ชื่นชมลูกเรือการบินไทย ช่วยชีวิตผู้โดยสารวัย 99 ปีได้อย่างปลอดภัย

วันนี้ (4 พ.ย.) บนโซเชียลฯ แชร์และชื่นชมโพสต์จากเพจ Thai Airways ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า "เรื่องเล่าดีดี จากบนฟ้าของ CIC (Crew in Charge) ณาญาตา ถนอมสิงห์ (คุณแอล) บนเที่ยวบิน TG624 (กรุงเทพฯ-มะนิลา) วันที่ 28 ตุลาคม 2566 จากการปฏิบัติหน้าที่ของทีมลูกเรือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ่ายปฏิบัติงานทุกท่าน และให้ความมั่นใจกับผู้โดยสารที่เดินทางไปกับเราในทุกเที่ยวบิน“ทุกๆ วันที่ขับรถไปบินนอกจากการเตรียมงานตามปกติแล้ว เราต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเสมอ ... หนึ่งในหัวข้อที่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน และทบทวนทุกปีคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ (First Aid)เหตุเกิดก่อนเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้โดยสารมาแจ้งลูกเรือ แม่วัย 99 ปี หมดสติในห้องน้ำ และลูกชายวัย 70 ต้องการพบหมอ น้องเทรนนีเพิ่งบินไฟลท์ที่ 2 สังเกตตั้งแต่ลูกชายพาแม่มาห้องน้ำเพราะคลื่นไส้ กำลังทำความสะอาดห้องน้ำอยู่พอดี ยังบอกกับลูกชายว่า ถ้าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรให้บอกได้นะคะ แล้วมาเล่าให้พี่ๆ ฟังด้วยหลังจากรับข้อมูลจากลูกชาย อีวาเทรนนีไฟลท์ที่ 2 เพิ่งออกจากกอง รร. ปรึกษาป้อม, โซนซุป บอกมือเย็นมาก มีสัณญาณชีพ portable oxygen 4 lpm ที่ใกล้ที่สุดจัดทันทีอีกคนมาแจ้ง cic ให้ประกาศหาหมอ กอล์ฟ 1R แจ้งกัปตัน โชคดีมีฝนเป็นนางฟ้าพยาบาลคอยส่งของจาก medical kit ให้หมออย่างคล่องมือ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก และโชคดีไปอีก หมอหลายท่านแสดงตัว มี Airforce Combat Medic คอยสนับสนุนการปฐมพยาบาลจนผู้ป่วยวัย 99 ยิ้มได้ตอน decending พอดี ... mission accomplished ค่ะ !!!!”การบินไทย ขอเป็นตัวแทน CIC (Crew in Charge) ขอแสดงความขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่แสดงตัวหลังประกาศขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ และขอขอบคุณ Doctor Eian และ Doctor Pilipinas และ Tyler, Combat Medic ที่ดูแลปฐมพยาบาลจนเป็นปกติ ทันก่อนลงและสำคัญที่สุด ขอขอบพระคุณ กัปตัน FC Aswin, นักบิน FP Prut และทีมลูกเรือคุณภาพทุกๆ คนในไฟลท์"