ไบโอไทยเตือนรัฐบาลระวัง มติผ่อนปรนควบคุมพืชแก้ไขยีน หวั่นสอดไส้ GMO เลี่ยงกฎหมาย

วันนี้ (9 ก.พ.) มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย (BioThai) เรียกร้องให้รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ความละเอียดรอบคอบ และความระมัดระวังในการตัดสินใจ กรณีที่รัฐสภายุโรปได้ลงมติผ่อนปรนเกี่ยวกับการควบคุมพืชแก้ไขยีน (New Genomic Techniques หรือ NGTs) หรือ พืชที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์โดยเทคโนโลยี Gene Editing ด้วยคะแนนเสียง 307 ต่อ 263 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมาไบโอไทย ระบุว่า แม้รัฐสภายุโรปมีมติผ่อนปรนเกี่ยวกับการควบคุมพืชแก้ไขยีน แต่ก็มีเงื่อนไข 5 เรื่องใหญ่สำคัญ ได้แก่ 1. พืชแก้ไขยีนมีบางประเภท ที่เรียกว่า 'NGT1' เท่านั้นที่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ (GMO) ของสหภาพยุโรป ในขณะที่พืช 'NGT2' ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดต่อไป 2. รัฐสภายุโรปเห็นพ้องว่า ผลิตภัณฑ์จากพืชแก้ไขยีนต้องมีการบังคับติดฉลากทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น NGT1 หรือ NGT23. พืชแก้ไขยีนและผลิตภัณฑ์จากพืชดังกล่าวต้องมีข้อกำหนดกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ และมีมาตราการป้องกัน เพื่อให้แน่ใจว่าหากพบปัญหาเกิดขึ้นจะมีการเพิกถอนการอนุญาต ไปจนถึงการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 4. รัฐสภายุโรปเห็นพ้องต้องกันว่าพืชแก้ไขยีนทั้งหมดยังคงถูกห้ามในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และ 5. ห้ามการจดสิทธิบัตรพืช NGTอย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐบาลในสหภาพยุโรป อย่างน้อย 2 องค์กรคือ (German Federal Agency for Nature Conservation (BfN) ของเยอรมนี และ Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ซึ่งดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารของฝรั่งเศส เห็นว่าการผ่อนปรนให้ NGT1 นั้น ขาดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างเพียงพอ กล่าวคือ ต้องการให้มีการควบคุมพืชแก้ไขยีนต้องมีแนวปฏิบัติของพืช GMO ต่อไปแม้จะมีเงื่อนไขหลายประการสำหรับการผ่อนปรนพืชแก้ไขยีนดังกล่าว แต่เครือข่ายของเกษตรกรรายย่อยและยุโรป (European Coordination Via Campesina) ประณามว่าการลงมติดังกล่าวเป็นเป็นการละเลยสิทธิของเกษตรกร และสิทธิพลเมือง ในเรื่องเกษตรและอาหาร เป็นการให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องของบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ มากกว่าสิทธิของประชากรยุโรป"ไบโอไทยเห็นว่า เรื่องพืชดัดแปลงยีนและ GMO นั้นมีเส้นแบ่งใกล้กันมาก ต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบก่อนจะตัดสินใจว่าจะมีการผ่อนปรนสำหรับ NGTs อีกทั้งต้องรู้ทันการสอดไส้ GMO อย่างแนบเนียนเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย กระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาลไทย จำเป็นต้องรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างสูง เพราะการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหาร และความอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด"