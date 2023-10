เผยสายการบินน้องใหม่ อีซี่ แอร์ไลน์ ใช้หาดใหญ่เป็นฮับ ไปเบตงและสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (18 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจด้านอากาศยานและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนชื่อสายการบินจากเดิม แลนดาร์ช แอร์ไลน์ (Landarch Airlines) เป็นชื่อใหม่ "อีซี่ แอร์ไลน์" (Ezy Airlines) โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 ก.ย. คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ประกอบด้วย พล.อ.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานที่ปรึกษา, นายธานี ธราภาค กรรมการผู้จัดการ และกัปตันจักรา ทองฉิม กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสายการบิน เข้าพบนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เพื่อรับมอบใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน (AOL)ทั้งนี้ สายการบินอีซี่แอร์ไลน์ มีแผนเริ่มเปิดให้บริการด้านการบินในเดือน เม.ย. 2567 โดยในช่วงแรกจะให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบิน (ฮับ) ไปยังท่าอากาศยานเบตง และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เชื่อมต่อเส้นทางที่เป็นเมื่อหลักไปสู่เมืองรองที่ใช้ระยะเวลาบินไม่เกิน 60 นาที โดยใช้เครื่องบินแบบ Cessna 208B Grand Caravan EX ที่สามารถรองรับผู้โดยสารจำนวน 12 ที่นั่ง และจะขยายเส้นทางบินไปยังท่าอากาศยานอื่น ๆ ในภาคใต้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเข้าพบกับผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของอำเภอเบตง และจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเดือน ต.ค. 2566 เป็นต้นไป เพื่อสำรวจความต้องการของประชากรในพื้นที่อย่างแท้จริงสืบเนื่องจากการศึกษาของบริษัทฯ พบว่าประชากรทางภาคใต้ส่วนใหญ่นิยมเดินทางภายในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา, รักษาพยาบาล ตลอดจนด้านการประกอบธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันการเดินทางทางอากาศยังไม่มีผู้ให้บริการ มีเพียงแค่การคมนาคมทางบก จึงส่งผลให้มีข้อจำกัดและใช้เวลาในการเดินทางที่ค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เดินทางท้องถิ่น, ข้าราชการ, นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว การใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าว เหมาะสมกับสัดส่วนผู้โดยสารที่ทางสายการบินได้ทำการศึกษาไว้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดการเดินทางแบบ New Normal หรือแบบกลุ่มเฉพาะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นกัปตันจักรา ทองฉิม กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสายการบิน กล่าวว่า สายการบินของเรา เป็นสายการบินที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคที่เน้นมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองหลักและเมืองรองในภูมิภาค โดยใช้ระยะเวลาบินภายใน 60 นาที อีซี่แอร์ไลน์ ต้องการให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ง่าย สะดวกสบาย และประหยัดเวลา ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผู้โดยสารจะสามารถทำการจองตั๋ว, เลือกที่นั่ง, เช็คอินได้ด้วยตัวเอง (Self Check-In) โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับขั้นตอนก่อนเดินทางที่ซับซ้อนและใช้เวลามากเกินไป ซึ่งเหมาะสมกับการเดินทางในระยะสั้นระหว่างเมือง และสอดคล้องกับแนวคิด “Smart Airport” ของท่าอากาศยานอีกด้วย