MGRTOP7 : ดรามาจตุรมิตร เลิกบังคับแปรอักษร | เศร้า! ดีเจโกพลัดตกโรงแรมดังเสียชีวิต | ปล่อยตัวใบเตยติดกำไลอีเอ็ม

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30 ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หลังจากไม่ได้จัดมา 4 ปีเพราะสถานการณ์โควิด-19 พบว่าถูกดึงความสนใจไปที่นักเคลื่อนไหวทางการเมือง นำโดย นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย พร้อมด้วย แก้วตา-ธิษะณา ชุณหะวัณ ส.ส.พรรคก้าวไกล และกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลว เคลื่อนไหวแคมเปญ "ยกเลิกบังคับแปรอักษร" โดยในช่วงการแข่งขันรอบแรกเมื่อวันที่ 11 พ.ย. มีการติดป้ายผ้า ติดแผ่นกระดาษด้วยข้อความดังกล่าวถึงสนามศุภชลาศัยต่อมาวันที่ 18 พ.ย. ในระหว่างการแข่งขันรอบชิงอันดับ 3 และชิงชนะเลิศ ปรากฏว่าได้มีคนนำป้ายผ้าข้อความ “เลิกบังคับแปรอักษร” ไปติดบนอาคารจุฬาพัฒน์ 14 ด้านหลังอัฒจรรย์ ภายหลังเจ้าหน้าที่ รปภ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคุมตัวได้ ทราบชื่อคือนายธนพัฒน์ กาเพ็ง หรือปูน ทะลุฟ้า และ น.ส.อันนา อันนานนท์ แกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลว ก่อนส่งตำรวจดำเนิคดีในข้อหาบุกรุกสถานที่และทำลายทรัพย์สิน ขณะเดียวกันพบว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ไปนั่งชมการแข่งขัน แต่ถูกศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโห่ไล่ ส่วนนายพิธาหน้าเสีย และบอกว่าผมไม่เกี่ยวอนึ่ง ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศพบว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เสมอโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 0-0 รับรางวัลชนะเลิศร่วมกัน อันดับสามโรงเรียนเทพศิรินทร์ สำหรับฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 31 โรงเรียนอัสสัมชัญจะรับหน้าที่เจ้าภาพในปี 2568บ่ายวันที่ 17 พ.ย. ตำรวจ สน.ทองหล่อ รับแจ้งมีชายพลัดตกที่สูงเสียชีวิต ตกลงมาที่ข้างบ้านหลังหนึ่งในซอยสุขุมวิท 20 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ พบนายตฤณ เรืองกิจรัตนกุล อายุ 36 ปี หรือดีเจตฤณ ดีเจโก คลื่น 106.5 กรีนเวฟ สภาพกะโหลกศีรษะแตก ร่างกาย แขน ขาหักผิดรูป เบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมาเปิดห้องพักที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปแมนดิสัน สวีท คนเดียวตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. และยังพบทรัพย์สินผู้ตายอยู่บนดาดฟ้าชั้น 11 เรื่องนี้บรรดาดีเจและเพื่อนร่วมงานต่างแสดงความเสียใจจำนวนมาก สำหรับศพสวดพระอภิธรรมที่วัดปริวาสราชสงคราม ศาลา 3 เขตยานนาวา โดยจะมีพิธีฌาปนกิจ วันที่ 21 พ.ย. 2566สำหรับดีเจโก เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์โฆษณาธนาคารกสิกรไทย ชุด ฝากให้เราช่วยดูแล และมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง รัก คู่กับ จิ๊บ-เบญจณัฎฐ์ อักษรนันทน์ รวมไปถึงมิวสิกวิดีโอปอดแหก ของ ป้าง-นครินทร์ กิ่งศักดิ์ เคยประกวดเวที หนุ่ม CLEO 2010 และ ได้รางวัล The Most Eigible Bachelor 2010 จัดโดยนิตยสารคลีโอ แต่เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเป็นดีเจดังแห่งคลื่น 94 EFM และกรีนเวฟ 106.5 FM ของบริษัทเอไทม์ มีเดีย ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เคยได้รับรางวัลนาฏราช สาขาผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม ประเภทรายการวิทยุหลังจากที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลางยาวนานกว่า 6 เดือน สำหรับใบเตย อาร์สยาม หรือ น.ส.สุธีวัน กุญชร หนึ่งในจำเลยคดีโกงแชร์ลูกโซ่ ฟอเร็กซ์-3 ดี ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พ.