“คุณอ้น” ไปงาน “เหยื่อ 112” เพื่อ?

“คุณอ้น วัชเรศร”

“วันนี้มี exhibition เกี่ยวกับมาตรา 112 มาเปิดที่มหาวิทยาลัย Columbia ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก ผมก็ไปดู ผมรักและเทิดทูนสถาบัน แต่เชื่อว่า "รู้" ดีกว่า "ไม่รู้" แต่ละคนก็มีความคิดเห็นของตัวเองที่มาจากประสบการณ์ของเขา ถ้าเผื่อ เราไม่รับฟังความคิดเห็นของเขาก็ไม่ได้ทำให้มุมมองและความคิดเห็นของเค้าหายไป เพราะฉะนั้น รู้และรับฟังไว้ก็ดี รับรู้เหตุผลและมุมมองของหลายๆ ฝ่าย เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องนึง คุยกันด้วยเหตุผล”

"...ได้รับเกียรติจากคุณวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ หรือคุณอ้น มาร่วมชมด้วย นี่คือการพูดคุยอย่างมีอารยะต่อประเด็นที่เต็มไป

ความป่าเถื่อน

“ไปเพื่อให้รู้”

“โฉมหน้าเหยื่อ 112”

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงกรณีที่ “คุณอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ “ท่านอ้น" พระโอรสคนที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้เดินทางไปร่วมชมนิทรรศการโฉมหน้าเหยื่อ 112 (Faces of Victims of 112) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เฟซบุ๊กของ VOA - Voice of America โพสต์ข่าวพร้อมภาพ คุณอ้น ไปร่วมชมนิทรรศการโฉมหน้าเหยื่อ 112 ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ที่จัดโดย นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ต้องหาคดี 112 ที่หนีคดีไปอยู่ญี่ปุ่นทั้งนี้ได้โพสต์ ข้อความในเฟซบุ๊กว่าเมื่อคุณอ้นไปปรากฏตัวในงาน นายปวิน ก็รีบนำภาพมาโพสต์เฟซบุ๊กทันที พร้อมกับเขียนข้อความว่าด้วยนายสนธิ กล่าวว่า ตนรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องนี้มาก ถึงแม้คุณอ้น วัชเรศร จะไม่ได้อยู่ในสถานะสมาชิกราชวงศ์ แต่ต้องรู้ว่าตนเองไม่ใช่คนธรรมดา ถึงอย่างไรก็เป็นสายเลือดขัตติยะของราชวงศ์จักรี เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คุณอ้นกับน้องชายเดินทางมาประเทศไทย ได้รับการต้อนรับจากประชาชนเดินทางไปรอรับและชื่นชมจำนวนมาก คุณอ้นต้องทราบว่าคนที่ไปต้อนรับนั้นชื่นชมคุณอ้น น่าจะเกือบ 100% เป็นคนรักสถาบัน รักราชวงศ์จักรี ปกป้องสถาบันทั้งนั้น ไม่เช่นนั้นคงไม่ไปต้อนรับ แล้วจู่ๆ คุณอ้นไปปรากฏตัวกับคนอย่างนายปวิน ไปอยู่ในนิทรรศการที่ให้ข้อมูลด้านเดียวว่า คนนั้นคนนี้เป็นเหยื่อของมาตรา 112 โดยไม่มีคนให้ข้อมูลโต้แย้งนายสนธิ กล่าวว่าข้ออ้างที่ว่านั้นฟังไม่ขึ้นเลย เพราะนิทรรศการของนายปวิน แค่ชื่อเรื่องก็รู้แล้วว่าเป็นนิทรรศการด้านเดียว ที่มุ่งเน้นโจมตีสถาบัน ทำลายความมั่นคงของประเทศนายสนธิกล่าว