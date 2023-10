" MAHAGANAPATI THE MUSICAL " กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในเทศกาลคเณศจตุรถี และมหกรรมพิฆเนศศาสตร์ ครั้งที่ 2

ที่ผสานศิลปะการแสดงไทยและดนตรีนานาชาติ กับการแสดงสุดอลังการที่นำนักแสดง นักดนตรี และทีมงานกว่า 100 ชีวิต มาร่วมเฉลิมฉลองในวันสิริมงคลอันทรงคุณค่าทั้งทางด้านพิธีบูชาพระพิฆเนศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งศาสตร์ไทยและอินเดียโบราณ พร้อมเปิดตัวงานศิลปะในรูปแบบของคชาปองถึง 4 คอลเลคชั่น ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ พระราม9การเฉลิมฉลองพิธีคเณศจตุรถี เทศกาลยิ่งใหญ่ที่สุดของการประกอบพิธีบูชาพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านเสด็จลงมาเพื่อประทานพรและความสิริมงคลให้แก่ผู้บูชาในช่วงเวลานี้ของทุกปี พบกับพิธีกรรมเสริมดวง 4 วัน ตลอดเทศกาล ที่จะตอบโจทย์การเสริมดวงและรับพรจากพระพิฆเนศที่สุดแห่งปีอุ่นเครื่องกันด้วยพิธีปลุกเสก สีผึ้งมหาคณปติ เสริมการเจรจาพาที มีเสน่ห์ ทำมาค้าขึ้น พิธีกรรมเสริมดวง " ขจัดหนี้ ขจัดอุปสรรค " โดย หลวงพ่อเดชา อาภาธโร หรือ หลวงพ่อเก๊า วัดใหม่ผดุงเขต จ.นนทบุรี ก่อนเปิดงานมหกรรมฯ อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 28 กันยายน 2566 กับผู้นำพิธีชื่อดัง อาจารย์ ธงชัย สถิตศรีสกุล จาก ไอยราเทวาลัย พระนครศรีอยุธยา โดยเป็นพิธีกรรมส่งเสริมด้าน การเงิน การงาน และความสำเร็จผู้บริหารฟอร์จูนทาวน์ กล่าวว่า “พิธีคเณศจตุรถีที่เป็นการบูชาอันยิ่งใหญ่ ปีนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากทีม มหาคณปติ ผู้นำศาสตร์แห่งศิลปะและพระพิฆเนศมาสร้างสรรค์ผลงาน คชาปอง (Kachapon) และเปิดตัว คชาปอง โลกสนเทศคณปติ คเณศแห่งการสื่อสาร เป็นงานร่วมมือกันระหว่าง มหาคณปติ X เดอะมูมาสเตอร์ (The Mu Master) หรือ คชาปอง ปาง พ้นปัญหา ด้วยปัญญา ประทานพร เป็นคอลเลคชั่นที่ร่วมมือระหว่าง มหาคณปติ x หมอวั้ง วรางคณา อัชชะกิจ บุนนาค หรือหมออินดี้ และพิเศษสุดๆกับ คชาปอง The Musical ดีด สี ตี เป่า เป็นงานร่วมมือกันของ มหาคณปติ x ธชย โดยถือเป็นคอลเลคชั่นตามธีมงานของคเณศจตุรถีในปีนี้ไฮไลท์หลักของปีนี้คือการเปิดตัวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาคณปติ x เดอะมูมาสเตอร์ (The Mu Master) ออกแบบโดยศิลปินใหญ่แห่งมหาคณปติ คุผู้ร่วมจัดงานและผู้กำกับองค์ประกอบศิลป์ปฏิมากรเจ้าของเพจเดอะมูมาสเตอร์ และผู้จัดสร้างปางโลกสนเทศกรรมการบริหารเพจเดอะมูมาสเตอร์ ที่ปรึกษาด้านพิธีกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในทุกแขนงที่ต้องการขับเคลื่อนวงการศิลปะและพระพิฆเนศในประเทศไทย”วันปิดส่งท้ายกับพิธี คเณศวิสารชัน หรือ วันส่งพระพิฆเนศกลับสู่สรวงสวรรค์ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยพ่อครูเนตร อิศเรศวร ประสานการแสดงระบำที่เป็นการรำถวายเทพเพื่อขอพรต่างๆตามขนบธรรมเนียมโบราณจากอินเดียที่หาชมได้ยากภายในงานยังมีโซนทำนายโชคชะตากับโหราจารย์ไพ่ทาโร่ต์สายพระพิฆเนศกว่า 20 ท่าน ผ่านไพ่ MAHAGANAPATI ( The Positive Energy Tarocchi ) และไพ่สายเทพฮินดู ต่อด้วยการเสวนาศาสตร์แห่งโชคชะตาสายพระพิฆเนศกับ 3 โหราจารย์ชื่อดังในวงการ อาจารย์ คฑา ชินบัญชร - อาจารย์ กามล แสงวงศ์ - อาจารย์หมอวั้ง วรางคณา อัชชะกิจ บุนนาค 4 พิธีบูชา 4 คอลเลคชั่นคชาปอง งานนี้ศูนย์การค้าฟอร์จูน ทาวน์เปิดพื้นที่ลานฟอร์จูน สตรีท พร้อมต้อนรับผู้ศรัทธา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ มาร่วมโลดแล่นและปลดปล่อยพลังงานบวกไปพร้อมๆกันติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ www.fortunetown.co.th FB : fortunetownIG : fortunetownYoutube : fortunetownLine : FortuneTown หรือ https://lin.ee/tNWLAGApplication : Fortune Town