเดตเทรนด์ พร้อมอธิบายแนะนำถึงผู้ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านระบบไฟเบอร์ออฟติกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการวางระบบการติดตั้งให้เหมาะสมแก่การใช้งาน ทั้งด้านการรับ – ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความมีเสถียร และตอบโจทย์แก่เทรนด์แห่งยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ โดยบรรยายให้เห็นภาพชัด และเข้าใจถึงแก่นคุณประโยชน์ของการติดตั้งระบบ Fiber Optic to The Room หรือ FTTR Solution ที่แท้จริงอีกด้วย- FTTR OVAL 1C, SUPER-S SERIES, LSZH- FTTR DISTRIBUTION UNIT, 12-24C SC/APC ADAPTER- FTTR SMART OUTLET- FTTR OUTDOOR/INDOOR TERMINAL BOX- FTTR RACK MOUNTนับเป็นการพัฒนากลุ่มสินค้าที่ยกระดับเหนือไปอีกขั้น ทั้งเรื่องดีไซน์ ขนาดของอุปกรณ์ที่เล็กลง และฟังก์ชั่นในการใช้งานที่ง่ายขึ้น รวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดพื้นที่ของการติดตั้งได้อย่างแท้จริง อีกทั้งพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการติดตั้ง Fiber Optic ไปทุกหนทุกแห่ง เพราะในปัจจุบัน Fiber Optic เพียง Core เดียว ก็สามารถรองรับเทคโนโลยีได้หลากหลาย และติดตั้งได้อย่างไม่มีข้อจำกัดร่วมให้ข้อมูล เน้นย้ำถึงหัวใจหลักสำคัญว่า “ทำไม Super S Series ถึงเป็นสินค้าเรือธงของ INTERLINK ในปีนี้”“เนื่องด้วย UTP CAT 6A มีประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้ใช้งาน และยังคงเป็นที่นิยมในการวางโครงสร้างหลักอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกับรองรับอนาคตได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งถือเป็นโครงสร้างหลักของ Digital Infrastructure ที่ในอนาคตจะครอบคลุมไปในทุก ๆ พื้นที่ โดยเห็นได้จากความต้องการของผู้ใช้งานที่ไม่เคยลดลง ทั้งในส่วนของความรวดเร็ว (Speed) และความจุ (Capacity) จึงมีความเชื่อมั่นว่า สำหรับงานโครงการใหม่ที่กำลังจะก่อสร้าง หรือ ต้องการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ทั้งด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนนั้นเพราะบริษัทฯ มีการวางแผน เตรียมความพร้อมในทุกมิติ เพื่อให้ตอบรับทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอควบคู่ไปกับการรับประกันสินค้าที่ยาวนานที่สุดในท้องตลอด มีมาตรฐานสากลรองรับสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.interlink.co.th หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-666-1111Facebook: INTERLINK FANYoutube: LINK CHANNELTiktok: @interlink_offical