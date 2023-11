ยิว-ไซออนนิสต์คุมอเมริกา อยู่รอบกาย “โจ ไบเดน” สหรัฐฯ ต้องเลือกข้างอิสราเอล

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้อธิบายให้เห็นว่ากลุ่ม “ไซออนนิสต์” ที่สนับสนุนให้ชาวยิวตั้งประเทศอิสราเอลและขัดขวางการตั้งรัฐปาเลสไตน์นั้นคือใครมีความเป็นมาอย่างไร โดยนำข้อมูลมาจากเพจ “เพจนัทแนะ” ของนายธราพงษ์ รุ่งโรจน์หรือ“กัปตันนัท”ศิษย์เก่าจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 32684 รุ่น 109) ที่เขียนไว้ในบทความเรื่อง“คริสเตียนไซออนนิสต์ คือใคร?”ทั้งนี้ กลุ่มคน ที่สนับสนุนให้ชาวยิว ให้ไปตั้งประเทศอิสราเอลนั้น จุดเริ่มต้นที่ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ใช่ชาวยิว ... หากแต่เป็นชาวคริสต์ ที่เรียกว่า “คริสเตียนไซออนนิสต์”คำว่า “ไซออนนิสต์ (Zionist)” นั้นมีหมายความว่า“คนที่สนับสนุนการตั้งรัฐของชาวยิวหรือรัฐอิสราเอล”นั่นทำให้บ่อยครั้ง ที่ทำให้คนเข้าใจผิด ว่ากลุ่มคนที่เป็น"ไซออนนิสต์"นั้นเป็นชาวยิว (Jewish) ทั้งหมดจริงๆ แล้ว การเป็นคนยิวก็เรื่องหนึ่ง และการเป็นคนที่สนับสนุนการตั้งรัฐอิสราเอล นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะยังมีคนยิวอีกมากมาย ที่ไม่ได้สนับสนุนการตั้งรัฐอิสราเอล ชาวยิวกลุ่มนี้เป็นแรบไบ (หมอสอนศาสนายิว) ที่เคร่งครัดมาก เขามองว่า การที่ชาวยิวต้องเร่ร่อน มาหลายพันปีนั้น เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงต้องการลงโทษชาวยิวและก็มีคนที่ไม่ได้นับถือศาสนายิวอีกมากมาย เช่น“คริสเตียนไซออนนิสต์”ที่เป็นชาวคริสต์ แต่สนับสนุนให้ชาวยิวตั้งรัฐอิสราเอลได้สำเร็จพวกคริสเตียนไซออนนิสต์นี้ เป็นชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์กลุ่มหนึ่ง ที่ชาวคริสต์รู้จักกันในนามว่า“อีแวนเจลิคอล - Evangelical” คือ พวกที่เคร่งครัดในคัมภีร์ไบเบิ้ลและเชื่อในเรื่องการที่พระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปให้กับมนุษย์อย่างจริงจังกล่าวคือ เขาเชื่อว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เขียนไว้ใน “พระคัมภีร์ไบเบิ้ล”เป็นเรื่องจริงและจะเกิดขึ้นจริง ๆ โดยเฉพาะ ในตอนท้ายๆ ที่ไบเบิ้ลเล่าถึง"มหาสงครามอามาเกดดอน" (Armageddon)ที่เป็นสงครามสุดท้ายระหว่าง ฝ่ายมนุษย์ที่เป็นคนบาปกับกองทัพสวรรค์ของพระเจ้า จากนั้นพระเยซูจะกลับลงมาบนโลกจริงๆ เพื่อพิพากษา (Day of Judgement) คนบาปจริงๆดังนั้น ในเมื่อพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเขียนไว้ว่า “ชาวยิวจะได้กลับไปตั้งรัฐอิสราเอลซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมอบให้ชาวยิว”พวกคริสเตียนกลุ่มนี้ จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขา ที่จะต้องทำให้รัฐอิสราเอลเกิดขึ้นให้ได้“เพราะพระเจ้าประสงค์เช่นนั้น - The will of God”และ...นี่คือเหตุผลที่เกิดคริสเตียนไซออนนิสต์ ขึ้นมาคริสเตียนไซออนนิสต์ มีอยู่เป็นจำนวนมากในอเมริกา โดยเฉพาะตามรัฐที่เคร่งศาสนา โดย “คริสเตียนไซออนนิสต์” ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนมากถึง 70 ล้านคน ในขณะที่ชาวยิวทั่วโลกมีอยู่เพียง 14 ล้านคนเท่านั้นนั่นก็แปลว่าสหรัฐอเมริกา คือ ชาติที่มีคนสนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดในโลกบรรดาโบสถ์ของพวกคริสเตียนไซออนนิสต์ มักจะจัดกิจกรรมงานระดมทุน เพื่อหาเงินส่งไปช่วยอิสราเอล ตัวอย่าง เช่น โบสถ์คอร์เนอร์สโตน (Corner Stone Church) ในรัฐเท็กซัส นั้น สามารถระดมเงินบริจาคจากทั่วโลกได้มากถึง 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ... ทำให้บาทหลวงที่บริหารโบสถ์และสมาคมชาวคริสต์สนับสนุนอิสราเอลเหล่านี้ กลายเป็นผู้มีอิทธิพลไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น บาทหลวง John Hagee(ซึ่งถ้าฟังแล้วจะเคลิ้มตามไปว่าชาวยิวคือคนของพระเจ้า จนลืมไปว่าโลกนี้ก็มีคนชาติอื่น ศาสนาอื่นเหมือนกัน)อีกธุรกิจหนึ่ง ที่โบสถ์เหล่านี้ นิยมทำเป็นล่ำเป็นสันก็คือ“จัดทัวร์ไปอิสราเอล”ถามว่า ไปทำไม ?คำตอบคือ พวกบาทหลวงที่นำคณะทัวร์นี้ จะพาลูกทัวร์ “คริสเตียนไซออนนิสท์” ไปชมสถานที่ต่างๆ ที่ถูกระบุในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยมี ไฮไลท์ อยู่ที่เนินเขาลูกหนึ่ง ที่มีชื่อว่า เนินเขามากิดโด (Hill of Magiddo) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า Armageddon ..บาทหลวงจะบรรยายอย่างเร้าใจออกรส ว่าทีนี้ มีคำถามว่า“แล้วเมื่อไรจะเกิดสงครามอามาเกดดอนสักทีล่ะ?”คำตอบคือ ในไบเบิ้ลเขียนไว้ว่า“มหาสงครามอามาเกดดอนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ชาวยิวตั้งรัฐอิสราเอล ได้สำเร็จ”ดังนั้น เหตุผลที่คริสเตียนไซออนนิสต์สนับสนุนการตั้งรัฐอิสราเอลนั้น ไม่ใช่ เพราะรักชาวยิว แต่เขาต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามไบเบิล เพื่อที่จะให้พระเยซูได้กลับลงมาบนโลกเป็นครั้งที่ 2จุดหักมุมอยู่ที่ว่า ในวันพิพากษาโลกโดยพระเยซูนั้น ชาวยิว 2 ใน 3 ต้องล้มตาย ส่วนชาวคริสต์ส่วนใหญ่จะยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า ชาวยิวจะคิดยังไง แต่ที่แน่ๆ คือในเวลานี้อิสราเอลได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากการที่มีชาวคริสต์ไซออนนิสต์คอยสนับสนุนนอกจากจะระดมเงินทุนแล้ว คริสเตียนไซออนนิสต์ ยังพยายามจะช่วยล็อบบี้ผ่านทาง ส.ส. หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ของอเมริกา เพื่อให้รัฐบาลอเมริกาสนับสนุน ทั้งทางเงินทองและนโยบายต่างประเทศอิสราเอล คือชาติที่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกามากเป็นอันดับหนึ่ง โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ให้เงินสนับสนุนอิสราเอลเป็นประจำมากถึงปีละ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือคิดเป็นเงินไทยก็ปีละ 140,000 ล้านบาท) จึงไม่มีใครเอาผิดอิสราเอลที่สหประชาชาติได้เมื่อเรามองในแง่การเมืองแล้ว ในเมื่อมีชาวอเมริกัน ที่เป็นคริสเตียนไซออนนิสต์มากถึง 70 ล้านคน พรรคการเมืองทั้งเดโมแครต และรีพับบลิกัน จึงไม่สามารถละเลยคนกลุ่มนี้ เพราะถือเป็นเสียงโหวต ขนาดใหญ่มากถึง 20% ของประชากรสหรัฐอเมริกา ... เราจึงได้เห็นนโยบายสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลอยู่เรื่อยๆว่ากันถึงเรื่องอิทธิพลของชาวยิว ในแวดวงการเมือง และการกำหนดนโยบายของสหรัฐฯ เมื่อไปค้นข้อมูลเรื่องชาวอเมริกันเชื้อสายยิวที่ทำงานอยู่รอบ ๆ ตัวนายโจ ไบเดน (ที่มีเชื้อสายไอริช) แล้ว จากข้อมูลอ้างอิงใเว็บไซต์ jewishvirtuallibrary.org เรื่อง Jews in the Biden Administration พบว่า คนรอบตัวโจ ไบเดน ประมาณ 50 กว่าคนนั้นมีเชื้อสายยิว ขอยกตัวอย่างบุคคลสำคัญ ๆ ในระดับรัฐมนตรี และสตาฟที่มีบทบาทสูง หรือได้ยินชื่อบ่อย ๆ สัก 21 คน ดังนี้1.รอน เคลน หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาว หรือ Chief of Staff (ช่วงปี 2564-2566) ซึ่งเป็นคนสนิทมากของไบเดนมานานนับสิบ ๆ ปีตั้งแต่สมัยเป็นวุฒิสมาชิก2.เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลัง3.อเลฮานโดร มายอร์กาส รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ4.แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศ5.เมอร์ริก การ์แลนด์ อัยการสูงสุด6.จาเร็ด เบิร์นสไตน์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ7.เวนดี เชอร์แมน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ8.แอนน์ นูเบอร์เกอร์ รองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์9.เดวิด โคเฮน รองผู้อำนวยการซีไอเอ10.แอวริล เฮนส์ ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ11.แกรี่ เกนสเลอร์ ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ12.มาร์ก กิเทนสไตน์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหภาพยุโรป13.โจนาธาน แคปแลน เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสิงคโปร์14.แดน ชาปิโร ที่ปรึกษาด้านอิหร่าน15.มิเชล เทย์เลอร์ ผู้แทนสหรัฐฯ ประจำคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ16.สจวร์ต ไอเซนสแตท ที่ปรึกษาพิเศษเกี่ยวกับประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์17.เอริค แลนเดอร์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี18.เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ19.เอลเลน เจอร์เมน ทูตพิเศษสหรัฐฯ ด้านประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์20.เอ็ดเวิร์ด ซิสเกล ที่ปรึกษาทำเนียบขาว21.วิคตอเรีย นูแลนปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการการเมืองที่มีบทบาทสำคัญและเป็นผู้จุดประเด็นสงครามในยูเครนและมีความตั้งเป้าอย่างมั่นหมายที่จะทำลายรัสเซียให้ได้นายสนธิกล่าว