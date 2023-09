Kaizen Institute Thailand ผู้นำด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจ ตามหลักปรัชญา KAIZEN™

Kaizen Institute Thailand ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การดำเนินงานของ Kaizen Institute ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขององค์กรระดับโลกที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 6 ปี และมีองค์กรหลากหลายภาคส่วน เข้ามาใช้บริการ และหลาย ๆ องค์กรก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตรงตามหลักปรัชญา KAIZEN™โดยปีนี้ Kaizen Institute Thailand ยังได้จัดงาน KAIZEN™ Award Thailand ขึ้นเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเฟ้นหาสุดยอดองค์กรแห่งนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญา KAIZEN™ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีมาตรฐานจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนd ได้กล่าวถึงความสำเร็จของ Kaizen Institute Thailand และการจัดงาน KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition ในครั้งนี้ ไว้ดังนี้หากกล่าวถึง บริษัท Kaizen Institute ต้องบอกว่าดำเนินธุรกิจมามากกว่า 30 ปีมาแล้ว บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1985 โดยชาวญี่ปุ่น ชื่อว่า “มาซาอากิ อิมัย” (Masaaki Imai) ปัจจุบัน Kaizen Institute เป็น Global Company มีอยู่ใน 6 ทวีป หรือมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับธุรกิจในหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ส่วนในประเทศไทยนั้น บริษัท Kaizen Institute Thailand ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.2017 ปัจจุบันดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี มีผลประกอบการเติบโตกว่า 30% ต่อปี มีภาคธุรกิจเป็นลูกค้าจากหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มพลังงาน (น้ำมัน), กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มอุตสาหกรรม (ปูนซีเมนต์, เหมืองแร่) เป็นต้นKaizen เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น “Kai” แปลว่า “เปลี่ยน” ส่วน “Zen” แปลว่า “ดีขึ้น” Kaizen จึงหมายถึง “การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น” และสำหรับหลักปรัชญาของ KAIZEN™ นั่นคือการปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบทีละน้อยในทุกๆ ที่โดยทำอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ วัน และเป็นหน้าที่ของทุกๆ คนในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานที่อยู่หน้าไลน์การผลิตโดยมุ่งเน้นที่การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากความสูญเปล่าที่ไม่จำเป็น กำจัด Muda (ความสูญเปล่า) ทั้ง 7 ประการ ได้แก่ การขนย้าย, การผลิตมากเกินไป, การรอคอย, วัสดุคงคลัง, การผลิตของเสีย, การเคลื่อนไหว, กระบวนการทำงานมากเกินความจำเป็นสถานที่ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ต้องลงไปดูสถานที่จริงเพื่อดูหน้างาน ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆสื่อสารเป้าหมายขององค์กรให้พนักงานได้ทราบว่าคืออะไร และรู้ว่าหน้าที่ของตนจะส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างไรโดยใช้การบริหารจัดการด้วยภาพ (Visual Management)“โดยการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นจะเริ่มจากการดูพื้นฐานกระบวนการทำงานก่อน เป้าหมายคือการโฟกัสที่กระบวนการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ ทุกภาคส่วน โดยทั่วไปหลายๆ คนจะเข้าใจว่าการปรับปรุงคุณภาพงานมักจะทำที่ฝ่ายผลิตเท่านั้น ซึ่งที่จริงแล้วถ้าที่ไหนมีกระบวนการทำงาน แสดงว่าที่นั่นก็ต้องการแนวทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพียงแต่ว่าเป้าหมายอาจจะแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น แผนกการเงินที่เราเข้าไปให้คำปรึกษา จากพนักงานที่ทุกสิ้นเดือนต้องกลับบ้านดึก เพื่อเคลียร์เอกสารการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ต่างๆ ทีมงานได้ตั้งเป้าหมายของแผนกคือ “จ่ายเงินตรงเวลา กลับบ้านตรงเวลา” ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ทีมงานสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานจนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้คือการจ่ายเงินตรงเวลาและทีมงานได้กลับบ้านตรงเวลา 5 โมงเย็นทุกวัน ซึ่งตรงนี้เราได้เข้าไปดูกระบวนการทำงานเพื่อกำจัดความศูนย์เปล่า หรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานได้อย่างมาก เป็นต้น“Kaizen