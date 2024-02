“มอสโก” เปิดเทศกาล “วันภาพยนตร์มอสโกในประเทศไทย” ประเดิมฉาย “The Challenge” รอบปฐมทัศน์ ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำจริงบนอวกาศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านภาพยนตร์แห่งใหม่ระดับโลก

เทศกาล(Moscow Film Days in Thailand) จัดขึ้นโดย ความร่วมมือจากและดำเนินการโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ การออกแบบกรุงเทพมหานคร 2024 (Bangkok Design Week 2024) เนื่องจากเป็นประเทศ มีชื่อเสียงด้านมรดกทางวัฒนธรรมและสังคมมาอย่างยาวนาน และเรียกขานว่าเป็นได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะปัจจุบันกรุงมอสโก กลายเป็นศูนย์กลาง ด้านนวัตกรรมภาพยนตร์ระดับโลกที่สำคัญ และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่จับตาจาก ทั่วโลกเทศกาล(Moscow Film Days in Thailand) ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพ และความพร้อมด้านภาพยนตร์ของรัสเซียในทุกมิติ ให้กับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอเชีย ได้ทราบถึงโอกาสในการทำงานร่วมกัน ระหว่างไทยกับรัสเซีย โดยพิธีเปิดงานจัดขึ้น ณ SF World Cinema เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับเกียรติจาก(H.E. Mr. Evgeny TomiKhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทยและภริยา,(Mr. Alexey Fursin) รัฐมนตรีประจำรัฐบาลกรุงมอสโก ผู้อำนวยการกรมวัฒนธรรมแห่งกรุงมอสโก,(H.E. Mr. Abdulrahman Abdulaziz Alsuhaibani) เอกอัครราชทูตซาอุดิอาราเบียประจำประเทศไทย และภริยา,ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน),(Ms. Evgenia Makova) ผู้ก่อตั้ง เจเอ็ม ครีเอท แอนด์ คอนเนคท์ เอเจนซี่,​ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยตัวแทน จากนานาประเทศ แวดวงการแพทย์,ที่นำทีมแทพย์และผู้บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทเปาโล มาร่วมสัมผัสกับความท้าทายทางการแพทย์บนอวกาศ, แฟนคลับ สายจักรวาลวิทยา, วิศวกรรมอวกาศและเทคโนโลยี, คนดังในแวดวง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และบรรดาเซเลบริตี้แนวหน้าของเมืองไทย อาทิฯลฯ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ให้ความสนใจ เข้าร่วมชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง(The Challenge)อย่างเนืองแน่น ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ เรื่องแรกของโลกที่ถ่ายทำบนสถานีอวกาศ นานาชาติ (ISS) ซึ่งอยู่เหนือพื้นโลกถึง 400 กิโลเมตร โดยใช้เวลาถ่ายทำ 12 วันบนสถานีอวกาศฯภายในงานพิธีเปิดงานฯ ยังมีการบรรยายพิเศษผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยนักบินอวกาศรัสเซีย และช่างภาพ ที่มีส่วนร่วม ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Challenge เกี่ยวกับความท้าทาย ในการถ่ายทำ ภาพยนตร์ในอวกาศ, การเตรียมตัว, ข้อจำกัดต่างๆ รวมถึงการใช้ชีวิต บนสถานีอวกาศ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ ร่วมด้วย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอวกาศไทยที่เหล่า Space Lover ชาวไทยต้องรู้จัก ได้แก่ผู้ก่อตั้งเพจ Dark Sky Thailand,นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตำแหน่ง Mister Supranational Thailand 2021 และบรรณาธิการ Spaceth.co นอกจากนี้ ยังมีสาธิตการประกอบอาหาร สำหรับนักบินอวกาศ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสที่จะได้ลิ้มรส และรับทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยทั้งนี้ผู้ชมชาวไทยจะมีโอกาสชมภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในช่วงเทศกาลด้วยสุดยอดภาพยนตร์ที่คัดสรรแนวแอคชั่น ดราม่า ไซไฟ จำนวน 5 เรื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2567 ที่โรงภาพยนตร์เครือ ​เอส เอฟ ทั่วประเทศ โดยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ประเดิมด้วยภาพยนตร์เรื่อง(The Challenge)ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกที่ถ่ายทำในอวกาศ จากนั้น ต้นเดือนมีนาคมพบกับภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ดราม่า เรื่อง(Land of Legends) และในปลายเดือนมีนาคม ชมภาพยนตร์เรื่อง(Raiders of The Lost Library) ส่วนภาพยนตร์เรื่อง(Upon the Magic Roads) จะเข้าฉายต้นเดือนเมษายน ตามด้วยภาพยนตร์แฟนตาซี(Reversible Reality)สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชั่น SF Cinema และ www.sfcinema.com พร้อมทั้งสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านโซเชียลมีเดีย SF cinema หรือ #SFcinema* * * * * * * * * * * * * *พัฒนาและดำเนินนโยบายแห่งรัฐในด้านวัฒนธรรม และประสานงาน กับสถาบันทางวัฒนธรรม มากกว่า 900 แห่ง: พิพิธภัณฑ์ โรงละคร นิทรรศการ ห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรม โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ คอนเสิร์ต และองค์กรการศึกษาต่าง ๆก่อตั้งขึ้นในปี 2563 โดยกรมการประกอบการ และการพัฒนา นวัตกรรม ประจำกรุงมอสโก เพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ ภารกิจของหน่วยงาน คือ การสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของกรุงมอสโก ในฐานะศูนย์กลางการสร้างสรรค์ระหว่างประเทศ หน่วยงานจะให้การสนับสนุนตัวแทน ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ในกรุงมอสโกทุกรายได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริม ผู้ประกอบการ สร้างระบบนิเวศให้แก่บุคลากรเชิงสร้างสรรค์ และสร้างการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่สร้างการเชื่อมโยงกันทั่วโลกระหว่างธุรกิจ รัฐ สถาบัน และประชาชน หย่วยงานได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2565 โดย(Ms. Evgenia Markova) ผู้เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การส่งเสริมการค้าทวิภาคี และการเผยแพร่จัดจำหน่ายเนื้อหาระหว่างประเทศ หน่วยงานสร้างความหมาย และกลยุทธ์สำหรับโครงการและบริษัททั่วโลก ส่งเสริมการจัดการวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ และอิทธิพลทางสังคม เพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