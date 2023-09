เตือนภัย! คนไทยโดนโจรกระชากนาฬิกามูลค่า 15 ล้าน ขณะท่องเที่ยวที่ปารีส

วันนี้ (8 ก.ย.) เพจ”แท็กซี่คนไทยในปารีส” มีเหตุการณ์คนไทยโดนกระชากนาฬิกาข้อมือ Richard Mille มูลค่า 15 ล้านบาทจากข้อมือลูกค้า ขณะยืนรอรถอยู่หน้าโรงแรม ที่ปารีสขณะนั้นเป็นเวลา 3 ทุ่ม คนยังเดินเล่นพลุกพล่านกันอยู่ เพราะยังโพล้เพล้หัวค่ำ (ฤดูร้อนจะมืดช้า) กิ๊กไปรับลูกค้าที่หน้าโรงแรมแถวโบสถ์ Saint - Roch ถนน Saint Honoré พอกิ๊กถึงหน้าโรงแรมลูกค้าก็โทรหากิ๊กพร้อมทั้งโบกมือให้กิ๊กรู้ว่าอยู่ตรงนี้ จังหวะนั้นเองมีผู้ชายคนนึงกระชากของจากลูกค้ากิ๊กไป กระชากแรงมากแล้วผลักลูกค้าจนล้ม นิ้วมือเป็นแผลไป 3 นิ้ว ตอนนั้นกิ๊กยังไม่รู้ว่ากระชากอะไร ลูกค้ารีบวิ่งตามพร้อมตะโกน help me help me กิ๊กรีบเปิดประตูรถไปดูแต่ไม่ทันแล้ว พอเจอลูกค้าถึงบอกว่า « พี่กิ๊กโจรกระชาก Richard Mille ราคา 15 ล้านบาทจากแขนน้อง” โจรวิ่งเร็วมาก มีพลเมืองดีช่วยโทรหาตำรวจให้ และมีผู้ชายคนฝรั่งเศส 3 คนปั่นจักรยานตาม ผ่านไป 15 นาที ผู้ชายคนฝรั่งเศสปั่นจักรยานมาพร้อมกับนาฬิกาข้อมือเรือนละ 15 ล้านบาทเรือนนั้น มันมีรอยบุบเล็กน้อยในความโชคร้ายของลูกค้าคนนี้มีความโคตรจะโชคดีมาก เพราะ1. คนฝรั่งเศสน้อยมากกกกกกก ที่จะวิ่งไล่จับโจร ไม่ใช่เค้าไม่มีน้ำใจนะคะ แต่ กม. สิทธิมนุษย์ เค้าไม่สามารถถูกเนื้อต้องตัวโจรได้ นี่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะจับคอเสื้อ กระชากคอเสื้อ รุมประชาทัณฑ์ จับตบกระโหลก อย่างที่เราคิดเพราะความโมโหหรือหมั่นเขี้ยวเลยนะคะ แค่จะถูกเนื้อต้องตัวโจร พลเมืองดีก็มีความผิดแล้วค่ะ ทำได้อย่างเดียวโทรแจ้งตำรวจค่ะ2. โชคดีที่ตรงนี้เป็นหน้าโบสถ์ มีคนนั่งเล่นตรงบันไดแบบนั้นทุกวัน โดยเฉพาะวันอากาศดี3. โชคดีที่ปารีสเมืองแห่งการปั่น เลยมีจักรยานฟรีไว้บริการชาวปารีเซี่ยน พลเมืองดีจึงรีบคว่าจักรยานปั่นตาม4. โชคดีที่เจอคนดี คนปั่นจักรยานไปช่วยเอานาฬิกามาคืน ทั้งๆ ที่เค้ารู้ว่านาฬิกามูลค่าเท่าไหร่แต่เค้าเอามาคืน เค้าจะเอาไปเองก็ได้ แต่เค้าไม่ทำเค้าเป็นคนดี ลูกค้าจะเอาเงินตอบแทนให้เค้า แต่เค้าบอกเค้าไม่รับแค่ลูกค้าได้นาฬิกาคืนเค้าก็ดีใจแล้วหลังจากได้นาฬิกาคืนแล้ว ผ่านไป 30 นาทีตำรวจมา เราก็รีบแจ้งรายละเอียดกับตำรวจ เราบอกว่านาฬิการาคา 4-5 แสนยูโร ตำรวจบอกว่าห๊ามันมีด้วยเหรอนาฬิกาแพงขนาดนั้น นางคุยๆ 5 นาทีนางก็บอกว่าพวกเธอไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเองนะ ฉันไม่มีเวลาฉันต้องไปแล้ว แต่ถ้าจับโจรไม่ได้ก็เสียเวลาเปล่านะ จังหวะนั้นเราเริ่มโมโหตำรวจแล้ว กระแทกกับตำรวจนิดหน่อย ถามนางว่ากล้องวงจรปิดเต็มเมืองเอาไว้ทำอะไรทำไมถึงจะจับโจรไม่ได้ เราไม่อยากเสียเวลากับตำรวจเลยโทรไปถามแฟนว่าสมควรไปแจ้งความมั้ย แฟนบอกว่าถ้าได้ของคืนแล้วก็ไม่ต้องไปหรอก เสียเวลาและจะพาลอารมณ์เสียเพิ่มอีกจุดสังเกตุและเตือนภัย1. ลูกค้าสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นลิมิเตด ข้างในน่าจะมีเงินสดและของมีค่าที่สามารถแปลงเป็นเงินได้ง่ายกว่านาฬิกา อีกทั้งกระชากง่ายกว่านาฬิกาหลายเท่าแต่ลูกค้าเลือกกระชากนาฬิกาเพราะมูลค่าสูงกว่าเยอะ2. ลูกค้าพักในย่านลักชัวร์รี่ ย่านไฮด์จิวเวอรี์ ย่านนาฬิกาไฮด์เอนด์ ลูกค้าเข้าออกช้อปพวกนี้หลายชอบ โจรพวกนี้จะเฝ้าตามช้อปและอาจจะตามก็ได้ ถึงแม้เวลาซื้อแล้วจะมีพนักงานเอาของไปส่งที่โรงแรม3. ฝากเตือนสำหรับคนหาของตามแบรนด์ต่างๆ จะมีคนแอบดูแอบตามตามช้อป เพราะรู้ว่าพกเงินสดเยอะฝากกดแชร์เพื่อเตือนภัยกันด้วยนะคะ กิ๊กมีโอกาสเจอคนเยอะ เจอเคสโจรขโมยเยอะ ได้แต่เตือนๆ ลูกค้าที่ใช้บริการ อันนี้คิดทบทวนดีแล้วว่าน่าจะเอามาเตือนภัยกันอีกรอบ ใดๆ คือ ปารีสสวย น่าเที่ยว อาหารอร่อย ช้อปปิ้งราคาดี ที่ไหนในโลกก็อันตรายทุกที่ค่ะ เราต้องพร้อมรับมือค่ะ โพสต์หน้าเล่าเรื่องเดินสวนกันเฉยๆ แต่กำไลคาเทียร์หายไปจากข้อมือนะคะ”