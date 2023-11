จงใจเสี้ยมหรืออ่อนหัด!? ThaiPBS สุมไฟขัดแย้ง “จีน-ไต้หวัน”

นายอู๋ เจาเซี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวัน

นายพงศธัช สุขพงษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ

ประเมินว่าจีนใช้กำลังผนวกไต้หวันไหม ?

ไต้หวันรับมืออย่างไรต่อการรุกรานของจีน?

ไต้หวันจะกลายเป็น ยูเครน 2 ไหม?

การประท้วงในฮ่องกงจะเป็นตัวอย่างให้ไต้หวันไม่ยอมรับแนวทางหนึ่งประเทศ สองระบบไหม?

หากเกิดสงครามขึ้น จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและประเทศอื่น ๆ อย่างไร?

วิลาสินี พิพิธกุล

ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

ประเทศไทยยอมรับนโยบายจีนเดียว (One China Policy) การติดต่อกับไต้หวันจะมีเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเท่านั้น

ประเทศต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน ล้วนหลีกเลี่ยงที่จะพบปะอย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของไต้หวัน บุคคลสำคัญทางการเมืองของไต้หวันจะไปเยือนสหรัฐก็ยังต้องใช้ข้ออ้างว่า “เปลี่ยนเครื่องบิน” หรือ “แวะพักเติมน้ำมัน”

เรื่องไต้หวัน คือ “เส้นแดง (Redline)” ของทางการจีน ฝ่ายจีนย้ำมาตลอดว่า เรื่องไต้หวันคือ “ศูนย์กลางของศูนย์กลาง” ในการมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน และจีนจะไม่มีวันประนีประนอมเรื่องไต้หวัน

มีคนไต้หวันจำนวนมาก ไม่อยากให้มีความขัดแย้ง ต้องการคงสถานะปัจจุบันของไต้หวัน และยังมีคนไต้หวันจำนวนไม่น้อยที่ต้องการปรับความสัมพันธ์กับจีน เพื่อประโยชน์ทางการค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นายอู๋เจาเซี่ย เป็นบุคคลต้องห้าม ถูกขึ้นบัญชีดำจากทางการจีนว่าเป็น“ผู้สนับสนุนเอกราชไต้หวันตัวพ่อ” ลำดับที่ 1

นายอู๋ เจาเซี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน นายซู เจินชัง อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า นายโหยว สีคุน อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า นางเซียว เหม่ยฉิน ผู้แทนไต้หวันประจำสหรัฐอเมริกา นายกู้ ลี่ฉง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไต้หวัน นายไช่ ฉีชัง รองประธานรัฐสภาไต้หวัน นายเคอ เจี้ยนหมิง สมาชิกรัฐสภาไต้หวัน นายหลิน เฟยฝาน อดีตแกนนำนักศึกษา, รองเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า นายหวัง ติ้งอวี่ สมาชิกรัฐสภาไต้หวัน นางเฉิน เจียวหัว สมาชิกรัฐสภาไต้หวัน

นางไช่ อิงเหวิน

คิดอย่างไรกับกรณีที่ นายหม่า อิงจิ่ว อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน ที่เดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนมีนาคม ปีนี้ ?

นายอู๋ เจาเซี่ย คิดอย่างไรกับแนวทางของพรรคก๊กมินตั๋ง ที่ต้องการปรับความสัมพันธ์กับจีน ?

ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีน-ไต้หวัน หรือ เอ็กฟ่า ที่ไต้หวันได้ประโยชน์อย่างมาก จนรัฐบาลของนางไช่ อิงเหวินก็ไม่ยอมยกเลิก ?

“จีนใช้กำลังผนวกไต้หวัน”





ข้อมูลเหล่านี้ หาไม่ยากเลย แต่กลับไม่ถามเลย มีแต่คำถาม “ชง” ให้เข้าทางเขาหมด นี่คุณคือ สื่อสาธารณะของไทย หรือ พีอาร์ของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของไต้หวัน ?

