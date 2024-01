วิจารณ์ยับ! ผู้จัดประกาศยกเลิกงาน “The 1st Blue Dragon Music Awards in Bangkok”

วันนี้ (6 ม.ค.) ทวิตเตอร์ (X) “MG CONNEXT” ได้ออกประกาศยกเลิกการจัดงาน “The 1st Blue Dragon Music Awards in Bangkok” ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลทางดนตรีของเกาหลีใต้ ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกของโลก และในประเทศไทย ในวันที่ 20 มกราคม 2567 โดยระบุข้อความไว้ว่า“ขอแจ้งให้ทราบว่างาน The1st Blue Dragon Music Awards ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2024 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ ได้ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนอื่นเราขอแสดงความเสียใจต่อแฟนๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อการตัดสินใจครั้งนี้ พวกเราทราบดีว่าการยกเลิกงานนี้ทำให้เกิดความไม่สะดวกอย่างมากกับทุกคนและขออภัยอย่างจริงใจสำหรับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ลูกค้าทุกคนที่ซื้อบัตรเข้าชมงานจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน พวกเราขอแสดงความเสียใจและขอบคุณมา ณ ที่นี้ หลายๆ คนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน The 1st Blue Dragon Music Awards ครั้งนี้ แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก”สำหรับ ภายในงานประกาศรางวัลดังกล่าว มีศิลปินเกาหลีกว่า 100 ชีวิต เดินทางมาร่วมเดินพรมแดง พร้อมกับโชว์สุดอลังการ ซึ่งศิลปินที่มาเข้าร่วม หนึ่งในนั้น คือ “ยุนอา Girls’ Generation, THE BOYZ, P1Harmony, KISS OF LIFE, ATBO, xikers, ATEEZ, aespa, RIIZE, NiziU, WayV, ZEROBASEONE, TVXQ, NCT DREAM, HWASA และ WHIB” ฝั่งไทยได้ คือ วง “BUS”อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทางผู้จัดได้ประกาศยกเลิกมีแฟนคลับแห่คอมเมนต์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก เช่น คือนี่เป็นคนตจวจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะ ขอทราบเหตุผลที่ชัดเจนมากกว่านี้หน่อยค่ะ ต้องการคำอธิบายที่ "ชัดเจน" , คนที่จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบินมามันเสียหายนะ จะไม่ชดเชยเรื่องนี้เหรอ ยกเลิกง่ายๆตอนใกล้งาน เสียหาแค่ไหนคิดป่ะ , คือ ง่ายไปมั้ย แล้วที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดคืออะไร จัดการตัวเองหรอ , ยกเลิกก่อนวันงาน 15 วัน ง่ายๆอย่างงี้เลย ? คืนเงินยังไง คืนเงินกี่โมง เป็นต้น