ย. ศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี ตีราคาประกัน 5 ล้านบาท พร้อมติดกำไลอีเอ็ม (EM) ห้ามออกนอกประเทศ และให้รายงานตัวกับศาลทุก 30 วัน หลังนายชาญวิทย์ ทวีสิน หรือลุคซ์ น้องชายพร้อมทนายยื่นคำร้อง เพื่อขอโอกาสออกไปทำงาน และทำหน้าที่แม่ดูแลลูก กระทั่งค่ำวันเดียวกันใบเตยออกจากทัณฑสถานหญิงกลาง โดยยกมือไหว้และโบกมือทักทายสื่อมวลชน แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆด้านนายอมร กุศล ทนายความเปิดเผยว่า เหตุผลในการปล่อยตัวใบเตยออกมา คืออยากจะออกไปเลี้ยงลูกและทำงานส่วนหนึ่ง แต่เหตุผลอีกส่วนหนึ่ง คือเรื่องของพยานหลักฐานที่เตรียมมา สามารถโต้แย้งได้ทุกประเด็น เพียงแค่รอขั้นตอนการสืบพยาน ศาลก็ดูประกอบในเรื่องของดุลยพินิจในการใช้ประกันตัว ที่ผ่านมาได้เขียนคำร้องขอประกันตัวถึง 3 ครั้ง ส่วนดีเจแมน หรือนายพัฒนพล มินทะขิน สามีใบเตย ทีมทนายเตรียมเดินหน้ายื่นคำร้องขอประกันตัวเร็วๆ นี้ แต่ต้องปรึกษากับครอบครัวก่อน ส่วนขั้นตอนของกฎหมายต้องรอสืบพยานในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567 โดยได้มีการแบ่งกลุ่มพยานไว้แล้วเหตุสลดนักเรียนอาชีวะยิงกันแล้วครูถูกลูกหลงเสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ถูกคู่อริใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่ ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 บาดเจ็บสาหัส แต่ลูกหลงไปโดน น.ส.ศิรดา สินประเสริฐ หรือครูเจี๊ยบ อายุ 45 ปี ครูสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ที่กำลังกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มเสียชีวิต เหตุเกิดที่หน้าธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สาขาคลองเตย ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ภายหลังคณะผู้บริหารโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมร่วมไว้อาลัย พร้อมเตรียมยกระดับมาตรการความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียนด้านตัวแทนสโมสรนักศึกษาอุเทนถวาย พร้อมแม่ผู้บาดเจ็บร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อ้างว่าไม่ใช่การทะเลาะวิวาท หรือมีเรื่องกันมาก่อน ไม่อยากพาดพิงถึงสถาบันอื่น เพราะยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร บางทีอาจจะเป็นมือที่สาม ข่าวดังกล่าวส่งผลเสียให้กับสถาบัน รวมทั้งนักศึกษาอุเทนถวายทั่วประเทศ ขณะที่ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ระบุว่า จากการสืบสวนพบว่าคนร้ายเป็นคนมีความรู้ มีการสํารวจเส้นทางและกําหนดจุดที่จะใช้ในการก่อเหตุ รวมถึงวางแผนเส้นทางหลบหนีและสลับสับเปลี่ยนยานพาหนะ ไม่ใช่พฤติการณ์ของนักศึกษาทั่วไป แต่มีคล้ายมือปืนที่อยู่ในบทบาทของนักศึกษาการติดตามตัวนายเชาวลิต ทองด้วง หรือเสี่ยแป้ง นาโหนด นักโทษชายที่หนีการควบคุมออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา หลังหลบหนีไปพักในเพิงชั่วคราว บนเทือกเขาบรรทัด รอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล ปรากฎว่าถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมตัวได้ แต่พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อตำรวจมาถึง สุนัขที่ชื่อว่าเจ้าหมี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านได้ส่งเสียงเห่าจนเสี่ยแป้งกราดยิงแล้วหลบหนีไป ขณะที่การปฎิบัติการพบว่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะมีฝนตกหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่เทือกเขาบรรทัด ส่วนเฮลิคอปเตอร์ก็ถอนกำลังออกไปหมดแล้วอีกด้านหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. ถูกต่อหัวเสือรุมต่อยได้รับบาดเจ็บสาหัส มีอาหารชักเกร็งจนหมดสติ ระหว่างเดินป่าเขาบรรทัด ห่างจากศูนย์ปฏิบัติการพิเศษส่วนหน้า อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ประมาณ 4 กิโลเมตร ทราบชื่อคือ ส.