เพจดังแฉ จนท.โรงไฟฟ้า ถอยรถไฟฟ้าป้ายแดง แอบต่อปลั๊กเสียบสายชาร์จ EV จากอาคารผลิตน้ำกันเพลิน

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. เพจเฟซบุ๊ก "ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน" โพสต์ภาพรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz C 350 e AMG Dynamic สีขาวป้ายแดง แอบต่อสายปลั๊กพ่วงเสียบชาร์จไฟที่อาคารผลิตน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยโพสต์ดังกล่าวเพจระบุว่าโรงไฟฟ้า แอบชาร์จ EV กันเพลินเหตุเกิดที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี สังกัด กฟผ. ออกรถไฟฟ้าป้ายแดงใหม่เอี่ยมแอบเสียบชาร์จไฟฟรีเริ่มที่ เม.ย. 66 หัวหน้าแผนกเดินเครื่อง ถอยรถคันใหม่ BYD ทะเบียน ข.... นนทบุรี ต่อสายปลั๊กพ่วงเสียบชาร์จไฟที่อาคารผลิตน้ำต่อมา ส.ค. ช่างระดับ 8 เสียบชาร์จรถ BENZ ทะเบียน ผ.... กทม. รายนี้เปิดหน้าต่างต่อสายพ่วงไฟออกมาจากห้องสำนักงานมีความพยายามกันมากและทำแบบนี้กันอยู่บ่อยครั้ง#โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ #นนทบุรี #ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน #WatchdogAct 66-10-064ล่าสุด วันนี้ (8 พ.ย.) เพจดังได้แฉภาพต่อเนื่อง เป็ฯรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Build your deam (BYD) เพิ่มอีกคัน โดยระบุว่า Build your deam พี่แกมีความพยายาม แอบต่อปลั๊กพ่วงลากยาวมาจากตรงนู้นน @อาคารผลิตน้ำ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.