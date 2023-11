TOA ยืนหนึ่งผู้นำตลาดสี คว้าสุดยอดรางวัล Best Innovative Company Awards ด้วยผลงานนวัตกรรมสีหนึ่งเดียวในไทยและเอเชีย TOA AQUA SHIELD จากเวที SET Awards 2023

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA ตอกย้ำแชมป์ No.1 Brand ผู้นำนวัตกรรมสี-วัสดุก่อสร้างครบวงจร คว้ารางวัลสุดยอดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovative Company Awards 2023) จากผลงานสุดยอดนวัตกรรมสีรายแรกหนึ่งเดียวในไทยและเอเชีย ‘TOA AQUA SHIELD’ สีเคลือบทับหน้ารวมรองพื้น สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ปลอดภัย พร้อมการันตีด้วยมาตรฐานใหม่ ‘TOA GREEN CERTIFIED สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ จากเวที SET Awards 2023 ซึ่งครบรอบ 20 ปี รางวัลแห่งมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับตลาดทุนไทย จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องบริษัทที่มีผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า สำหรับนวัตกรรมสี TOA AQUA SHIELD นับเป็นสุดยอดผลงานความภาคภูมิใจของทีโอเอ เพราะถือเป็นนวัตกรรมสีที่เราทุ่มเทในการพัฒนาจาก pain point ของสีน้ำมันทั้งด้านการใช้งานและความปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยสูตร 2 in 1 สีเคลือบ ทับหน้ารวมรองพื้น ลดขั้นตอนการทาที่ยุ่งยากให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว เปิดกระป๋องใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมทินเนอร์ ไม่ต้องผสมน้ำ และด้วยเทคโนโลยีนาโนอะคริลิกแอดวานซ์โมดิฟายที่มีอนุภาคขนาดเล็ก แทรกซึมลึกยึดเกาะดีเยี่ยม ทำให้ทนทานกว่าสีน้ำมันมากกว่า 3 เท่า และสามารถทาได้หลากหลายพื้นผิว ทั้งเหล็ก โลหะผิวมันวาว คอนกรีต กระเบื้องห้องน้ำ กระจก ฯลฯ ทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นสูตรน้ำ กลิ่นอ่อน สารระเหยที่เป็นอันตรายต่ำกว่าสีน้ำมันทั่วไปถึง 9 เท่าการันตีด้วยมาตรฐานใหม่ “TOA GREEN CERTIFIED” สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานการรับรองระดับโลก ทั้ง VOCs ที่ต่ำ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว LEED 4.1 และ WELL มาตรฐานการผลิต Green Industry Level 4 ตอกย้ำนโยบาย ESG ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นการเป็นองค์กรสีเขียว Net Zero Emission และนี่จึงเป็นนวัตกรรมสีที่ยอดเยี่ยมรายแรกหนึ่งเดียวของประเทศไทยและในเอเชีย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีขึ้นไปอีกขั้นให้แก่ผู้บริโภค ‘TOA AQUA SHIELD หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่อง Total Solution ของทีโอเอ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดและยั่งยืน’ นายจตุภัทร์กล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้ SET Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพทางธุรกิจและความยั่งยืน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร สร้างนวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน