ฮีโน่ We Care เดินหน้าโครงการ Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow ติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ แห่งที่ 5 ที่โรงเรียนเทวะคลองตรง จ.สมุทรปราการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ จากโดยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ผู้บริหารตัวแทนจำหน่าย กลุ่มบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด เป็นแห่งที่ 5 ภายใต้กับแนวคิดโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดี สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทางเลือกแห่งพลังงานสะอาด ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ จำนวน 10 แผง ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 550 วัตต์ต่อเดือน ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน ประมาณ 36,000 บาทต่อปี ทำให้ทางโรงเรียนสามารถจัดสรรนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาดำเนินงานส่วนต่างๆ เพิ่มเติม โดยรักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทวะคลองตรง กล่าวว่า " ขอขอบคุณ บริษัท ฮีโน่ฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ให้การสนับสนุนติดตั้งอุปกรณ์โซลาเซลล์ ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียน เพื่อนำเงินส่วนดังกล่าวไปพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน หรือด้านสาธารณูปโภค รวมถึงยังส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันยังถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วยสำหรับโครงการ Hino We Care : การบริจาคโซลาเซลล์มอบแสงสว่างจากพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นกิจกรรมที่ฮีโน่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การการตอบแทนสังคม และความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนร่วม อาทิ ลูกค้า พันธมิตรคู่ค้า รวมถึงชุมชนใกล้เคียง และสังคมฮีโน่ มีความมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาที่ยั่งยืนทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น