“รัฐมนตรีกระทรวงตัดความสัมพันธ์”

“รัสเซียแพ้แน่ๆ” , “พันธมิตรนาโต้หนุนยูเครนให้จบสงครามในปีนี้”.

“ข่าวนโยบาย”

เรื่อง เศรษฐีอินเดียหนีโควิดเข้าไทย

เรื่องประสิทธิภาพและผลกระทบวัคซีนโควิด-19

เรื่อง ปลากุเลาเค็มตากใบในการประชุมเอเปคเมื่อปลายปี 2565

“ตระกูล ส”

“สื่อกระบอกเสียงของ NGO”

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล









ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงกรณีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เผยแพร่บทสัมภาษณ์ซึ่งทำให้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์แสดงความไม่พอใจ ว่า เท่ากับไทยพีบีเอสที่เป็นสื่อสาธารณะกำลังตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของไต้หวัน ขณะเดียวกัน ก็สะท้อนถึงกระบวนการทำงานของสื่อมวลชนไทยส่วนใหญ่ที่สมาทานแนวทางของสื่อตะวันตกทำมาหากินกับความขัดแย้งทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีสื่อไทยสื่อหนึ่งได้ออกอากาศรายการสัมภาษณ์ นายอู๋ เจาเซี่ย คนที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีน ซึ่งนายอู๋ ได้ปลุกปั่นคำพูดที่เหลวไหลเกี่ยวกับ “การแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันในการให้สัมภาษณ์ และโจมตีข้อเสนอที่รวมประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสันติของประเทศจีนอย่างร้ายแรง คำพูดที่ไร้สาระอย่างนี้ไม่คุ้มค่าที่จะหักล้างส่วนสื่อนี้ได้เสนอเวทีที่เผยแพร่คำพูดที่เหลวไหลให้แก่คนที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีน ซึ่งทำลายผลประโยชน์ของประเทศจีน และทำร้ายความรู้สึกของประชาชนจีน ฝ่ายจีนต้องแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำอย่างนี้อย่างรุนแรงการออกแถลงการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยได้เดินทางไปสัมภาษณ์นายอู๋ เจาเซี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวัน เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 และนำรายงานข่าวดังกล่าวเผยแพร่ในช่วงค่ำของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และยังนำไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียคือ เฟซบุ๊ก, ยูทูป ของไทยพีบีเอส ด้วยหลังจากสถานทูตจีนออกแถลงการณ์พียงชั่วข้ามคืน นายอู๋ เจาเซี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน ก็ได้ตอบโต้ผ่านทวิตเตอร์ทางการของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า นายอู๋ได้ติดแฮชแท็กซึ่งเป็นแฮชแท็กเดียวที่กลุ่มม็อบสามนิ้วในไทย กับกลุ่มม็อบในฮ่องกงใช้เป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยภายหลังจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ได้ไม่นานคน ThaiPBS ก็วิ่งพล่านเลยทีเดียว เพราะรู้ตัวว่าทำพลาดครั้งใหญ่หลวง โดยสุดท้ายก็ยอมลบคลิปการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวไปขณะที่คนไทยบางกลุ่มได้พาทัวร์ไปลงที่เพจของสถานทูตจีน โดย อ้างเรื่องเสรีภาพสื่อ, อ้างว่าจีนไม่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต, เหน็บแนมว่าเมืองไทยเป็น “มณฑลไท่กั๋ว”.... แต่คนเหล่านี้เป็นสื่อมวลชนหรือเป็นแค่เกรียนคีย์บอร์ด, รู้เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ดีแค่ไหน? และที่สำคัญคือ มีกี่คนที่ได้ดูคลิปการสัมภาษณ์ของไทยพีบีเอสแบบเต็ม ๆคนที่ได้ดูคลิปการสัมภาษณ์ และพินิจพิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าการสัมภาษณ์ของ นายพงศธัช สุขพงษ์ จากไทยพีบีเอส เหมือนกับเปิดนิตยสาร The Economist หรือหยิบประเด็นจากสำนักข่าวตะวันตกอย่าง CNN BBC มาถามกับรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน เช่น ถามว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สื่อตะวันตกสร้างวาระขึ้นมาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทุกคนก็รู้กันดี“การชงคำถาม”เช่นนี้มีแต่จะยุยงให้เกิดความขัดแย้ง เป็นวิธีการของชาติตะวันตกที่ชอบ“กวนน้ำให้ขุ่นแล้วทอดแหจับปลา”แต่ ผู้สื่อข่าวอ่อนหัดของไทยพีบีเอส กลับถามเหมือนกับว่า ต้องเกิดสงครามแน่ ๆ จีนจะบุกไต้หวันในปี 2568 แถมยังใช้คำว่าอยู่หลายครั้ง โดยยังตกเป็นเครื่องมือของ นายอู๋ เจาเซี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน ที่ใช้ลูกเล่นของนักการทูต-นักการเมือง โดยใช้คำว่า “โจมตี (attack)”,“ใช้กำลัง (use force)” แทนคำว่า“รุกราน”นายอู๋ ยังยอมรับว่า จีนจะไม่บุกไต้หวัน เพราะจีนใช้คัมภีร์พิชัยสงคราม “ซุนวู” โดยจีนจะข่มขู่ด้วยกำลังทหาร การสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจ และการลิดรอนพื้นที่ในเวทีนานาชาติของไต้หวัน เพื่อการพิชิตเป้าหมายตามกลยุทธ์ “บีบให้คู่ต่อสู้ยอมจำนน แทนการทำสงคราม”คนไทยจะคิดอย่างไร ถ้าสื่อของทางการจีนอย่างเช่นหรือว่าไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนชายแดนภาคใต้บ้าง ว่าคิดเห็นอย่างต่อการปราบปรามของทหารไทย หรือ รัฐบาลไทย หรือเห็นอย่างไรกับการลงประชามติแยกรัฐปาตานี โดยอ้างว่าเป็นส่งเสริมสิทธิในการกำหนดใจตัวเอง (self determination) ของกลุ่มนักวิชาการ และนักการเมืองจากพรรคก้าวไกล?ผู้บริหารของไทยพีบีเอส ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการไทยพีบีเอสคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสที่มีประธานชื่อจะรับผิดชอบอย่างไร ถ้าหากกระทรวงการต่างประเทศจีนทำหนังสือประท้วงมายังรัฐบาลไทยและระบุแบบเฉพาะเจาะจงว่า สื่อที่ได้รับงบประมาณจากทางการไทย ใช้ภาษีจากประชาชนชาวไทย เปิดพื้นที่กับ “ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับทางการจีน” เพื่อพูดถึงเรื่องการแบ่งแยกดินแดน ???จากฝ่ายบริหาร ไล่เรียงลงมาจนถึง ฝ่ายปฏิบัติการ โดยเฉพาะฝ่ายข่าว ฝ่ายข่าวต่างประเทศของไทยพีบีเอสไม่มีความรู้ หรือ ไม่เคยรับทราบเรื่องเบสิก พื้นฐานด้านการต่างประเทศ เลยหรือว่าผู้บริหาร หรือ ฝ่ายข่าวไทยพีบีเอส อาจจะไม่ทราบว่า นายอู๋ เจาเซี่ย ถูกสำนักงานกิจการไต้หวัน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะรัฐมนตรีจีน ขึ้นบัญชีดำเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 หรือ สองปีกว่าที่แล้วว่าเป็น“ผู้สนับสนุนเอกราชไต้หวัน” โดยชื่อของเขาอยู่ในลำดับที่ 1 จากทั้งหมด 10 คน ได้แก่ทั้งนี้ประธานาธิบดีไต้หวัน และ นายไล่ ชิงเต๋อ รองประธานาธิบดี