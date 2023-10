เตรียมพบกับคอนเสิร์ตของวงร็อคระดับตำนาน The Olarn Project & หิน เหล็ก ไฟ ครั้งแรกการ Live in Khao Yai

ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้มีชื่อว่า The Canyon Khao Yai Reawakened – The Olarn Project & หิน เหล็ก ไฟ โดยมี โอ้-โอฬาร พรหมใจ (กีตาร์ - The Olarn Project ) และ ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์ (โป่ง) / ร้องนำจักรรินทร์ ดวงมณีรัตนชัย (ป็อป) / กีตาร์ / เถลิงพงษ์ มีมุฑา (เปิ๊ด) / เบส / ประทีป วรภัทร์ (หมู) / คีย์บอร์ด /ดำรงสิทธิ์ ศรีนาค (ปิงปอง) / กลอง จาก หิน เหล็ก ไฟ ซึ่งความ Exclusive ของคอนเสิร์ตที่ The Canyon Khao Yai คือการที่แฟนเพลงจะได้ใกล้ชิดกับนักร้องที่ชื่นชอบและบรรยากาศที่เป็นกันเอง ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์แคมป์ปิ้งคอนเสิร์ต พกเก้าอี้มานั่งฟังเพลงเอง เป็นต้นจุดเริ่มต้นของคอนเสิร์ตที่ The Canyon Khao Yai คือการที่เจ้าของชื่นชอบในตัวศิลปิน ชื่นชอบในการฟังเพลง และรู้อยากให้คนที่ชอบศิลปินคนเดียวกัน ชอบฟังเพลงแบบเดียวกันมาเจอกันคอนเสิร์ต The Canyon Khao Yai Reawakened – The Olarn Project & หิน เหล็ก ไฟ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2566 นี้ที่ The Canyon Khao Yaiบัตรราคา 1,000 บาท (บัตรอย่างเดียว)บัตรราคา 1,200 บาท (บัตรพร้อมลานกางเต็นท์-ลูกค้านำเต็นท์มากางเอง) บัตรมีจำหน่ายทางเพจ The Canyon Khao Yai หรือโทร 097 415 46 99ข้อมูลเพิ่มเติมThe Canyon Khao Yai ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 17 ไร่ (พื้นที่ The Canyon Khao Yai 10 ไร่ + พื้นที่ลานจอดรถ 7 ไร่ มีทั้งที่พัก ร้านกาแฟ ลานกางเต็นท์ทั้งโซนในเหมืองหินและโซนร่มไม้ ลานกิจกรรม ยิงธนู สนามทดสอบขับรถ offroad รถ ATVที่ตั้ง 254 ม.7 วงเวียนบ้านไร่พัฒนา ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาห่างจากน้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่เพียง 1.7 กม. เท่านั้น