พูเลท์ ยกขบวนความสดใหม่ของพาสต้าเส้นดำ พร้อมเสิร์ฟ 5 เมนูยอดฮิต ชวนคนรักคอมฟอร์ตฟู้ดมาฟีลกู้ด

ร้านอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดเวสเทิร์นโมเดิร์น ส่งเอาใจคนชอบทานเส้นให้เพลินไปกับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในร้าน จากการนำความพิเศษของน้ำหมึกจากปลาหมึกมาผสานเข้ากับส่วนผสมการทำเส้นพาสต้าออกมาในรูปแบบของที่มีเอกลักษณ์ความหอมและให้สีสันสะดุดตา ทั้งยังอุดมไปด้วย โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ธาตุเหล็ก และสารที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดภาวะที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเซลล์ได้ จึงนำมาเป็นวัตถุดิบที่ควรค่าแก่การนำมาประยุกต์เป็นเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดได้อย่างลงตัว พร้อมเสิร์ฟเป็นเซตทานคู่กับไก่อบซิกเนเจอร์ สามารถเลือกได้ทั้งเนื้อส่วนอกหรือเนื้อส่วนสะโพก ที่พูเลท์ยกขบวนมาให้ฟีลกู้ดกัน ประกอบด้วย• สปาเกตตีเส้นดำผัดพริกกระเทียมแห้ง (Squid Ink Spaghetti in Ebiko Spicy Garlic with Roasted Chicken) เส้นสปาเกตตีนุ่มหนึบที่ผัดคลุกเคล้าจนหอมพริกกระเทียมแห้ง รสชาติจัดจ้านกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมกับไก่อบสไตล์ฝรั่งเศสเนื้อนุ่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่มาในราคา 239 บาท• สปาเกตตีครีมมิโสะ (Squid Ink Spaghetti in Spicy Miso with Roasted Chicken) สปาเกตตีเส้นดำผัดคลุกเคล้าซอสครีมมิโสะ รสชาติสุดครีมมี่ ทานคู่กับไก่อบหมักนุ่มสไตล์ฝรั่งเศสรสชาติเข้มข้น เสริมความนุ่มละมุนลิ้นให้ฟินด้วยไข่ออนเซ็น ในราคา 189 บาท• สปาเกตตีเส้นดำผัดซอสเผ็ดเพสโต้(Squid Ink Spaghetti in Spicy Pesto Sauce with Roasted Chicken) สปาเกตตีเส้นดำ ผัดซอสโหระพา กระเทียม พาร์เมซานชีสและน้ำมันมะกอก รสชาติเข้มข้นถึงใจ เสิร์ฟพร้อมไก่อบน่องสะโพกชิ้นโต ในราคา 239 บาท• สปาเกตตีเส้นดำผัดซอสครีมไข่กุ้ง (Squid Ink Spaghetti in Ebiko Creamy with Roasted Chicken) สปาเกตตีเส้นดำผัดคลุกเคล้าเข้ากับซอสครีมไข่กุ้งข้นๆ พร้อมโรยหน้าด้วยไข่กุ้งเพิ่มความอร่อย ทานคู่กับไก่อบซิกเนอเจอร์เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ ในราคา 239 บาทหรือจะเป็นเมนูพาสต้าแบบเดี่ยว พูเลท์ก็มีให้เลือกอร่อยกับเมนู สปาเกตตีเส้นดำกุ้งผัดซอสเลมอนครีม (Squid Ink Spaghetti in Lemon Cream Sauce) สปาเกตตีเส้นดำนุ่มหนึบผัดเข้ากับซอสเลมอนครีมที่ให้ความหอม ความมันและตัดเลี่ยนด้วยความเปรี้ยวของเลมอน เสริมรสสัมผัสด้วยกุ้งตัวโตเนื้อแน่นเต็มคำ ในราคา 189 บาทนอกจากนี้ พูเลท์ยังมอบความพิเศษส่งตรงสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่อยากมาเปิดประสบการณ์สัมผัสความอร่อยของเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดด้วยโปรโมชัน Student Discount รับส่วนลดทันที 15% เมื่อมารับประทานอาหารในเมนูที่ร่วมรายการของร้านพูเลท์ เฉพาะสาขาเมกา บางนา เฉพาะวันธรรมดาจันทร์ -ศุกร์ ได้ตลอดทั้งวัน โดยสงวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 โต๊ะ เท่านั้น