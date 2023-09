EVme นำสื่อมวลชนทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า “AION Y Plus” ก่อนเผยโฉม 9 ก.ย.นี้

บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ AION ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยวันที่ 9 กันยายนนี้ เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ใช้ EV หรือกำลังมองหา EV และเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสนใจ EV เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับเลือกจากบริษัท โกลด์ อินทิเกรท จำกัด ให้เป็นหน้าร้านออนไลน์สำหรับการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ AION อย่างเป็นทางการ พร้อมจับมือศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ดูแลด้านบริการยานยนต์แบบครบวงจรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท อรุณ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. กล่าวถึง การได้รับเลือกให้เป็นหน้าร้านออนไลน์ (Official Online Store) เพื่อจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ AION อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวด้วยจัดกิจกรรมทดลองขับ AION Y Plus“อีวี มี พลัส จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคม EV อย่างเต็มรูปแบบ และส่งเสริมให้เกิดการใช้รถ EV มากขึ้นในประเทศไทย ผ่านการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้าสำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าผ่านเเอปพลิเคชัน เราตั้งใจให้ EVme เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด เป็นที่ปรึกษาด้าน EV ทั้งเรื่องตัวรถ การชาร์จ เเละการดูแลรักษา""เราเป็น Multi-brand platform ที่จะให้ข้อมูลอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรถ EV หลากหลายรุ่นตามความชื่นชอบ รวมทั้งยังสามารถซื้อและเป็นเจ้าของรถ EV ได้ง่าย และตรงใจมากยิ่งขึ้น ตามความมุ่งมั่นขององค์กรในการก้าวขึ้นเป็น “ผู้นำด้านแพลตฟอร์มการเดินทางอย่างยั่งยืนของอาเซียน” และถือเป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเลือกจาก บริษัท โกลด์ อินทิเกรท จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ AION รายแรกในประเทศไทย ให้เป็นหน้าร้านออนไลน์อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ AION ซึ่งจะช่วยเสริมการบริการของ EVme ให้มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่กว้าง และยืดหยุ่นมากขึ้น”สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ AION ที่กำลังจะเปิดตัววันที่ 9 กันยายนนี้ จะเป็นรุ่น Y Plus Standard Range โดยจะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์สไตล์ Crossover แบบ 5 ประตู ที่มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัย โดดเด่นด้วยชุดไฟหน้า LED ที่มีการเล่นลายเส้นภายในโคมไฟที่ดูสวยงาม ซึ่งทาง AION ได้ให้คำนิยามไว้ว่า “ปีกนางฟ้า” พร้อมด้วยกระจังหน้าแบบปิดทึบในแบบฉบับของรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกันชนด้านล่างที่มีการเว้นช่องระบายอากาศ ช่วยเพิ่มมิติด้านหน้าของตัวรถได้เป็นอย่างดี ในส่วนของแบตเตอรี่ จะเป็นชนิดลิเธียมฟอสเฟต (Lithium Iron Phosphate) ที่ใช้เทคโนโลยี Magazine ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ตัวแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่ 60 Kwh สามารถทำระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ 1 ครั้งที่ 490 กิโลเมตร ตามมาตรฐานทดสอบจาก NEDC ห้องโดยสารภายในกว้างขวาง และยังมีจอสัมผัสมัลติฟังก์ชันมีขนาดใหญ่ถึง 14.6 นิ้ว ใช้ควบคุมระบบต่าง ๆ ของตัวรถ ส่วนผู้ขับขี่จะมีหน้าจอขนาด 10.25 นิ้ว ด้านหลังพวงมาลัย เพื่อช่วยบอกข้อมูลด้านการขับขี่นอกจากนี้ อีวี มี พลัส