รถไฟฟ้าสายสีชมพูแจ้งปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าทุกสถานีชั่วคราววันนี้เที่ยงตรง

จากกรณีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 ธ.ค.) รางเหล็กของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ขนาดกว้าง 4 นิ้ว หนา 2 นิ้ว หล่นลงมาทับรถยนต์และเสาไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหายเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร บริเวณถนนติวานนท์ ตั้งแต่ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนติวานนท์ (แคราย) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ถึงจุดกลับรถหน้าตลาดกรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ที่ผ่านมา ทำให้มีรถยนต์ได้รับความเสียหาย 3 คัน และเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น 1 ต้น แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ และเวลาดังกล่าวรถไฟฟ้ายังไม่เปิดให้บริการล่าสุดเพจ "รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู" ได้โพสต์แจ้งในเวลา 12.00 น. ปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าทุกสถานีชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุการณ์รางจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วงหล่น เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบหาสาเหตุโดยละเอียด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป24th December 2023 at 12.00 PM.Due to an incident with the electrical supply rail, the MRT Pink Line will be temporarily suspending trial run services at all stations, pending further investigation of the root cause. We will update progress when information available.