และว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ไม่อยู่ในบัญชีดำของทางการจีนทางการจีนระบุว่า บุคคลเหล่านี้กระทำผิดกฎหมายอาญา, กฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน และกฎหมายความมั่นตงแห่งชาติจีน มีความผิดโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต และจะติดตามตัวมาดำเนินคดีตลอดชั่วชีวิตบุคคลในบัญชีดำทั้ง 10 คนนี้ถูกทางการจีนใช้มาตรการคว่ำบาตร ห้ามเดินทางมาจีน ฮ่องกง มาเก๊า และห้ามหน่วยงานต่าง ๆ ของจีนติดต่อด้วยหากไทยพีบีเอสคิดว่า นายอู๋ เจาเซี่ย เป็นบุคคลในข่าวที่ควรค่าแก่การสัมภาษณ์ แต่ทำไมผู้สื่อข่าวถึงไม่ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไต้หวันในเรื่องอื่น ๆ เช่นที่สำคัญที่สุดคือ ทำไมผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส จึงตั้งธงว่าและทำได้แค่เพียงนั่งฟัง นายอู๋ เจาเซี่ย พูดในสิ่งที่ตัวเขาและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าต้องการเพียงฝ่ายเดียว และไม่ใช่ความคิดเห็นของคนไต้หวันทั้งหมดหรือว่า ไทยพีบีเอส กำลังใช้เงินภาษีจากประชาชนชาวไทย ไปเป็นเครื่องมือ และ เอื้อให้นักการเมืองไต้หวัน และพรรคการเมืองไต้หวัน เพื่อในการโปรโมตตัวเองในการเลือกตั้ง ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2567 หรืออีก 2-3 เดือนที่จะถึงนี้นี่เอง !?!นายสนธิกล่าวเพิ่มเติมฝากไปถึงนายพงศธัช สุขพงษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ ที่เดินทางไปสัมภาษณ์ อู๋ เจาเซี่ย กับ กองบก.ข่าวต่างประเทศ ไทยพีบีเอส ว่า คุณภาพของการเป็นนักข่าวถือว่าต่ำมาก คำถามไม่ควรถามดันถาม คำถามที่ควรถามกลับไม่ถามนายสนธิกล่าวล่าสุดคือ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2566 รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่งอนุมัติแผนสนับสนุนทางการทหารเพื่อช่วยไต้หวันรับมือภัยคุกคามจากจีน คิดเป็นงบประมาณมูลค่า 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 11,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณก้อนใหญ่ขนาดนี้เป็นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ตั้งแต่นายโจ ไบเดน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยแพคเกจดังกล่าวของสหรัฐฯ ที่อนุมัติให้ไต้หวัน จะรวมถึงการป้องกัน การศึกษา และการฝึกอบรมสำหรับชาวไต้หวัน โดยสหรัฐฯ จะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพา (MANPADS) หน่วยข่าวกรองและหน่วยสอดแนม อาวุธปืนและมิสไซล์ ให้กับไต้หวันด้วย ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ กดดันกระทรวงกลาโหมและทำเนียบขาวให้เร่งส่งอาวุธไปยังไต้หวัน เป้าหมายคือเพื่อช่วยต่อต้านจีนและยับยั้งจีนไม่ให้คิดโจมตีนอกจากนี้ ถามต่อว่า ถ้าในอนาคต ความสัมพันธ์อเมริกา - จีน ดีขึ้น “ไต้หวัน” จะอยู่ตรงไหน ของสมการนี้?