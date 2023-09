เพจรักชายหาดตั้งคำถาม! หลัง "หาดแหลมเสด็จ" หายไป ชี้ กำแพงกันคลื่น ต้องคำนึงถึงผลกระทบ

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. เพจ "Beach For Life Thailand" ได้โพสต์ภาพของ หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี โดยเป็นการเปลียบเทียบ 2 ช่วงเวลา ภาพแรกถ่ายในปี 2554 ซึ่งหาดแหลมเสด็จ ยังคงมีหาดทรายสวยงาน กับอีกหนึ่งภสพที่ถ่ายในปี 2560 ซึ่งได้มีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นและปรากฎว่าหาดทรายของหาดแหลมเสด็จได้หายไป ไม่เหลือความสวยงามอีกเลย โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า"หาดเเหลมเสด็จ หายไปไหน ?นักวิชาการในประเทศไทยหลายคนกล่าวว่า "กำแพงกันคลื่น คือ The Death of Beach" การมาถึงของกำเเพงกันคลื่นในชายหาดต่างๆทำให้ชายหาดเปลี่ยนเเปลงไป เเหลมสเด็จ จังหวัดจันทบุรี เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า กำเเพงกันคลื่นทำให้ชายหาดหายไป โครงสร้างกำเเพงกันคลื่นนั้น ทำให้คลื่นที่มาปะทะกำเเพงกันคลื่นสะท้อนทรายออกนอกชายฝั่งไปจนหมด เเละทำให้พื้นทะเลหน้ากำเเพงกันคลื่นลึกขึ้น เป็นเหตุให้ทรายหน้ากำเเพงกันคลื่นค่อยๆหายไปในที่สุดบเป็นห้วงเวลา 10 ปีเต็ม ที่กำเเพงกันคลื่นถูกปลดออกจากโครงการที่ต้อง EIA ถึงเเม้กำเเพงกันคลื่นจะกลับมาทำ EIA เเต่เราต้องเรียนรู้เเละตระหนักถึงผลกระทบของกำเเพงกันคลื่นต่อชายหาดเเละร่วมกันส่งต่อข้อมูล เพื่อปกป้องชายหาดจากกำเเพงกันคลื่นต่อไป "