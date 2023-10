DAZZLE ME นำเสนอเครื่องสำอางนวัตกรรมใหม่ จากความร่วมมือในห้องปฏิบัติการนิวยอร์ค-ลอสแองเจลิส

ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ เน้นไปที่คุณค่าปรัชญาของแบรนด์และการสะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ มากกว่ามุ่งเน้นไปที่แง่มุมอื่นๆ เช่น ราคาและคุณภาพ ด้วยเทรนด์ดังกล่าว DAZZLE ME จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน

การเปิดตัวของห้องปฏิบัติการร่วมถือเป็นจุดเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ สำหรับแบรนด์ DAZZLE ME ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ทางแบรนด์มีความพร้อมที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมความงามในระดับโลก อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมการทำงานร่วมกันจะทำให้เหล่าทีมผู้เชี่ยวชาญของแบรนด์ DAZZLE ME สามารถที่จะผลักดันขอบเขต การทดลองและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามที่สะท้อนถึงความชื่นชอบอันหลากหลายของเหล่าผู้บริโภคทั่วโลกหลังการประกาศก่อตั้งห้องปฏิบัติการร่วมในเมืองลอสแองเจิลลิสและนิวยอร์ค การปรากฏตัวของแบรด์ DAZZLE ME ที่นิวยอร์คแฟชั่นวีค ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อกลยุทธ์ระดับโลก ซึ่งเตรียมขยายตลาดในระดับสากล โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด ในช่วง New York Fashion Week ในฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อน ปี 2024 พร้อมนำสไตล์อันสดใหม่สู่ศูนย์กลางแฟชั่นที่สำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาDAZZLE ME เปิดตัวสินค้า “Ink-Licious Lip Tint” ในเมืองนิวยอร์ค ด้วย 4 เฉดสีใหม่ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างมาก มีคุณสมบัติติดทนนานและให้ความชุ่มชื้น โดยเฉดสีใหม่นี้มอบโทนสีน้ำตาลแดง ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคได้ลุคการแต่งหน้าที่ติดทนนานและเย้ายวนใจด้วยสีสันที่ดูโดดเด่น โดย Ink-Licious Lip Tint เฉดสีคอลเลคชั่นใหม่ได้ปล่อยตัวในประเทศอินโดนีเซียและจะวางขายทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซียการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ยังคงมีฝาสีม่วงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เช่นเดิม แตกต่างจากสีม่วงอ่อนหรือสีม่วงเข้มทั่วไปที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดย DAZZLE ME เลือกใช้เฉดสีที่สดใสและสว่าง เช่น สีชมพู สีม่วง และสีเขียว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ เฉดสีเหล่านี้ยังรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของเทรนด์แฟชั่นวีค และเน้นย้ำถึงทัศนคติที่ไร้ขีดจำกัด ชีวิตที่อิสระ และจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดในงาน Cosmoprof North America(CPNA) 2023 งานแสดงสินค้าความงามและเส้นผมที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ศูนย์ประชุมลาสเวกัส (LVCC) DAZZLE ME เข้าร่วมและแสดงผลิตภัณฑ์จำนวนมากของแบรนด์ และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมความงาม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนด้านอุตสาหกรรมและองค์กรด้านนวัตกรรม จากทั่วโลกDAZZLE ME เป็นแบรนด์ความงามยุคใหม่ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คอลเล็กชัน สำหรับผู้บริโภค อาทิ"Get a Grip! Makeup Setting Spray," มีคุณสมบัติการควบคุมความมันที่ยอดเยี่ยม โดยถูกปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อกันน้ำและกันเหงื่อ โดยมั่นใจได้ว่าติดทนนานตลอด 12 ชั่วโมงในขณะที่ปกป้องความแห้งบนใบหน้า ผู้ใช้รู้สึกพึงพอใจกับผิวหน้าของตนที่ได้รับการบำรุง และผิวหน้ามีความอ่อนนุ่ม ปราศจากความแห้งตึงHeart-Melt Creamy Liquid Blush เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งริมฝีปากและแก้ม เนื้อครีมสามารถทาบนผิวได้อย่างเรียบเนียน บลัชสูตรเนื้อครีม ต่างจากบลัชเนื้อแป้ง เนื่องจากติดทนยาวนานกว่า อีกทั้งยังให้การใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลทำให้ลุคธรรมชาติและมีชีวิตชีวาเพื่อรูปลักษณ์ที่เปล่งปลั่งในขณะเดียวกัน "SOS Hair Power" ได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ด้วยความสามารถในการควบคุม ความมันบนเส้นผมได้ในทันที ส่งผลให้เส้นผมมีวอลลุ่ม ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติและปลอดภัย ผลลัพธ์ที่เห็นผลทันที ทําให้ทุกคนที่ลองใช้ พึงพอใจด้วยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ต่อแนวคิด “Bold, Boundless, Beautiful" DAZZLE ME ยังคงสร้างสรรค์และผลักดันขอบเขตในสาขาความงาม โดยมุ่งสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น ในอนาคต DAZZLE ME จะยังคงยึดมั่นต่อหลักการของนวัตกรรมและคุณภาพอันดับหนึ่ง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงามที่ทันสมัยแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริโภคชาวไทยสามารถหาซื้อคอลเล็กชันใหม่ได้ ซึ่ง DAZZLE ME ได้เปิดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ผ่านบิวตี้เทรด อาทิ อีฟแอนบอย วัตสัน มัลตี้ บิวตี้ นอกเหนือจากการสั่งสื่อผ่านทางออนไลน์ด้วยช่องทางการติดต่อIG: dazzleme_th(Link: https://www.instagram.com/dazzleme_th/)FB : Dazzle Me Thailand(Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083293121539)TikTok: dazzleme.th(Link : https://www.tiktok.com/@dazzleme.th?lang=en)