ตั้งแต่นายอู๋ เจาเซี่ย รับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ ไต้หวันถูกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยตัดสัมพันธ์มากถึง 7 ประเทศ จนเหลือประเทศที่รับรองไต้หวันเพียงแค่ 13 ประเทศในโลกเท่านั้นแม้แต่ชาวไต้หวันยังตั้งฉายาให้นายอู๋ ว่าเป็นสถานะที่ยากลำบากเช่นนี้ ทำให้ไต้หวันจำเป็นต้อง“หาแสง”จากพื้นที่บนสื่อและประชาคมนานาชาติมากให้ยิ่งเมื่อไต้หวันจะมีการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนมกราคมปีหน้า นายอู๋ เจาเซี่ย และนางไช่ อิงเหวิน ยิ่งต้องชูธงเอกราช เพื่อหวังผลทางการเมืองทั้งนี้ นับตั้งแต่ นางแนนซี เพโลซี อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เดินทางเยือนไต้หวัน เมื่อ เดือนสิงหาคม 2565 หลังจากนั้น ทางการไต้หวันได้เชิญบุคคลต่าง ๆ เช่น สมาชิกสภาและนักการเมืองของสหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนไต้หวัน คนเหล่านั้นได้รับการรับรองแบบ VVIP และไม่แน่ว่าไปเยือนไต้หวันเพราะว่าเป็น พันธมิตร จริง ๆ หรือว่าเพราะผลประโยชน์อื่นใดส่วน นายอู๋ เจาเซี่ย ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติอย่างถี่ยิบ โดยจากการตรวจสอบข้อมูลของทีมงาน Sondhi Talk พบว่า ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา นายอู๋ เจาเซี่ย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างชาติเกือบจะรายวัน วันเว้นวัน ยกตัวอย่างเช่นวันที่ 1 พฤศจิกายน นายอู๋ เจาเซี่ย ให้สัมภาษณ์แก่ไทยพีบีเอสวันที่ 31 ตุลาคม ให้สัมภาษณ์แก่รายการ Newshour ของ BBC World Serviceวันที่ 24 ตุลาคม ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ Australian Financial Reviewวันที่ 23 ตุลาคม ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ Hankook Ilbo และ The Korea Timesของเกาหลีใต้วันที่ 19 ตุลาคม ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ของเยอรมนีวันที่ 4 ตุลาคม ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Agencia EFE ของสเปนนี่เพียงแค่ระยะเวลา 2 เดือน คือ ตุลาคมและพฤศจิกายนเท่านั้น นายอู๋ เจาเซี่ย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติมากมายถึงเพียงนี้ โดยเมื่อย้อนดูข้อมูลจะพบว่า ตลอดทั้งปีนี้ นายอู๋ เจาเซี่ย ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติหลายสิบราย จนน่าสงสัยว่าผู้สื่อข่าวเหล่านี้“ได้รับเชิญ”หรือว่า“ขอไปเอง”นายสนธิกล่าวที่จริงแล้ว การได้รับเชิญไปทำข่าวในต่างประเทศนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ผิดจรรยาบรรณ เพราะว่าผู้สื่อข่าวมีสิทธิ์ที่จะรายงานจากมุมมองของตัวเอง แต่ว่าสถานะของไทยบีเอสมีความพิเศษเพราะว่าไทยพีบีเอสไม่ใช่สื่อเอกชน แต่ใช้เงินภาษีของประชาชนในการทำงาน เพื่อรับประกันว่าจะไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไทยพีบีเอส จำเป็นต้องตอบคำถามกับประชาชนว่า การไปสัมภาษณ์นายอู๋ เจาเซี่ยครั้งนี้“ได้รับคำเชิญให้ไป”หรือว่า“ขอไปเอง” และใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและทำข่าว ?ทีมงานรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ ได้ทำการตรวจย้อนหลังกับผลงานของไทยพีบีเอสทั้งข่าวภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ทำในชื่อ Thaipbs World พบว่า กองบรรณาธิการของไทยพีบีเอสให้ความสนใจกับไต้หวันอย่างมากเป็นพิเศษ และทิศทางของข่าวก็เป็นไปในแนวทางว่า จะเกิดสงคราม, จีนจะบุกไต้หวันเพื่อรวมชาติ, ไต้หวันถูกกดดันในเวทีระหว่างประเทศ เป็นแนวทางที่สะท้อนภูมิรัฐศาสตร์ และเดินตามสื่อตะวันตก อย่างชัดเจนที่สุดเหมือนกับรายงานข่าวเรื่องสงครามยูเครน ของไทยพีบีเอส ที่ตอกย้ำซ้ำทวนว่า.. จนถึงตอนนี้ผ่านมาปีกว่าแล้ว รัสเซียก็ยังไม่แพ้ ขณะที่ฝ่ายยูเครนสูญเสียย่อยยับ แต่สื่อตะวันตกไม่เคยรายงาน และไทยพีบีเอสก็ไม่รายงานเช่นเดียวกันกองบรรณาธิการของไทยพีบีเอสมีแผนกที่เรียกว่าคือ เปิดพื้นที่ให้กับข่าวที่สื่อมวลชนกระแสหลักไม่สนใจ เพราะว่าขายไม่ได้ ไม่มีเรตติ้ง เช่น ข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ชนกลุ่มน้อย และคนที่ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งนโยบายสาธารณะของภาครัฐแต่ว่าในช่วงที่การเมืองมีการแบ่งสี-แบ่งขั้ว ไทยพีบีเอสได้กลายเป็น “หนังหน้าไฟ” เผชิญการกล่าวหาจากทุกฝ่าย โดยในช่วงการชุมนุมของ “คนเสื้อแดง” ก็เคยยกพวกไปไปปิดล้อมสถานีไทยพีบีเอสมาแล้วนอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังมีประวัติเคยรายงานข่าวที่ผิดพลาดมาแล้วหลายครั้ง เช่นความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ ทำให้ไทยพีบีเอสต้องออกแถลงการณ์ขอโทษ แต่ในกรณีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน ไทยพีบีเอสยังทำแค่ลบคลิป+ปิดข่าวเท่านั้นหากไทยพีบีเอสมั่นใจในแนวทางของกองบรรณาธิการ ก็ควรจะชี้แจงเหตุผลว่า ลบเพราะอะไร เพราะมีข้อมูลผิดพลาด? เพราะถูก "ผู้ใหญ่" กดดัน? หรือเพราะโดนทัวร์ลงไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะ เป็นสื่อที่รับเงินภาษีจากประชาชน ต้องยิ่งโปร่งใสและมีความเป็นวิชาชีพมากกว่าสื่อเอกชนด้วยซ้ำ “การลบข่าวเงียบๆ”แบบนี้ จะให้ประชาชนจะวางใจในความกล้าหาญในการรายงานข่าวที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ได้อย่างไร?ไทยพีบีเอส หรือ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชน จัดตั้งขึ้นในปี 2551 หลังจากการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยึดสัมปทานคืนจากไอทีวี และรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นำช่องสัญญาณมาจัดตั้งเป็น สถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอสต้องการมีสถานะเป็นเหมือนกับBBC ของอังกฤษหรือทางNHK ของญี่ปุ่นคือเป็นสื่อสาธารณะที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ แต่มีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน ไม่ต้องเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลเหมือนกับกรมประชาสัมพันธ์ หรือ ช่อง NBTแต่ความแตกต่างก็คือ BBC และ NHK มีรายได้จากการบังคับเก็บค่ารับสัญญาณจากประชาชนที่มีโทรทัศน์ แต่ว่าไทยพีบีเอสมีรายได้หลัก มาจาก เงินจากภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตรา 1.5% สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีอำนาจปรับเพดานสูงสุดของเงินได้ทุก ๆ 3 ปีนอกจากนี้ รายได้หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การ รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขององค์การ ยังไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อีกด้วยในแผนบริหารกิจการประจำปี 2566 ของไทยพีบีเอส ระบุว่า มีรายได้รวม 2,839.72 ล้านบาทไทยพีบีเอสจึงเป็นเหมือน “เสือนอนกิน” เพราะมีการันตีรายได้แน่นอน