เติมเต็มประสบการณ์เฉลิมฉลองความสุขส่งท้ายปี ที่ Velaa Sindhorn Village Langsuan จัดเต็มกิจกรรม ดึงสายช้อป-ร่วมทำดี

เทศกาลต้อนรับลมหนาวและฉลองเทศกาลแห่งความสุขกำลังเริ่มต้น ท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่ผ่อนคลายกับโครงการ Velaa Sindhorn Village Langsuan แลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพฯ พัฒนาโดยบริษัท สยามสินธร จำกัด เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข และแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนทุกวัยช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดเอกซ์คลูซีฟนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ที่จะจัดเต็มไปด้วยการประดับไฟและการตกแต่งภายในศูนย์ฯ ตามแนวคิดพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษที่จะมาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่มาใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่โครงการ Velaa Sindhorn Village Langsuan เริ่มต้นด้วยการขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเพื่อพร้อมเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่อย่างเป็นทางการ และส่งมอบประสบการณ์ที่แสนอบอุ่นกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าประทับใจอื่นๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนธันวาคม​ไฮไลท์ในเย็นวันที่ 1 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 18:00 น. จะมีกิจกรรมกลุ่มนักร้องประสานเสียง (Choir) นำโดยน้อง ๆ มากฝีมือจากโรงเรียน St. Andrews International School จะมาร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงต้อนรับ Christmas Festive และในทุกๆ วันเสาร์ของสัปดาห์ต่อมา ก็จะมีน้อง ๆ จากหลากหลายสถาบันมาร่วมสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์ให้ครึกครื้น ทั้ง Regent’s International School, NC Music Studio, VoiZe Academy Thailand รวมถึงน้อง ๆ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นต้น โครงการฯ ได้ต่อความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมงาน กับการแสดงดนตรีสดท่ามกลางธรรมชาติจนถึงดึกด้วยการแสดงดนตรีสดที่มาสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติทุกวันเสาร์ ห้ามพลาดไปกับเอาใจสายครอบครัวให้สนุกไปด้วยกันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ไม่ว่าจะเป็น Christmas Bauble Painting, DIY Royal Christmas Icing Cookies, DIY New Year Card และ Little Christmas Tree Decoration พร้อมกันโบโซ่ลูกบิดแฟนซีกับซุ้มสายไหม ร่วมสร้างรอยยิ้มและความอร่อย ตลอดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00น. – 17.00 น.เมื่อใช้บริการจากร้านค้าภายในศูนย์ฯครบ 1,000 บาทขึ้นไปผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามสินธร จำกัด กล่าวว่า “สำหรับช่วงเทศกาลสุดพิเศษนี้ เราขอเชิญชวนทุกท่านให้ใช้เวลาร่วมกัน และร่วมเฉลิมฉลองกับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี โดยทางได้จัดเตรียมกิจกรรมที่หลากหลายไว้ต้อนรับลูกค้าทุกๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว หรือผู้อยู่อาศัยรอบๆ โครงการ ซึ่ง Welcome to Santa Town เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคิดว่าเหมาะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมงานและได้แชร์โมเม้นต์ดีดีกับเราอีกด้วย”นอกจากนอกจากกิจกรรมที่อัดแน่นตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้แล้ว บริษัท สยามสินธร จำกัด ได้ร่วมกับเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในโครงการ ‘ร้อยพลังการศึกษา’ โดยมอบของเล่นเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรม Give & Take โดยลูกค้าสามารถบริจาคเข้าบัญชีของมูลนิธิฯ โดยตรง และสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย ทั้งนี้ ผู้บริจาคเงินจะได้รับ voucher เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้าภายในโครงการ Velaa Sindhorn Village Langsuan เป็นการตอบแทนความสุขที่ท่านได้ร่วมแบ่งให้กับมูลนิธิฯเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีตัวอาคารยาวกว่า 300 เมตร มีด้านหนึ่งขนานไปกับถนนหลังสวน อีกด้านสามารถเพลิดเพลินกับวิวจากสวนใหญ่ใจกลาง Sindhorn Village (สินธร วิลเลจ) ในบรรยากาศร่มรื่น ได้แฝงแนวคิดการนำธรรมชาติเข้าสู่ภายในอาคาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการวางผังหลบแนวต้นไม้เดิม ร่วมกับการ จัดวางตำแหน่งเสาแบบไม่ยึดกับระบบตารางกริด ส่งผลให้อาคารมีลักษณะเป็นแนวเส้นโค้ง ยาวอิสระและต่อเนื่อง ให้ความรู้สึก เสมือนเดินเล่นอยู่ใต้ร่มเงาไม้ตามธรรมชาติ รวมทั้งออกแบบผืนหลังคาโค้งแบบ Organic form ให้ลอยอยู่จากหลังคา ของร้านค้าอีกชั้น เพื่อสร้างช่องระบายอากาศ ให้ลมพัดผ่านทางเดินภายในอาคารได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบ ปรับอากาศ พร้อมกับเจาะช่องแสงเพื่อดึงแสงธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ในช่วงเวลากลางวัน นอกจากนี้ จัดวางร้านค้าต่าง ๆ ให้กระจายเป็น กลุ่ม สอดแทรกด้วยที่ว่างสำหรับจัดสวน ไล่เรียงไปตามแนวทางเดินของอาคาร เพื่อสร้างความปลอดโปร่ง ทำให้แต่ละร้านไม่บดบังกันและมองเห็นได้ชัดเจนจากถนนดำเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งการพัฒนาโครงการและบริหารงานอาคาร 7 กลุ่มธุรกิจ ทั้งโรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า สนามฟุตบอล ร้านอาหารและเบเกอร์รี่ บริหารอาคาร และอื่นๆ มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านการออกแบบ งานก่อสร้าง การบริการและความมั่นคงสง่างาม ทุกโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปพัฒนาล้วนดำเนินการด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้อยู่อาศัยและเพื่อนบ้านในอนาคตนอกจากนี้ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองและแนวคิดการออกแบบที่ยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะดำรงตนเป็นแบบอย่างของธรรมาภิบาล รางวัลที่ได้รับเปรียบเสมือนตัวแทนความคิดริเริ่มด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของเมืองกับธรรมชาติ มีส่วนร่วมกับสังคมเพื่อนบ้าน และสร้างคุณค่าระยะยาวสำหรับการอยู่อาศัยในอนาคต