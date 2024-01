โอยิกะ เปิดตัว OPUS (Oyika Power Up Station) ผู้ให้บริการระบบสลับเเบตเตอรี่ใช้สมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว!

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอยิกะ (ไทยแลนด์) จํากัด นำทัพทีมงานเปิดตัวก้าวสู่การเป็นผู้นำในวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยการนำแบตเตอรี่ 60v และ 72v ผ่านโปรเจ็ค OPUS (Oyika Power Up Station) ที่มุ่งให้บริการสถานีตู้สลับแบตเตอรี่มากกว่า 300 จุดทั่วประเทศไทย ซึ่งก้าวแรกของโครงการได้เปิดตัวโดยการนำร่องติดตั้งตู้สลับเเบตเตอรี่พื้นที่ 7-Eleven แต่ละสาขาในกรุงเทพมหานคร รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ บริเวณใจกลางเมืองมากถึง 80 สถานี และกำลังขยายสถานีเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานในกลุ่ม "ไรเดอร์" ที่ให้บริการเดลิเวอรี่เเละกลุ่มลูกค้าทั่วไปในอนาคต พร้อมทั้งพัฒนาแบตเตอรี่ร่วมกับแบรนด์จักรยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์มากถึง 95% ในตลาด ทั้งระบบสลับแบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟฟ้าโดยมีแนวคิด Platform as a Service เข้ามาแนะนำสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วยระบบ Eco System ครบวงจร ที่ทำให้การใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ และการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วหรือสถานีสลับแบตเตอรี่ของโอยิกะ เป็นทางเลือกการใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ประหยัดเวลาและให้ความสะดวกสบายสูงสุด โดยผู้ใช้งานสามารถสลับแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องชาร์จในเวลานาน ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเดลิเวอรี่ที่ต้องให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันสำหรับวิธีการใช้งานสามารถทำได้ผ่านขั้นตอนง่าย ๆ เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนด้วยการเปิดเข้าแอปพลิเคชันของโอยิกะเพื่อสแกน QR Code บนตู้สลับเเบตเตอรี่และทำการเปลี่ยนเเบตเตอรี่ เพียงเท่านี้ก็สามารถเดินทางต่อได้โดยใช้เวลาเพียงเเค่ 2 - 3 นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ เรายังเปิดให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารับบริการสลับแบตเตอรี่แบบให้เช่า (Battery-as-a-Service : BaaS) และระบบชาร์จไฟฟ้า เพื่อรับบริการสลับแบตเตอรี่และสัมผัสเทคโนโลยีที่พัฒนาผ่านระบบที่บริษัทคิดค้น ทําให้แบตเตอรี่ของโอยิกะสามารถรองรับการใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น TAILG, OKLA, Yadea และ NIU ซึ่งขณะนี้มีให้เลือกมากถึง 3 รุ่นด้วยกัน ได้แก่Warrior, Es-1 เเละ MX Plusในปัจจุบันโอยิกะรุกขยายธุรกิจในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายบริการ และเจาะกลุ่มตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจโดยจับมือกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้เข้ามาร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโอยิกะในการขยายบริการในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อยกระดับตลาดยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนให้เกิดขึ้นจริงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอยิกะ (ไทยแลนด์) จํากัด กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบ้านปูและได้ร่วมมือกับบ้านปู เน็กซ์ ในการขยายตลาดในประเทศไทยและก้าวสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงแรกเริ่มเราจะให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งเป็นหลัก โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการใช้โซลูชันพลังงานสะอาดในภาคการเดินทางและขนส่งให้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ทุกองค์กรบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน”นอกจากนี้ โอยิกะยังเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนเเรกของประเทศไทย คือเพื่อรองรับกลุ่มตลาดต่าง ๆ ที่จะเติบโตในอนาคต โดยเน้นกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ทำให้การใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากลายเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบดังกล่าว ถือเป็นการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของวงการขนส่งและการใช้พลังงานครั้งสำคัญของประเทศไทย ทำให้ผู้คนสามารถทดลองใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้สะดวกสบาย และส่งเสริมให้คนใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในธุรกิจการเดินทางและขนส่ง รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ใช้โดยสารทั่วไป อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอน โอยิกะจึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานและมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของการใช้พลังงานในประเทศไทยโอยิกะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชัน มุ่งเน้นการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วทั้งภูมิภาคที่ถูกก่อตั้งจากประเทศสิงคโปร์มาตั้งแต่ปี 2018 ซึ่ง ณ ปัจจุบันทาง Oyika ได้รับการยอมรับและขยายไปในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และในอนาคตอันใกล้คือ เวียดนามและฟิลิปปินส์ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้โลกเป็นโลกที่น่าอยู่ขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถนัดหมายเพื่อเข้าทดลองเทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ที่ Oyika Experience Center ตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า Bravo เลขที่ 99/6-9 ถนน จตุรทิศ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310. หรือ Official Account: @oyikathailand / Tel: 093-918-7805สื่อที่เกี่ยวข้องช่องทางติดตามข่าวสารและกิจกรรม