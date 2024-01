เต๋า ณัฏฐาย้ายค่ายไปเดอะ สแตนดาร์ด หลังทำงานใช้ทุนที่ไทยพีบีเอสนานถึง 15 ปี

วันนี้ (4 ม.ค.) เฟซบุ๊ก Nattha Komolvadhin ของ น.ส.ณัฏฐา โกมลวาทิน หรือเต๋า อดีตผู้ดำเนินรายการที่นี่ไทยพีบีเอส และทันโลกกับไทยพีบีเอส ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เผยแพร่ภาพขณะที่เจ้าตัวถ่ายภาพคู่กับสำนักข่าวเดอะ สแตนดาร์ด ซึ่งได้รับตำแหน่งใหม่ในฐานะ News director (ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว) โดยระบุว่า "Office นี้ มีความเป็น “THE STANDARD” นอกจากวิวข้างหน้าเท่ๆ อย่างกับผับแล้ว พื้นที่ทำงานข้างในเต็มไปด้วยคำคม ปลุกใจคนทำงานข่าวอย่างมาก เริ่มปีใหม่ เริ่มงานใหม่อย่างเป็นทางการ ณ “THE STANDARD” ค่ะ 3 มกราคม 2567"ก่อนหน้านี้ น.ส.ณัฏฐา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการและบรรณาธิการ ได้ดำเนินรายการทันโลกกับไทยพีบีเอสครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยส่งต่อหน้าที่ให้นายพงศธัช สุขพงษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการแทน พร้อมขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับการร่วมงานกันมาโดยตลอด และขอบคุณผู้ชมทุกคน ตนทำหน้าที่นี้มีความภาคภูมิใจมาตลอด ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมงานกันจากนั้นวันที่ 6 ธ.ค. น.ส.ณัฏฐาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า "สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ วันที่ได้เริ่มต้นการทำงานกับไทยพีบีเอส 2 มิ.ย. 2551 วันที่ได้บอกลาคุณผู้ชมคือวันที่ 30 พ.ย. 2566 ระหว่างทางในช่วงเวลากว่า 15 ปี คือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เติบโต ปรับตัว ปรับใจ และที่สำคัญที่สุดคือปรับความคิดตัวเองการทำหน้าที่หน้าจอ ไม่ได้มีเพียงบทบาทผู้ดำเนินรายการหน้ากล้องเท่านั้น แต่ละวันกว่าจะมาถึงนาทีที่ได้นั่งจัดรายการ ต้องผ่านชั่วโมงของการพูดคุย วางแผน ระดมสมอง เตรียมงาน ซึ่งหมายถึงทีมงานที่พร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันจำนวนมากมาย ยิ่งนับรวมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการออกอากาศสดแล้วต้องเพิ่มจำนวนอีกหลายสิบคน แต่ละคืนจบรายการแล้ว กล้องตัดไปแล้ว สิ่งที่ต้องคิดต่อก็คือเนื้อหารายการวันต่อไป และต่อไป งานทุกงานคือโอกาส ที่มาพร้อมอุปสรรค และเป็นครูชั้นเยี่ยมที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้ผ่านมาหลายวันแล้วที่เต๋าบอกลาคุณผู้ชมทางหน้าจอ ยังรู้สึกใจหายอยู่ เป็นความใจหายที่พอนึกย้อนกลับไป พบว่าเป็นความทรงจำที่ล้ำค่า มีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คราบน้ำตา และความเติมเต็ม ที่เต๋ารู้ว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้เป็นตัวเรา และเราผ่านมาได้แล้ว เต๋าภูมิใจมาตลอดที่ได้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” และ “ทันโลก กับ ไทยพีบีเอส” และรู้สึกขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เดินมาถึงจุดนี้ขอบพระคุณผู้บริหารที่ไทยพีบีเอส ที่สนับสนุนการทำงาน และสนับสนุนให้ทดสอบทำอะไรใหม่ๆ มาตลอด ขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่คอยให้กำลังใจ ส่งยิ้มให้กันเสมอ ขอบคุณทีม “ที่นี่ ไทยพีบีเอส” ที่ได้ทำงานร่วมกันมายาวนานเสมือนเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ขอบคุณทีม Thai PBS World สำหรับการร่วมแรงร่วมใจ และเติบโตไปด้วยกัน ขอบคุณคนดูทุกท่านที่ให้โอกาสนักข่าวคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านหลายๆ ครั้งจะมีคนดูเข้ามาทักว่า คืนไหนไม่ได้ดูคุณณัฏฐาจะนอนไม่หลับ ไม่มีคำใดจะมาแทนความรู้สึกได้ทั้งหมด แต่ที่รับรู้ได้คือ การบอกลาไม่ใช่เรื่องง่าย ความเป็นไทยพีบีเอสจะอยู่กับเต๋าตลอดไป เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ขอบคุณจากใจค่ะ Everything that happens, happens for the best."สำหรับ น.ส.ณัฏฐา เกิดเมื่อปี 2515 ปัจจุบันอายุ 51 ปี สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ วิชาโทการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เมื่อปี 2535 เริ่มต้นชีวิตทำงานเป็นเลขานุการฝ่ายผู้จัดการ โรงงานสัญชาติไต้หวันแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 8 เดือน ก่อนเริ่มต้นชีวิตนักข่าวที่หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น โต๊ะเศรษฐกิจ ทำข่าวสายอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลา 1 ปี ย้ายมาอยู่บริษัทผู้ผลิตรายการข่าวที่ชื่อว่า เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ เนชั่นทีวี (สมัยยังไม่เป็นสถานีโทรทัศน์) เป็นเวลา 1 ปี เมื่อเครือเนชั่นเข้ามาร่วมผลิตรายการข่าวให้กับสถานีโทรทัศน์ไอทีวีในยุคก่อตั้งสถานี ก็ย้ายมาอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวี เป็นผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2 ปีระหว่างนั้น น.ส.ณัฏฐา สอบติดทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ทุน ก.พ.) จึงได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทและเอก สาขาสังคมวิทยาและสตรีศึกษา ที่ London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 6-7 ปี ระหว่างนั้นในปี 2543 น.ส.ณัฏฐา ยังทำงานเป็นพนักงานนอกเวลาให้กับสถานีวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย ไปด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงทำงานใช้ทุน เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ปี จากนั้นเมื่อมีการก่อตั้งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เมื่อปี 2551 ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐ จึงขอมาใช้ทุนต่อที่ไทยพีบีเอส และได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี เคยได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 12 สาขาผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม เมื่อปี 2563 กระทั่งย้ายมาร่วมงานกับสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดในปี 2567อนึ่ง สำหรับเงื่อนไขข้อผูกพันในการรับทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) คือ ผู้รับทุนฯ จะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ซึ่ง น.ส.ณัฏฐา ทำงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ปี และทำงานให้กับ ส.ส.ท.เป็นเวลา 15 ปี รวมระยะเวลาทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาถึง 17 ปี