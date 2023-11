MEA ร่วมจัดบูทชูบริการ KEN by MEA พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ ในงาน FASHION ISLAND NET ZERO ENERGY DAY 2023

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมเปิดงาน และออกบูทชูบริการ Key Energy Now (KEN) by MEA ในงาน FASHION ISLAND NET ZERO ENERGY DAY 2023 โดยมีนายรังสรรค์ ทั่งทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตมีนบุรี และพนักงาน MEA เข้าร่วม ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 โซนแกรนด์สเตชัน ศูนย์การค้า Fashion Islandสำหรับกิจกรรมภายในงาน MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้จัดบูทแสดงงานบริการ พร้อมบริการทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจไฟฟ้า KEN by MEA ที่ให้บริการในธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA ตลอดจนโปรโมชันพิเศษเฉพาะภายในงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครรับบริการได้ที่ https://ken.mea.or.th)ตลอดจนบริการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (MEA e-Bill) ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนขอรับ ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice), ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt/e-Tax Invoice) และบริการหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Notification) ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ได้รับเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการเก็บรักษาแล้ว ยังเป็นการลดการใช้กระดาษ พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย(ลงทะเบียนฟรี คลิก https://ebill.mea.or.th )ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมกิจกรรม และนิทรรศการได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 โซนแกรนด์สเตชัน ศูนย์การค้า Fashion Island สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand), X: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130