อย่างน้อยปีละ 2,000 ล้านบาท และยังไม่รวมดอกผลจากทรัพย์สินที่สั่งสมมานานถึง 15 ปีในด้านการบริหารงาน ไทยพีบีเอส มี คณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังมี คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ด้วยถึงแม้ไทยพีบีเอสจะมีโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับประกันความเป็นอิสระในการทำงาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ที่ผ่านมา ผู้บริหารของไทยพีบีเอส ล้วนมาจากคนในโดยเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จนถูกเรียกว่าเป็นผู้บริหารขององค์กรตระกูล ส. รวมทั้งไทยพีบีเอส ถูกวิจารณ์ว่าผูกขาดอำนาจ เป็นคนกลุ่มเดียวเวียนไปมาระหว่างองค์กรผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการบริหารไทยบีพีเอสคนปัจจุบัน คืออดีตอาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ส่วน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ สามีของ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ดร.วิลาสินี พิพิธกุลเคยดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการไทยพีบีเอส ในยุคของทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการไทยพีบีเอส แต่ต่อมา ทันตแพทย์กฤษดา ต้องลาออกไป เพราะถูกวิจารณ์ว่านำเงินรายได้ของไทยพีบีเอสไปลงทุนให้หุ้น ซึ่งความจริงแล้วจากกรณีอื้อฉาวดังกล่าวดร.วิลาสินี ที่เป็นกรรมการอยู่ด้วย ก็ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบเช่นเดียวกันแต่ว่าในที่สุด “ตระกูล ส” ก็สามารถผลักดันให้ ดร.วิลาสินี เป็นทายาทบริหารไทยพีบีเอส ต่อไปได้กรณีล่าสุดเรื่องสุมไฟความขัดแย้งระหว่างไต้หวัน-จีน ไม่ทราบว่า ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ในฐานะผู้อำนวยการไทยพีบีเอส มีความเห็นอย่างไร ? และในฐานะอาจารย์สอนวิชานิเทศศาสตร์ จะสอนเรื่องนี้กับนิสิตนักศึกษาอย่างไร ?ขณะเดียวกัน รัฐสภาก็น่าจะมีการทบทวนว่า เงิน 2,000 ล้านบาทที่ให้กับไทยพีบีเอสเป็นประจำทุกปีมีความคุ้มค่าแค่ไหน ? เรตติ้งของสถานีเป็นอย่างไร ? และยังจำเป็นต้องมีไทยพีบีเอสอยู่หรือไม่?คนไทยพีบีเอสซึ่งส่วนใหญ่ก็กระโดดมาจาก ITV เก่า หรือ เครือเนชั่นในยุคสุทธิชัย หยุ่น ซึ่งล่มสลายไปแล้วเพราะถูกเทคโอเวอร์ไปแล้ว ก็จะ จะอวดอ้างว่าตัวเองเป็นอิสระ มีเสรีภาพแต่ข่าวอย่างเช่น เรื่องการเมือง เรื่องคอรัปชั่น หลายเรื่องในประเทศไทย Thai PBS กลับไม่กล้าทำให้สุด ไม่กล้าเจาะลึก หรือเกาะติดให้สุดซอย เรียกได้ว่ายังห่างชั้นจากสื่ออย่าง “สถาบันอิศรา” มาก ทั้ง ๆ ที่มีงบประมาณแตกต่างกันอย่างมากมายมหาศาลนายสนธิ กล่าวต่อว่า อยากให้ สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา ทบทวนการหักภาษีสรรพสามิตเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ เช่นไปส่งเสริมพัฒนาความรู้เด็กรุ่นใหม่ดีกว่า ที่จะเอาไปปรนเปรอให้องค์กรอย่างไทยพีบีเอส ที่คนข้างในใช้เส้นใช้สาย ต่างได้เงินเดือนสูง อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ทันสมัย หลายอย่างราคาแพงหูฉี่ แล้วก็มาทำข่าว ทำเรื่องที่มากระทบกระเทือนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างนี้นายสนธิกล่าว