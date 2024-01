“น้องทัท-ชญตว์ เธียรวร” เด็กไทยคนเก่ง นักเปียโน-โอโบ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย

ด้วยความสำเร็จอันน่าทึ่งของเด็กไทย เด็กชาย ชญตว์ เธียรวร หรือ "น้องทัท" อายุ 11 ปี นักเรียนระดับชั้นประถม 6 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ISB (International School Bangkok ) บุตรชายคนเล็กของ ปริญญา เธียรวร และ ดร.อารียา อัศวานันท์ ได้ดึงดูดความสนใจของประชาชนอย่างมากมายอีกครั้ง เมื่อในวันที่ 10 มกราคม 2567 น้องทัทได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยการได้รับคัดเลือกให้เป็น "เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ" และได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่น้องทัทได้รับการยกย่องและคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ตามประกาศกระทรวงฯซึ่งการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการนั้น เป็นไปด้วยกระบวนการพิถีพิถัน ในการคัดเลือกพิจารณาผู้สมัครอย่างละเอียดจากทั่วประเทศ ประเมินคุณูปการ ความเป็นผู้นำ และความสำเร็จที่เกิดขึ้น การที่น้องทัทได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงความทุ่มเทและความสามารถอันโดดเด่นของน้องทัทเป็นเด็กเก่งเกินวัย ที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีในระดับแถวหน้าของประเทศไทย การันตีด้วยผลงานรางวัลมากมาย น้องทัทย้อนถึงจุดเริ่มต้น โดยเล่าให้ฟังว่าหากถามถึง ผลงานของศิลปินจิ๋วแต่แจ๋วคนนี้ ต้องบอกว่าเยอะมากทั้งผลงานในประเทศไทยและระดับนานาชาติ แต่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องทัทและครอบครัวมากที่สุด คือ การได้รับเชิญให้ไปแสดงที่ The Kleine Zaal, Concertgebouw Concert Hall ในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ Solitar, Mozarteum Concert Hall ในเมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรียใน ปี พ.ศ. 2565 และที่คาร์เนกี้ฮอลล์ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2565 และ 2566 น้องทัทบอกว่าความสำเร็จของน้องทัท ทั้งการแข่งขันและการแสดงดนตรี ทั้งเล่นเปียโนและโอโบ เกิดจากพรแสวงที่น้องทัทหมั่นเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองตลอดเวลา จนกลายเป็นพรสวรรค์ติดตัว จนสามารถชนะการแข่งขัน และได้รับเชิญไปโชว์ความสามารถบ่อยครั้ง และได้สร้างผลงานและรับโล่รางวัลมากมาย อาทิเช่นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้น้องทัทจากการเล่นโอโบ ได้แก่ ผู้ชนะรางวัลเหรียญทองในงาน World Classical Music Awards 2023 ซีซั่น 3 , ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง การแข่งขันดนตรีนานาชาติ Bach 2023 (ฤดูกาลที่ 3) , รางวัลเหรียญทอง ในงาน London Young Musician 2023-2024 ซีซั่น 2 , ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Bangkok International Youth Music Competition 2023, ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ King's Peak International Music Competition 2023 (รอบฤดูใบไม้ร่วง), ชนะรางวัลเหรียญทองในงาน the 21St Century Prominent Musicians Award 2023, ชนะได้รางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน the European Summer Music Competition 2023 และได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขัน the 2023 International Music Competition "Bonn" Grand Prize Virtuoso และได้รับเชิญให้ไปแสดงที่ the Beethoven House ที่เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมัน เป็นต้นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงด้านเปียโนให้แก่น้องทัท ได้แก่ การเป็นผู้ชนะรางวัลที่หนึ่งการแข่งขันดนตรีนานาชาติ “2022 “Salzburg” Grand Prize Virtuoso ,ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ 2022 “อัมสเตอร์ดัม” Grand Prize Virtuoso, ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง” การแข่งขันระดับนานาชาติ Golden Classical Music Awards ประจำปี 2022, ชนะรางวัลเหรียญทองในงาน the 2022 Quebec Music International Competition, ชนะรางวัลที่หนึ่ง การแข่งขันดนตรีนานาชาติ Vivaldi ปี 2022 (ฤดูกาลที่ 2), ชนะรางวัลแพลตตินัม การแข่งขันดนตรี 2022 Global International Music Competition, ชนะรางวัลที่หนึ่ง การแข่งขันดนตรีนานาชาติ Tiziano Rosetti 2022, ชนะรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดนตรีนานาชาติ Appassionato Quebec Youth Music Festival 2022, , ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ King's Peak International Music Competition 2022 (รอบฤดูใบไม้ร่วง), ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขัน the 2022 International Music Competition "Paris" Grand Prize Virtuoso, ชนะรางวัลเหรียญทองในงาน the European Classical Music Pianist Award 2022 และ ชนะรางวัลเหรียญทองในงาน the European Autumn Music Competition 2022 และได้รับเชิญให้ไปแสดงทั้งในยุโรป และอเมริกา อาทิเช่น ที่ เมืองซาลซ์บวร์ก ประเทศออสเตรีย, เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์, คาร์เนกี้ฮอลล์ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้นรางวัลและความสำเร็จที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆจากผลงานของน้องทัททั้งหมดที่เห็นจากถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรมากมายที่น้องทัทชนะการแข่งขันมาทั้งในระดับนานาชาติ และในประเทศไทย น้องทัทบอกว่า เคล็ดลับความสำเร็จมาจากความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมดนตรีเกือบทุกวันหลังเลิกเรียน น้องทัทรู้สึกสนุก มีความสุขทุกครั้งเมื่อถึงเวลาซ้อมดนตรีน้องทัทกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าส่วนเคล็ดลับความสำเร็จนั้น น้องทัทฝากถึงทุกคนว่าน้องทัท กล่าวทิ้งท้าย