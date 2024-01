ACUVUE® เปิดตัว “เจมีไนน์” Brand Ambassador คนล่าสุด​ ในงาน “OASYS 1-DAY WITH GEMINI”

(ACUVUE®) แบรนด์คอนแทคเลนส์จากประกาศเปิดตัวในฐานะ Brand Ambassador คนล่าสุด อย่างยิ่งใหญ่ในงาน(OASYS 1 DAY WITH GEMINI) โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยในงานนี้ นอกจากจะมีแฟนคลับจำนวน 350 คน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน ได้มีโอกาสร่วมยินดีกับเจมีไนน์อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพดวงตาอย่างหลากหลาย อาทิ การให้บริการ ตรวจสายตาฟรีสำหรับประชาชนที่สนใจ, การให้ข้อมูลเชิงลึกและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของคอนแทคเลนส์ ACUVUE®, การเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้คอนแทคเลนส์แบบรายวันของ ACUVUE® ฟรี เป็นต้นกล่าวถึงที่มาของการเลือก เจมีไนน์ มารับหน้าที่ Brand Ambassador คนล่าสุดของ ACUVUE® ไว้ว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานคนรุ่นใหม่มากความสามารถ อย่างคุณเจมีไนน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านนักร้องหรือนักแสดงจะเป็นที่ยอมรับแล้ว ยังเก่งในเรื่องของกีฬาและดนตรี รวมถึงมีความสนใจในเรื่องของ Innovation อีกด้วย และที่สำคัญคุณเจมีไนน์ยังมีดวงตาที่โดดเด่น ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของ ACUVUE® ได้เป็นอย่างดี การที่คุณเจมีไนน์ รับหน้าที่ Brand Ambassador ของ ACUVUE® ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดัน ให้คนไทยหันมาสนใจดูแลสุขภาพตากันมากขึ้น โดยตรวจตาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง และให้มาทดลองใช้คอนแทคเลนส์ ACUVUE® มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาด้านสายตาได้อย่างเหมาะสม และจะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกและมีอิสระอย่างเต็มที่ เหมือนกับ Brand Ambassador ของเรา”ยังได้มีโอกาสช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการที่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) ร่วมมือกับ มูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation: LCIF) ซึ่งดำเนินงานมาแล้วกว่า 20 ปี ในการมอบการตรวจวัดสายตาและแว่นตาฟรีแก่เด็กๆนอกจากนี้เจมีไนน์ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงถึงความสำคัญของการตรวจวัดสายตา เพราะตนเองไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีปัญหาสายตาเอียง จนกระทั่งได้ไปตรวจวัดสายตากับร้านแว่นที่เป็นพันธมิตรกับ ACUVUE® และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกสวมใส่คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมกับปัญหาสายตาของตน โดยเจมีไนน์ได้กล่าวกับทุกคนว่า“ดวงตาของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผมเลยอยากชวนทุกคนให้หันมา ตรวจสุขภาพตากันเป็นประจำทุกๆ ปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาดวงตา ของเราให้อยู่กับเราไปนานๆ”โดยงานนี้ ยังได้เพื่อนซี้คนสนิทอย่างมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้อีกด้วย และเจมีไนน์ยังได้สาธิตวิธีใส่คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องให้กับเพื่อนอีกด้วยนอกเหนือจากการจัดงานในวันนี้แล้ว ทาง ACUVUE® มีการจัดทำเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ACUVUE® ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษ ได้แก่ ตุ๊กตาเจมีไนน์ ที่มาพร้อมเสียงพูดของเจมีไนน์ หรือ โปสการ์ดรูปเจมีไนน์ เป็นต้นทาง ACUVUE® มีการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดกับผู้บริโภค โดยมี เจมีไนน์ ในฐานะ Brand Ambassador เข้าร่วม ตลอดปี 2567 ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารกิจกรรม เพิ่มเติมได้ทาง© Johnson & Johnson Legal Entity Name, Inc. [2024]. All rights reserved.เกี่ยวกับบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ฝ่ายวิชั่น เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด* ซึ่งเป็นองค์กรที่ตระหนักและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพตาของผู้คนทั่วโลก เราได้ส่งมอบนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเหล่านั้น ได้ถูกนำมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็น ภาวะสายตาผิดปกติ, ต้อกระจก และตาแห้ง ทางบริษัทฯ เองวางแผนที่จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเข้าไปพัฒนาคุณภาพของการดูแลสุขภาพตาในแหล่งชุมชนที่มีความต้องการ และเรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีขึ้น เชื่อมต่อกันได้มากขึ้น และ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.jjvision.com/ หรือ ติดตาม @JNJVision ผ่านทางทวิตเตอร์, Johnson & Johnson Vision ใน LinkendIn และ @JNJVision ใน Facebookบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพในหลายสาขา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และมีส่วนช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วที่เราได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาช่วยตอบสนองความต้องการและปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูก ด้านการมองเห็น และการแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพในทุก ๆ ด้าน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพยายามช่วยชีวิตผู้คน และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ ลดผลกระทบให้น้อยลง และออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพิ่มมากขึ้น