Fortune Town ร่วมกับ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ฉลองตรุษจีนสุดอลังการ เนรมิตศาลเจ้าจำลอง ขอพร รับความมั่งมี โชคดี รับปีมังกรทอง พร้อมเสิร์ฟชุดเมนูมงคล 10 ฉลองตรุษจีน

ตอกย้ำการเป็น หมุดหมายในการจัดกิจกรรมทุกเทศกาล ฉลองการจัดงานตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ในงานต้อนรับศักราชใหม่ ปีมังกรทอง “Year of the Dragon” 7 -14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ฟอร์จูนทาวน์ รัชดา-พระราม 9 พร้อมเสิร์ฟชุดเมนูมงคล 10 อลังการรับตรุษจีน ณเปิดเผยว่า “ฟอร์จูนทาวน์ จัดเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในงาน “Lucky Chinese New Year 2024 Years of the Dragon” ตั้งแต่วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2567 ต้อนรับปีมังกรทองโดยเนรมิตลานกิจกรรม ชั้น 2 เป็นศาลเจ้าจำลอง อัญเชิญเทพศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวจีน จากมูลนิธิเม่งจินเสี่ยงตึ๊ง พร้อมให้ สักการะ เสริมความเป็นสิริมงคล ทั้งด้านการงาน การเงิน ความรัก ในแห่งเดียว” ภายในงานมีการอัญเชิญ ราชันย์แห่งสรวงสวรรค์ องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย คุ้มครองดวงชะตา เทพเจ้าไฉ่ซิงเอียะ เสริมโชคลาภและความร่ำรวย มาให้สักการะ ขอพร รับความโชคดี มั่งมี ในปีมังกรทอง พิเศษ เอาใจคนโสด รับช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ ขอพรความรัก คู่ครอง กับ เทพเจ้าด้ายแดง กามเทพของชาวจีนนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ลุ้นเซียมซี รับคำทำนายปีมังกรทอง กับตู้เซียมซีดิจิตอล ฟรี! เขียนใบอธิษฐานขอพร ฝากดวงปี มะโรง 2567 เสริมดวง สิริมงคลให้กับตัวเอง พร้อมรับ ฮู้มงคลไท่ส่วยเอียะ คุ้มครองดวงชะตา ป้องกันสิ่งชั่วร้าย เสริมความร่ำรวย ฟรี! ภายในงาน พิเศษสุด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สุดตระการตา กับการแสดงเชิดมังกรทองเสาดอกเหมย และเชิญร่วมพิธีลอดท้องมังกรเสริมมงคล พร้อมรับ เหรียญมังกรมงคล ดูดทรัพย์ ผ่านการทำพิธีจากอารามท่งเสวียนกวน เมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปิดท้ายด้วยกิจกรรม เอาใจสายมู ตรวจดวงชะตากับหมอจุ๊บ ไพ่เทพผ่าดวง พร้อมรับของมงคลหนุนดวงดูดทรัพย์ จากประเทศอินเดีย (จำนวนจำกัด) ฟรี! ตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น. พร้อมขอพรเสริมดวงเรื่องความรัก กับพระแม่ลักษมี และองค์พระพิฆเนศ ณ บริเวณ ลานฟอร์จูนสตรีท (ด้านหน้า) อาคารฟอร์จูนทาวน์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 ทางออกประตู 1รวมทั้ง ทางกรุงเทพฯ ร่วมเฉลิมฉลองรับปีมังกรทองในเทศกาลตรุษจีนนี้ กับให้เลือกหลากหลายอันเปี่ยมล้นไปด้วยความหมายอันดีให้คุณได้เลือกอร่อยชุดอายุยืนร้อยปี 18,888 บาท++มังกรทองให้โชค 15,888 บาท++มั่งมีศรีสุข 12,888 บาท++🥢นอกจากนั้นยังมีเมนูมงคลอื่น ๆ ให้เลือกสรร เฉพาะวันที่ 24 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2567 และ กิจกรรมพิเศษจากทางโรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมรับชมการเชิดสิงโต วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสำรองที่นั่งล่วงหน้าและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunetown.co.th FB : fortunetownIG : fortunetownYoutube : fortunetownLine : FortuneTownApplication : Fortune Town#FortuneTownrama9 #FortuneTown #TheBestITLifestyleMall #ITLifestyleMallrama9 #ITLifestyleMall #ชมฟรี #ตรุษจีน2024 #ChineseNewYear2024#FortuneHotel #แกรนด์ฟอร์จูน #GrandfortuneBangkok #โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ #ฉลองปีมังกรทองฟอร์จูนทาวน์ ก่อตั้งเมื่อปี 2542 เป็นศูนย์รวมร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายด้านไอที อุปกรณ์ดิจิตอล และประเภทอื่นๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย บนทำเลศักยภาพ ที่ถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจ CBD ในย่านรัชดา-พระราม 9 ภายใต้คอนเซปต์ “ไอทีไลฟ์สไตล์มอลล์” ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที กล้อง เครื่องเสียง ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สถาบันการศึกษา ของเล่นของสะสม รวมกว่า 400 ร้านค้า ที่พร้อมตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่ประเภทร้านค้าไว้ 3 ประเภท คือ ไอทีมอลล์ ไลฟ์สไตล์มอลล์ และ ฟู้ดมอลล์ ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ยังมุ่งสร้างพัฒนาการทางด้านความยั่งยืน โดยได้รับรางวัลการันตีถึงคุณภาพการบริหารจัดการประสิทธิการการใช้พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ยังมีรูปแบบอาคารเป็นแบบมิกซ์ยูส ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ อาคารสำนักงาน และ โลตัสซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้เครือบริษัทซี พี แลนด์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.fortunetown.co.th ซี.พี.แลนด์ หรือ CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมไคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cpland.co.th/home