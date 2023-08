“ภัทรา มณีรัตนะพร” เปิดตัว Landy Grand NEW SERIES 2023 สร้างบ้านหรูในราคาคุ้มค่า เอาใจกลุ่ม Young & Rich

รับสร้างบ้านหรู พร้อมบริการแบบพรีเมี่ยมครบวงจรในราคาคุ้มค่าในเครือบริษัทแลนดี้โฮมเปิดตัว “Landy Grand NEW SERIES 2023”แบบบ้านหรูใหม่รับไตรมาส 4 ในคอนเซ็ปต์กับ 2 แบบบ้านหรูและกลุ่มครอบครัวใหญ่ที่ประสบความสำเร็จโดยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัดเผยถึงการออกแบบบ้านทั้ง 2 แบบที่มีสไตล์ต่างกันว่า แบบบ้านนั้นโดดเด่นด้วยการออกแบบ Modern Stlye เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Young & Rich ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย และต้องการบ้านสไตล์ Modern แต่ Unique เท่ห์ มีเอกลักษณ์ เพราะมักชื่นชอบและเน้นความทันสมัยแบบไลฟ์สไตล์คนเมือง ส่วนแบบบ้าน “The Empire” นั้นเป็นการออกแบบModern Classic Stlye โดยได้ไอเดียต่อยอดมาจากสไตล์ Classic ตามแบบฉบับประเทศอังกฤษ ที่เน้นความหรูหราในแบบบ้านหลังใหญ่เหมือนคฤหาสน์ และดูสวยสง่าในทุกมุมมอง เหมาะกับกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จแล้วต้องการสร้างบ้านที่หรูหราบนความคุ้มค่า โดยสร้างบ้านกับแลนดี้แกรนด์ ไม่ต้องเสียค่าออกแบบหลายล้าน แต่ได้บ้านสวยโมเดิร์น ฟังก์ชันตอบโจทย์ ครบครันสำหรับทุกคนในครอบครัวดีไซน์ล้ำสมัย ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง ด้วยดีไซน์โดดเด่น ตัวบ้านเน้นความโปร่ง โล่ง สบายแต่ยังมีความยูนีคของแบบบ้านที่ออกแบบให้ดูทันสมัยผสานความเป็นสปอร์ตมีการสร้างมิติเพิ่มองศาเฉียงของบ้านให้รูปทรงเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ดูทั้ง เท่ห์ และModernโรงจอดรถถูกออกแบบมาเป็นพิเศษดูทันสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่สะสมรถหรูรถสปอร์ตทั้งยังมีการวาง Zoningให้รับแสงสว่าง และจัดโซนของบ้านแต่ละชั้นไว้เป็นสัดส่วนอย่างดี โดยเฉพาะสระว่ายน้ำกลางบ้าน ที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อห้องต่าง ๆภายในตัวบ้าน ซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ห้องไหนก็สามารถมองเห็นสระว่ายน้ำ ทำให้คนในบ้านสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างลงตัวบ้านมาตรฐานประกอบไปด้วย:4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย1,070.76 ตร.ม. พร้อมด้วยห้องแม่บ้าน, ห้องซักรีด, ห้องเตรียมอาหาร, สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องโฮมเธียเตอร์ โปรโมชั่นเปิดตัว เริ่มต้นที่ราคา 37 ล้านบาทเน้นความเป็นคฤหาสน์หรูหลังใหญ่ในสไตล์ Classic Luxury บ่งบอกถึงการเป็น “อาณาจักรที่สมบูรณ์แบบ” สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในชีวิตของผู้อยู่อาศัย ตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่โถงทางเข้าที่สง่างามเน้นความ Hi Class ขนาดใหญ่เรียบหรูหน้ากว้างของบ้านดูอลังการ ตัวบ้านมีการวางระบบ CAP+ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์ กรองฝุ่น PM2.5 และป้องกันเชื้อโรคตั้งแต่ก่อนเข้าบ้าน มีสระว่ายน้ำอยู่ในร่มเงาของบ้าน ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวฟังก์ชันของบ้านมีพื้นที่ ที่Flexibility หรือสามารถยืดหยุ่นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวบ้านมาตรฐานประกอบไปด้วย : 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 1,220.79 ตร.ม. พร้อมด้วยห้องโฮมเธียเตอร์, มุมอ่านหนังสือ, ห้องเก็บไวน์, สระว่ายน้ำเน้นย้ำความเป็นอันดับ 1 ในเรื่อง “สร้างบ้านหรูในราคาคุ้มค่า” มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการอยู่อาศัย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของคนไทยให้ได้อยู่อาศัยในบ้านที่มีคุณภาพจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ตลอดจนเน้นออกแบบฟังก์ชันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมคัดสรรวัสดุและสุขภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีของการอยู่อาศัย4นวัตกรรม ได้แก่เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์ กรองฝุ่นPM2.5และป้องกันเชื้อโรคตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านบ้านปลอดแมลงสาบมุ่งเน้นการจัดการระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัยออกแบบฟังก์ชันช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุแก่ผู้สูงอายุบ้านเย็นอยู่สบาย คัดสรรวัสดุคุณภาพระบายความร้อนยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยให้คนไทยได้บ้านที่สวยงาม อยู่อาศัยอย่างมีความสุขพร้อมส่งเสริม “สุขภาพดี” ให้แก่สมาชิกทุกคน ทุก Generationในครอบครัวไปพร้อม ๆ กัน ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วย Conceptทั้งนี้เป็นเซกเมนต์สร้างบ้านหรู ในเครือเดียวกับแลนดี้โฮมที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 35 ปีด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มากที่สุดในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านหรูรับประกันโครงสร้าง 20 ปี พร้อมราคาก่อสร้างต่อตารางเมตรที่เริ่มเพียง 25,000/ตร.ม. พร้อมด้วยบริการ One Stop Service ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่เริ่มเลือกแบบบ้าน ปรับแบบบ้าน สำรวจที่ดิน ทำเรื่องเอกสารราชการ สร้างบ้านQCรับมอบบ้าน ดูแลหลังจบงานสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถปรึกษาเรื่องสั่งสร้างบ้านได้ที่แลนดี้แกรนด์ ทุกสาขา หรือโทร. 02-938-3456 สามารถรับแปลนบ้านสวย ๆ ของแลนดี้แกรนด์ ได้ฟรี!!ทางเว็บไซต์และ LineOfficialเว็บไซต์ : https://www.landyhome.co.th/th/Landy-grand เฟซบุ๊ก : Landy Grand สร้างบ้านหรู ครบวงจร ราคาคุ้มค่า เบอร์โทรศัพท์ : 0-2938-3456ID Line :@landygrand ( https://lin.ee/l1pJddf