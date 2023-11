สวทช. ยันเด็กไทยได้ไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ของ JAXA แน่นอน ไม่ได้ตัดงบประมาณ

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงกรณีเพจเฟซบุ๊ก Dark-Sky Thailand ที่ออกมาระบุว่าเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากโครงงานทดลองในอวกาศ “JAXA Asian Try Zero G” ของประเทศญี่ปุ่นถูกตัดงบประมาณค่าเครื่องบินที่จะส่งเด็กไป ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 JAXA ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด จึงทำให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณเป็นการล่วงหน้าสำหรับการเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น และ สวทช. ได้จัดสรรงบประมาณเป็นส่วนของการให้ทุนการสนับสนุนแทน แต่เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายการจัดกิจกรรมของ JAXA ได้ปรับเป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบผสม (hybrid) เปิดโอกาสให้สามารถเลือกที่จะร่วมกิจกรรมได้ทั้ง Online หรือไปร่วมที่ประเทศญี่ปุ่น โดย สวทช. ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกับเยาวชนของหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด แต่อย่างไรก็ตามได้มีภาคเอกชนแสดงความจำนงในการให้ทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้แทนประเทศไทยที่สมัครใจเดินทางได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้เด็กไทยก็ได้โอกาสไปร่วมกิจกรรมที่ญี่ปุ่นด้วยเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์โดยไม่มีการเสียโอกาสผอ.สวทช. กล่าวต่อว่า ในเรื่องดังกล่าว น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวง อว.และได้กำชับให้ สวทช. ดำเนินการทุกวิถีทางให้เด็กไทยได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในญี่ปุ่น ซึ่ง ผอ.สวทช. ได้ขานรับนโยบายและรับปากที่จะจัดการให้เด็กไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19สำหรับการจัดกิจกรรมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น สวทช. ได้ดำเนินงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 17 ปีแล้ว ซึ่ง สวทช. ได้สนับสนุนเด็กและเยาวชนไปเข้าร่วมการแข่งขัน มีทั้ง JAXA Asian Try Zero G และ Kibo Robot Programming Challenge โดยก่อนช่วงสถานการณ์โควิด-19 สวทช. ได้คัดเลือกเยาวชนเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สวทช. ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ JAXA ได้เปิดให้เข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