ต.ท.สราวุธ โพธิญาณ์ สังกัดค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาล ล่าสุดอาการดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจได้ปรับแผนโดยถอนกำลังที่กระชับพื้นที่กลางป่า ลงมาข้างล่างแล้ว หลังเคลียร์พื้นที่ด้านบนแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ยังคงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไว้ด้านล่าง ตั้งจุดสกัดการเข้าออกและเส้นทางการส่งเสบียงเมื่อวันที่ 14 พ.ย. เพจบริษัททัวร์ที่ชื่อว่า Happy Together ประกาศตามหาลูกทัวร์ 2 คน ที่ร่วมเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ แจ้งว่าให้เดินทางกลับไทยด่วน เนื่องจากหายไปจากที่พักของทัวร์ตอนตี 2 ของวันที่ 14 พ.ย.ไม่สามารถติดต่อได้ และหากไม่กลับไทยภายใน 90 วัน หัวหน้าทัวร์จะถูกขึ้นบัญชีดำ เนื่องจากช่วยการันตีลูกค้าให้ผ่าน ตม. เพราะลูกค้าได้โชว์ทะเบียนสมรส, ข้อมูลและรูปถ่ายเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัว รวมถึงสเตทเมนต์ ยอดเงินในบัญชีกว่า 300,000 บาท ทำให้หัวหน้าทัวร์มั่นใจ และตัดสินใจการันตีลูกค้า ได้แจ้งทาง ตม.เกาหลี เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนรู้เห็น และจะแจ้งความในลำดับถัดไปเรื่องนี้ทำเอาบนโซเชียลฯ แชร์และตามหาบุคคลทั้งสอง ขณะที่นักข่าวตามไปถึงบ้าน พ่อแม่ของลูกสาวที่หนีทัวร์เกาหลี ที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น แม่กล่าวว่าลูกจะไม่หนีไปไหน และแม่รับปากว่าจะทำทุกทาง ให้ลูกกลับมาบ้านที่ประเทศไทยให้ได้ ผ่านไป 3 วัน พบว่าลูกทัวร์ทั้ง 2 คน ติดต่อกลับมายังหัวหน้าทัวร์แล้ว ส่วนสาเหตุที่หนีออกจากทัวร์ เพราะต้องการจะแยกเที่ยวต่อไม่ได้หนีไปเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ตอนนี้ทั้งคู่ได้ขอให้หัวหน้าทัวร์ช่วยเรื่องของขั้นตอนการทำพาสปอร์ตขาว เพื่อที่ฝ่ายชาย จะใช้เดินทาง เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ ขอยึดเอาไว้หลังผ่าน ตม. ก่อนสุดท้ายทั้งสองคนตกลงเดินทางกลับวันที่ 23 พ.ย.นี้พลังโซเชียลฯ มีอยู่จริง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. เมย์-รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทย มืออันดับ 10 ของโลก โพสต์ช่องทางโซเชียลฯ โพสต์หลักฐานการโอนเงินสั่งซื้อรองเท้าแบรนด์ดัง ราคา 8,990 บาท เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ไปยังร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่ง พร้อมแคปหน้าจอร้านค้าในไอจีที่มีผู้ติดตาม 78,000 ราย และข้อความสนทนากับร้านค้า และระบุแคปชั่นว่า "คืออะไรอะครับ อย่าหาโกงกันแบบนี้เลย" และพบว่าเมื่อทักแชตกลับไปทวงขอเงินคืน ทางร้านยังนิ่งเงียบ และยังไม่ยอมโอนเงินคืนกลับมา เจ้าตัวต้องโพสต์ทวงบนช่องทางออนไลน์ ก่อนจะเป็นข่าว และเจ้าตัวก็เตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีเมื่อกลายเป็นข่าวดัง แฟนคลับช่วยกันกดดัน เมย์ รัชนก ก็โพสต์ข้อความทำนองได้รับเงินคืนทั้งหมดเเล้ว ความว่า "สวัสดีค่ะ เมย์ขอขอบพระคุณแรงโซเชียลที่ทำให้เมย์ได้เงินคืนกลับมานะคะ แต่อย่างไรแล้วก็อยากจะเตือนทุกคน โปรดพิจารณาในการซื้อของออนไลน์ด้วยนะคะ เมย์ติดนิสัยซื้อของออนไลน์มากๆ เพราะไม่ชอบเดินหาของ เสียเวลา ไม่อยากรอ เสียเงินให้คนอื่นหา และนี่แหละค่ะจึงนำพาให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น นี่ถือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และไม่ใช่เมย์คนเดียวที่เจอ ยังมีคนอีกมีมากมายที่โดนแบบนี้ ดังนั้นจะโอนไปไหน ตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะคะ ขอให้เคสของเมย์เป็นเคสเตือนภัยทุกๆ คนค่ะ"