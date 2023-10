เครือซีพีหนุน 20 ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของไทยบินลัดฟ้าขึ้นเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก One Young World 2023 ร่วมโบกธงชาติไทย พร้อมผนึกกำลังกับเยาวชน 190 ประเทศร่วมมือสร้างการเปลี่ยนแปลงเร่งแก้วิกฤตโลก

เมื่อเร็วๆนี้บินลัดฟ้าเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บนเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถือเป็นเอกชนไทยที่ได้สนับสนุนส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเวทีดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ภายใต้แนวคิดเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมคิดกับเยาวชนกว่า 190 ประเทศรวม 2,000 คนที่มาร่วมกันแสวงหาความร่วมมือแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลก ซึ่งตลอดการจัดงานได้มีบุคคลสำคัญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนสร้างแรงบันดาลใจอย่างคับคั่ง โดยภายในพิธีเปิดงานมีการเชิญธงผู้แทนแต่ละประเทศ ซึ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยจากเครือซีพีได้นำธงชาติไทยไปโบกสะบัดสร้างความภาคภูมิใจและประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานที่มาจากทั่วโลกโอกาสนี้สมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดน (H.M. Queen Rania of Jordan) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน One Young World 2023 ว่า ความท้าทายและปัญหาต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มมากขึ้น เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องใช้พลังคนรุ่นใหม่ในเวทีOne Young World ร่วมมือกันหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยความสันติ ซึ่งผู้นำรุ่นใหม่ในเวทีนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกพร้อมส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นหลังต่อไปด้านนางเคท โรเบิร์ตสัน และนายเดวิด โจนส์ สองผู้ก่อตั้ง One Young World ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับเหล่าตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำว่าตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่เกิดเวทีนี้ขึ้นมา เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้มาแลกเปลี่ยนในเวที One Young World ได้ทำโปรเจคในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกให้กับผู้คนบนโลกนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปแล้วกว่า 4.56 ล้านคน ซึ่งเชื่อมั่นว่าพลังและจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวของคนรุ่นใหม่จะเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้นางสาวเจย์น เบย์ดีย์ (Jayne Brady) หัวหน้าหน่วยงานราชการของไอร์แลนด์เหนือ ได้กล่าวให้แรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ว่า ในโลกใบนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมาย และเราก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน ซึ่งคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมเวที One Young World ครั้งนี้ พวกคุณเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนั้นแล้ว และดิฉันอยากจะเชิญพวกคุณมาร่วมเขียนบทต่อไปของอนาคตของพวกเราให้กับโลกใบนี้ไปด้วยกันนอกจากนี้บนเวที One Young World 2023 มีบุคคสำคัญระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขากว่า 30 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกร่วมมือกันแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลก อาทิ แมรี่ โรบินสัน (Mary Robinson) อดีตประธานาธิบดีของประเทศไอร์แลนด์ มูฮัมหมัด ยูนูส (Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล และผู้ก่อตั้ง Grameen Bank บ็อบ เกลดอฟ (Sir Bob Geldof) นักดนตรีและนักรณรงค์เพื่อสังคม ฮวน มานูเอล ซานโตส (Juan Manuel Santos ) อดีตประธานาธิบดีโคลอมเบียและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พอล โพลแมน (Paul Polman) นักธุรกิจและนักรณรงค์เพื่อสังคมโดยในเวทีดังกล่าวมีตัวแทนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ รวม 20 คนประกอบด้วยตัวแทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เจียไต๋ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์ แม็คโคร โลตัส ทรู และพีซีจี ธุรกิจอาหารสัตว์ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมคิดกับเยาวชนนานาประเทศในการหาทางออกแก้ปัญหาวิกฤตโลกร่วมกันใน 5 ประเด็นสำคัญคือ 1.สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) 2.วิกฤตอาหาร (Food Crisis) 3.การศึกษา (Education) 4.สันติภาพและความปรองดอง (Peace and Reconciliation) และ5.สุขภาพจิต (Mental Health)นายภวัต หาญภักดี หนึ่งในตัวแทนคนรุ่นใหม่จากเจียไต๋ ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของเครือซีพีและประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการได้พบเจอและสัมผัสกับเหล่าผู้นำกว่า 1000 คนและกว่า 190 ประเทศที่เต็มไปด้วย passion ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาของโลกให้ไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ ทำให้รู้สึกว่าตนเองได้รับประโยชน์และความรู้กลับไปเยอะมาก ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายจากกลุ่มคนที่เขามีประสบการณ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจนประสบความสำเร็จถูกนำมาแชร์ต่อให้พวกเราคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ และอย่างที่สองคือโอกาสในการต่อยอดธุรกิจในเรื่องของความยั่งยืน กับเครือซีพี กับธุรกิจในประเทศไทย หรือในสังคมไทย โดยรวม"การ workshop เป็นส่วนที่ตนเองชื่นชอบมากๆ และได้รับประโยชน์เยอะมาก เพราะ 1 ในวิทยากรที่มาร่วม workshop เขานำเสนอธุรกิจด้านอาหาร ที่จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับ food waste ในประเทศไทยและประเทศในแถบเมืองร้อน ซึ่งตรงกับประเด็นเรื่องของ food crisis และตรงกับบริษัท รวมไปถึงเรื่องของภาคเกษตรและอาหารในประเทศไทย จนอยากที่จะต่อยอดการเป็นหุ้นส่วนเพื่อนำสิ่งที่เขาทำสำเร็จมาพัฒนาและทดลองใช้กับบริษัทรวมไปถึงภายในประเทศไทยด้วย"ขณะที่นางสาวอรพนา สุขสมัย คนรุ่นใหม่จาก เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป เผยว่า รู้สึกประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้มาถึงรวมไปถึงงานพิธีเปิดที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดี แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ การได้พูดคุยกับเหล่าตัวแทนคนรุ่นใหม่จากหลากหลายประเทศและจากหลากหลายสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ความคิด และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น"ช่วงที่ได้เข้าร่วมฟังมุมมองจากเหล่าวิทยากรรวมไปถึงการได้ร่วม workshop กับเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ด้วยกันเอง จนทำให้มองเห็นว่าปัญหาทั้ง 5 ประเด็นหลักที่เจอไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้น แต่ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทำให้รับรู้ว่าทุกคนเขาตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่เราสนใจเท่านั้น จนสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองที่อยากจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อเพื่อมาหาทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไป"และ นางสาวสุมิตรา สุทธิทรงธรรม คนรุ่นใหม่จากบริษัท ซีพี แอ็กตร้า จำกัด เผยว่า รู้สึกประทับใจและดีใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้เช่นเดียวกัน เพราะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่รวมเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกไว้มากที่สุด รวมไปถึงเหล่าวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากบริษัทใหญ่ๆระดับโลกมาร่วมให้ความรู้ในเรื่องของความยั่งยืน โดยส่วนตัวได้รับความรู้ วิธีการปฏิบัติต่างๆ รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่เพียงแค่ปัญหาจาก 5 ประเด็นหลักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาจากทั่วทุกมุมโลกที่หลายประเทศพบเจอและต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน เพื่อมาช่วยกันในการแก้ปัญหาต่างๆต่อไปสำหรับเวที One Young World จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามพื้นที่สำคัญทั่วโลก โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่ประอังกฤษ ในปี 2010 และประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีดังกล่าวในปี 2015 โดยเครือซีพี และบริษัทในเครือฯ ได้สนับสนุนส่งตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมเวทีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ในการรวมตัวของเยาวชนจากนานาประเทศที่มีอายุ 18-30 ปี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการหาแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆ ของโลกร่วมกัน โดยเชื่อมั่นว่าพลังของคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้