Institute Thailand มีความมุ่งหมาย และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น เราจะเน้นความยั่งยืนเป็นหลัก ซึ่งจะไม่ใช่แค่ปรับปรุงกระบวนการการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นที่การพัฒนาบุคลากรด้วย เพราะฉะนั้นความยั่งยืนจะได้มาจากการพัฒนาคน เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกระดับ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร โดยวัตถุประสงค์ของ KAIZEN™ คือ การทำให้ลูกค้าเป็น Expert at the gemba พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานที่ทำและมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตัวเอง”กล่าวถือเป็นปีที่ 2 แล้ว สำหรับ KAIZEN™ Award Thailand โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดองค์กรแห่งนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญา KAIZEN™ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีมาตรฐานจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กล่าวถึงการจัดงาน KAIZEN™ Award Thailand ว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่จัดงานมอบรางวัล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้เกียรติองค์กรผู้นำในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ริเริ่มหรือกำลังจะริเริ่มให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ และมีความสำคัญต่อบริษัท ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง1. การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Create Customer Value)2. กำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Let it Flow)3. มุ่งเน้นเกมบะ (สถานที่ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า) (Be Gemba Oriented)4. สื่อสารถึงเป้าหมายให้พนักงานตระหนักถึงและมีส่วนร่วม (Empower People)5. พูดด้วยข้อมูลและสื่อสารอย่างโปร่งใส (Be Scientific and Transparent)ถือเป็นบรรทัดฐานระดับสากลสำหรับการประเมินองค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรจนเกิดวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความยั่งยืนนอกจากเกณฑ์การวัดที่ใช้หลักการทั้ง 5 ประการแล้ว ยังมีการติดตามผลเพื่อประเมินสิ่งที่องค์กรวางไว้เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานรู้ว่าองค์กรกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน พวกเขาก้าวหน้าไปอย่างไร ลูกค้าและองค์กรได้รับประโยชน์อย่างไรจากความพยายามของ KAIZEN™โดยการเข้าร่วมในรางวัล KAIZEN™ Award Thailand นั้น เปิดกว้างสำหรับองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจากทุกภาคส่วน การประเมินขึ้นอยู่กับมาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้ประเมินองค์กรทั่วโลกและทำการประเมินโดยที่ปรึกษาอาวุโสและ/หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ณ สถานที่ของลูกค้า เพื่อประเมินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานด้วยการประยุกต์ใช้หลักการของ KAIZEN™นอกจากนี้แล้ว ภายในงานปีนี้ยังได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากองค์กรที่เข้ารอบ Top3 KAIZEN™ Award Thailand ซึ่งมาจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ในการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นทางธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ และสานสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานที่มาจากองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายขององค์กรในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาของ KAIZEN™กล่าวเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อไปในอนาคต นายราเมชตอบอย่างรวดเร็วด้วยรอยยิ้มว่า “ต้องการให้ KAIZEN™ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศไทย และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงลงมือทำจริง ๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร”“โลกยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะทำให้องค์กรยั่งยืนได้อย่างไร ดังนั้นเราต้องปรับปรุงคุณภาพโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ทำทุกที่ และทุก ๆ วันอย่างต่อเนื่อง”“Kaizen Institute Thailand ยังคงมุ่งมั่น ผลักดันและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรตามหลัก ปรัชญา KAIZEN™ อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้นำในธุรกิจทุกภาคส่วน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายสำหรับกลุ่มผู้บริหารจากหลากหลายภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย” นายราเมช กล่าวทิ้งท้าย