ยังร่วมมือกับศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ให้บริการซ่อมบำรุงยานยนต์แบบครบวงจร เพื่อยกระดับการบริการด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์แบบเบาและดูแลรักษารถยนต์ตามระยะทางให้สามารถรองรับต่อการขยายตัวของตลาด EV และความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการบริการและดูแลลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า AION Y Plus อีกด้วยกล่าวอีกว่า “เราต้องการเป็นแพลตฟอร์ม EV Lifestyle ที่ทุกคนนึกถึง สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชาร์จ ได้ลองขับรถหลายรุ่น จากที่บ้านไปที่ทำงาน หรือขับไปเที่ยวต่างจังหวัด ซึ่งหากใครกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า อยากศึกษา อยากรู้จัก อยากทดลอง แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี อยากให้ลองมาทําความรู้จักกับ EVme แพลตฟอร์มที่ทําให้ทุกคนเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้น และทำให้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ในชีวิตประจําวัน และรวมถึงทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) อีกด้วย”นายสุวิชชา ยังได้กล่าวถึงแผนการขยายตลาดใน 3 – 5 ปีข้างหน้าของ EVme ว่า ในอนาคตมีแผนที่จะจำหน่ายรถเช่ามือสอง เนื่องจาก EVme มีรถอยู่ในมือจำนวนมาก และด้วยแพลตฟอร์มของ Evme รถทุกคันมีประวัติที่ชัดเจน เนื่องจากแพลตฟอร์มสามารถบันทึกประวัติของรถแต่ละคันได้และประวัติรถจะมีความต่อเนื่องไม่ขาดหาย ผู้บริโภคจะมีความมั่นใจแน่นอน“ผมพูดเสมอว่าเราไม่ได้อยากแข่งขันกับใคร ผมอยากให้ทุกคนเป็นพันธมิตรกันมากกว่า เทคโนโลยีของรถ EV ทุกวันนี้ล้ำหน้าใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างจากรถสันดาปอย่างสิ้นเชิง ทุกวันนี้รถ EV ไม่ได้แข่งขันกับรถ EV ด้วยกันเอง แต่กำลังแข่งขันกับรถสันดาปมากกว่า”ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด กล่าวว่า จุดเด่นของ AION Y Plus คือ เป็นรถที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีขนาดใหญ่ ด้านหลังสามารถนอนได้ เหมาะสำหรับรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ และยังมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยด้านประธานกรรมการ บริษัท โกล์ด อินทิเกรท จำกัด 1 ใน 4 ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรถ GAC ในประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2566 คาดว่ายอดจำหน่ายรถ GAC ในไทยของตัวแทนจำหน่ายทุกเจ้าจะอยู่ที่ 4,000 – 6,000 คัน ส่วนในปี 2567 จะอยู่ที่ 18,000 คัน สำหรับบริษัท โกล์ด อินทิเกรท จำกัด คาดว่าปี 2566 จะจำหน่ายรถ GAC ได้ 1,000 คัน โดยปีนี้จะนำรถเข้ามาจำหน่าย 2 รุ่นก่อน และในปี 2567 จะนำรถเข้ามาจำหน่าย 2 - 3 รุ่น คาดว่าจะเปิดโชว์รูมในไทยประมาณ 20 แห่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับ FIT AUTO จะเข้ามาช่วย EV me ในการดูแลเรื่องบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงรถ EV ปัจจุบัน FIT AUTO มีสาขา 90 สาขาทั้งในปั๊ม ปตท. และสแตนอะโลน คาดว่าถึงสิ้นปี 2566 จะมีสาขาเพิ่มเป็น 98 สาขาและในปีหน้าจะขยายเป็น 150 สาขา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่ามีสาขาพร้อมรองรับแน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ EV และสัมผัสสมรรถนะ รวมถึงระบบต่างๆ ของ AION Y Plus สามารถลงทะเบียนทดลองขับได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/3PkygGf ตั้งแต่วันนี้ -8 กันยายนนี้ โดยมีพื้นที่ให้บริการ 2 จุดคือสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาวิภาวดี 62 และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาแยกประชาอุทิศลาดพร้าว และนอกจากนี้ยังสามารถจองสิทธิ์ซื้อรถได้ภายในงานพร้อมรับของแถมพิเศษอีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-028-2686 หรืออีเมล aion@evme.io