ฉลองครบรอบ 16 ปี BEST Inc. (เบสท์ อินช) มุ่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง

BEST Inc. (เบสท์ อินช) ผู้นำด้านซัพพลายเชนอัจฉริยะแบบบูรณาการ และผู้ให้บริการโซลูชันด้านโลจิสติกส์ในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทแม่ เบสท์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 มุ่งขยายเครือข่ายครอบคลุมธุรกิจขนส่งพัสดุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง อีกทั้งการดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์ 100% ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนในพื้นที่มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจนับตั้งแต่เบสท์เริ่มขยายฮับการลงทุนในต่างประเทศมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2562 จนเสร็จสิ้นการขยายเครือข่ายการจัดส่งพัสดุในประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ในปี 2563 ขณะเดียวกันก็ได้เปิดให้บริการจัดส่งพัสดุแบบ "door-to-door" จากประเทศจีนไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้BEST Inc. (เบสท์ อินช) ได้เปิดเผยผลประกอบการอย่างไม่เป็นทางการในไตรมาสที่ 2/2566 โดยรายได้ของ BEST Inc. (เบสท์ อินช) อยู่ที่ 2.14 พันล้านหยวน (หรือประมาณ 1.066 หมื่นล้านบาท) และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรายได้จากการดำเนินธุรกิจการจัดส่งพัสดุอยู่ที่ 1.39 พันล้านหยวน (หรือประมาณ 6.93 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้น 15.2% เมื่อเทียบจากปีที่แล้ว รายได้ของธุรกิจซัพพลายเชนอยู่ที่ 480 ล้านหยวน (หรือประมาณ 2.39 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้น 6.7% ส่วนรายได้ของเบสท์ โกลบอล (BEST Global) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 240 ล้านหยวน (หรือประมาณ 1.19 พันล้านบาท)จากผลประกอบการแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจของ BEST Inc. (เบสท์ อินช) มีการพัฒนาด้านคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจการจัดส่งพัสดุด่วนและซัพพลายเชนต่างก็สามารถสร้างกำไรได้ ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/2566 อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ BEST Supply Chain สูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 10.9% และปริมาณการจัดส่งพัสดุข้ามพรมแดนภายใต้ BEST Global เพิ่มขึ้นกว่า 54.1%ขณะเดียวกัน เบสท์มุ่งมั่นในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบเครือข่ายการบริการคลังสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร จากการปรับปรุงคุณภาพการบริการและเครือข่ายที่ครอบคลุม ทำให้ในไตรมาสที่ 2/2566 เบสท์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการจัดส่งพัสดุประเภท KA เพิ่มขึ้นกว่า 25.1% เมื่อเทียบเป็นไตรมาสปัจจุบัน เบสท์ ประเทศไทย เข้าสู่ปีที่ 5 ของการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพการจัดส่งพัสดุด่วน และรูปแบบการบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด การันตีด้วยรางวัลคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ รางวัล “Thailand Franchise Awards 2021 (รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564)” ในสาขา BEST INNOVATION FRANCHISE สุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์นวัตกรรมต้นแบบแห่งปี รางวัล “BEST OVERSEAS FRANCHISE 2022 (รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม)” และรางวัล “BEST SERVICE FRANCHISE 2023” สาขาบริการยอดเยี่ยม จากงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการบริหารงานที่ยอดเยี่ยมของแฟรนไชส์จากรูปแบบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบโมเดลแฟรนไชส์ 100% ของแฟรนไชส์ เบสท์ เอ็กซ์เพรส ทั่วประเทศไทยในปีนี้ เบสท์ ประเทศไทย ได้วางแผนบูรณาการเชื่อมโยง 4 ธุรกิจเข้าด้วยกัน ได้แก่ ธุรกิจ BEST Express ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนในประเทศ, ธุรกิจ BEST Supply Chain ธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้า ธุรกิจ BEST Software ผู้ให้บริการโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจร และธุรกิจ BEST Cross Border บริการส่งพัสดุต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศเบสท์ มุ่งเน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพ ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ว่า "เราจะเสริมสร้างธุรกิจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น" ในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล