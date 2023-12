ฮีโน่ จัดแข่งขัน “Hino Total Support Contest ครั้งที่ 29” พัฒนาทักษะฝีมือด้านการขายอะไหล่ และบริการ มุ่งหวังการทำงานอย่างเป็นระบบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเสริมทัพแกร่ง และยกระดับความเป็นเลิศด้านทักษะฝีมือการให้บริการด้านขาย อะไหล่ และบริการ ภายใต้ชื่อว่าณ ศูนย์โลจิสติกส์และฝึกอบรม บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่วัดถึงศักยภาพการพัฒนาทักษะของบุคลากรจากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ โดยคลอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสร้างทักษะของบุคลากรของตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นมุ่งเน้นการทดสอบให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในแต่ละด้าน สามารถนำทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, มิสเตอร์ เคอิชิ โยชิมุระ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจยานยนต์ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด, มิสเตอร์ คิมิโอะ วาตานาเบะ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส เอเชีย จำกัด, คุณไชยยันต์ นิ่มนวลผ่อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และมิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ให้เกียรติเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า การแข่งขันในปีนี้วัตถุประสงค์ยังคงยึดมั่นพัฒนาทักษะความชำนาญของบุคลากรด้านการขาย และบริการหลังการขาย โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเป็นคนสื่อสารสิ่งดี ๆ ของฮีโน่ไปให้กับลูกค้า นอกเหนือจากนี้ ด้วยทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณภาพการทำงานที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้เกิดต้นทุนต่ำสุดหรือที่เรียกว่า TCO (Total Cost of Ownership) และนี่จะเป็นจุดสำคัญที่ลูกค้าจะรู้สึกดีกับฮีโน่ ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านแสดงศักยภาพในการแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อพิสูจน์ว่าการแข่งขันของฮีโน่เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรนั้นเยี่ยมยอดเพียงใด รวมถึงการทำงานรวมกันเป็นทีมของแต่ละตัวแทนว่าสุดยอดแค่ไหน เพราะทุกท่านคือ ตัวแทนของ "ฮีโน่" ที่ช่วยเสริมศักยภาพของตัวแทน และทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น และมีความสุขในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ "Total Support" ในการเข้ารับบริการที่ศูนย์ฮีโน่ทั่วประเทศไทยหลังจากนั้น ในช่วงเย็นได้มีพิธีประกาศรางวัลและงานเลี้ยง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้ได้รับเงินรางวัล พร้อมเหรียญและธงเกียรติยศ พร้อมสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปิน ปอ อรรณพ ที่มาสร้างสีสันความบันเทิงให้กับผู้เข้าแข่งขัน และผู้ร่วมงานทุกท่านอีกด้วย โดยสรุปผลการแข่งขันแข่งขันฮีโน่ ทีเอส (Total Support) ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้ด้านการขายรางวัลชนะเลิศ – คุณสิทธิกร รื่นเกษม จาก บริษัท ชัยรัชการ จำกัดรางวัลรองชนะเลิศ – คุณวชิรวิทย์ วรสุทธิ์พิศาล จาก บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัดรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – คุณณิษฐ์วรา สินภัคสวัสดิ์ จาก บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (สาขาวิภาวดี)รางวัลชมเชย – คุณเดชา ม่วงประดิษฐ จาก บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัดด้านอะไหล่รางวัลชนะเลิศ – คุณรภัสสา ทองจันทร์ จาก บริษัท ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล จำกัดรางวัลรองชนะเลิศ – คุณจารุวรรณ จันทร์สว่าง จาก บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัดรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – คุณสมชาย ยางสูง จาก บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จำกัดรางวัลชมเชย – คุณจเร สืบวงษ์ดิษฐ์ จาก บริษัท นิวแมน จำกัด (สาขากำแพงเพชร)ด้านบริการรางวัลชนะเลิศ – คุณกฤษณะ อ่อนทอง / คุณธีระยุทธ กาญจนสุวรรณ และ คุณกิตติศักดิ์ กล้ากสิกิจ จาก บริษัท ฮีโน่ ลีมอเตอร์ จำกัดรางวัลรองชนะเลิศ – คุณพัชรพงษ์ จันทรเสนา / คุณอาวุธ ผดุงนึก และ คุณสถาพร พิมพ์ศร จาก บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาแหลมฉบัง)รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – คุณรนกฤต รักษ์จันทร์ / คุณนิติพล คำจร และคุณปฏิพัฒน์ ปานแก้ว จาก บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัดรางวัลชมเชย – คุณวรายุส ทันสุข / คุณอนาวิล ขาวสนิท / คุณฉันทัช บรรดาดี และเดชา ม่วงประดิษฐ จาก บริษัท ชัยรัชการ จำกัดทางบริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ รางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการแข่งขันนี้จะช่วยพัฒนาทักษะความสามารถ และช่วยดึงศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพราะทุกท่าน คือ กำลังสำคัญที่จะช่วยลูกค้า และสนับสนุนธุรกิจฮีโน่ให้เป็น Mobility of Happiness รถยนต์พาณิชย์ที่พร้อมจะขับเคลื่อนส่งมอบรอยยิ้ม และความสุขไปทั่วประเทศติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของฮีโน่ฯ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.hinothailand.com , Facebook :Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, Youtube : Hino Thailand Official และ TikTok : @hinoth