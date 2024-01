Yili Group (ประเทศไทย) ไอศกรีมครีโม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

บริษัทในเครือ Yili Group (ประเทศไทย) ได้ส่งมอบไอศกรีม ณ กรมประชาสัมพันธ์ และ ได้ให้การสนับสนุนจังหวัดปทุมธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนโลก ภายในการแข่งขันได้มีการมอบไอศกรีมให้กับนักกีฬาที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ผู้จัดงานได้แจ้งนักกีฬาในประเทศต่าง ๆ ถึงการสนับสนุนจากบริษัท Yili Group (ประเทศไทย) ที่ทำให้นักกีฬาทุกคนได้ลิ้มรสผลิตภัณฑ์ไอศกรีม CREMO แสนอร่อยทั้งนี้บริษัทในเครือ Yili Group (ประเทศไทย) ได้เพิ่มการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเลิศ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้มอบรางวัล "Thailand FDA Quality Award" ให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2566 Yili Group ถือเป็นบริษัทอาหารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล "Best of the Best Thai FDA Quality Award"นอกจากนี้ Yili ยังมุ่งมั่นสร้างพลังความสามัคคีด้านแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยและยึดมั่นในแนวคิดการบริหารจัดการแบบ "มุ่งเน้นประชาชนเป็นสำคัญ" โดยในปี 2564, 2565 และ 2566 บริษัทได้รับรางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" จากกระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทยอีกด้วย