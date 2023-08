เบื้องลึก “จีน” เผยไต๋ ระบบป้องกันสุดล้ำ รับมือ “นาโต้เอเชีย” เตือนสหรัฐฯ อย่าทะลึ่ง

“จีน” กำลังเตรียมติดตั้งเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลก

ฐานทัพอากาศหลิงสุ่ย (陵水机场)





เรือตรวจการณ์ของกองทัพจีนที่ติดตั้งเรดาร์จะสามารถตรวจจับขีปนาวุธนำวิถีได้ไกลถึง 4,500 กิโลเมตร (2,800 ไมล์) หรือ ประเมินระยะทางได้จาก ตอนใต้ของประเทศจีน ถึง ตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย

“ระบบเฝ้าระวังป้องกันขีปนาวุธชายฝั่งขนาดใหญ่ (Large Coastal Missile defense surveillance)”

เขตปกครองตนเองพิเศษมองโกล ปายินกัวเหลง (巴音郭楞蒙古自治州)

“วงล้อมป้องกันขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Missile Defense Circle)”

ระบบดาวเทียมเป๋ยโต่ว (Beidou)

-กองทัพปลดแอกประชาชนของจีน จะใช้เวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ในการเอาชนะกองทัพสหรัฐฯ ในแปซิฟิกตะวันตกอย่างสมบูรณ์ สหรัฐอเมริกาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนั่งดูการตายของกองทัพสหรัฐในแปซิฟิกตะวันตก นอกจากนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะพังทลายใน 2 สัปดาห์



-กองทัพปลดแอกของจีน จะพุ่งเป้ามุ่งตรงไปที่ “จุดอ่อน” ของกองทัพสหรัฐฯ คือแม้ว่าจำนวนทหารที่กองทัพสหรัฐฯ ประจำการในแปซิฟิกตะวันตกจะมีจำนวนมากเกือบแสนนาย แต่กองทัพเหล่านี้ กระจุกตัวอยู่ในฐานทัพเกาะเล็กๆ หลายแห่ง เช่น เกาะกวม, โอกินาว่า ซึ่งกองทัพจีนก็เปิดเผยว่าจะดำเนินการโจมตีฐานเหล่านั้นด้วย "การยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่" เพื่อทำลายกองทัพสหรัฐทั้งหมดในแปซิฟิกตะวันตก



-จากปฏิบัติการดังกล่าวจีนเชื่อว่า ในการโจมตีรอบแรก สามารถจัดการกองทัพสหรัฐฯ ได้ราว 40%



-คาดการณ์กันว่า กองทัพไต้หวันจะไม่สามารถหยุดยั้งการโจมตีของกองทัพจีนได้เกิน 2 วัน



-ต่อมาคือ ทำให้กองทัพสหรัฐฯ เป็นอัมพาตทั้งหมดภายใน 3 วัน และ



- จีนตั้งเป้าในการเอาชนะสหรัฐฯ ในระดับยุทธศาสตร์ได้ภายใน 7 วัน

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้กล่าวถึงการขยายแสนยานุภาพทางทหารของจีน โดยในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมากองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ซึ่งประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองกำลังขีปนาวุธที่มีกำลังพล 2.3 ล้านนาย ได้แปลงสภาพจากกองทัพที่ล้าหลัง กลายมาเป็นกองทัพที่ก้าวหน้าทันสมัยเข้มแข็งและใหญ่ที่สุดในโลก เพราะประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จีน พูดจริงทำจริง หลังประกาศปฏิรูปกองทัพขนานใหญ่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ปรับปรุงกองทัพปลดปล่อยประชาชน ให้ทันสมัยและแข็งแกร่งปัจจุบัน กองทัพจีนกลายเป็นหนึ่งในกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในโลก ด้วยทหารกว่า 2 ล้านคนและการลงทุนด้านกลาโหมจำนวนมาก จีนได้พัฒนาอาวุธขั้นสูง ซึ่งรวมถึงขีปนาวุธ โดรนความเร็วเหนือเสียง เครื่องบินรบล่องหน เรือรบพิฆาตติดขีปนาวุธ และขีปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วเหนือเสียง ล้วนเป็นอาวุธที่ทรงพลังและก้าวหน้าทันสมัยการที่สหรัฐฯ พยายามวางกรอบยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก (U.S. Indo-pacific Strategy) เพื่อปิดล้อมเขาเอาไว้ และใช้ความร่วมมือด้านความมั่นคงต่าง ๆ กับพันธมิตรมาล้อมกรอบเขาไว้ทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็น-ความพยายามขยายสมาชิกกลุ่มนาโต้ มายังภูมิภาคเอเชีย-พันธมิตรไตรภาคี “สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้” ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น-จตุภาคี QUAD ระหว่าง “สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น-อินเดีย-ออสเตรเลีย”-พันธมิตรไตรภาคี AUKUS ระหว่าง “ออสเตรเลีย-อังกฤษ-สหรัฐฯ”-พันธมิตรใกล้ชิดทางสนธิสัญญาทางทหารของสหรัฐฯ ในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ และไทยจากความตึงเครียดเหล่านี้ ทางจีนย่อมอยู่นิ่งไม่ได้ และต้องมีการขยับเขยื้อน พัฒนาเพื่อยกระดับด้านความมั่นคงของเขาเช่นกันล่าสุดมีการเปิดเผยเกี่ยวกับ การที่ซึ่งล้ำหน้ากว่าสหรัฐฯ หนึ่งรุ่น รวมถึง ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic) ที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกซึ่งนำหน้าสหรัฐฯ หนึ่งรุ่นเช่นกัน โดยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงดังกล่าวสามารถดัดแปลงเพื่อไปใช้ทั้งในอากาศ ในทะเล และใต้น้ำประเด็น ก็คือตลอดระยะเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษ หรือ ร้อยกว่าปีที่ผ่านมา จีนซึ่งเคยมีฉายาว่าเป็น คนป่วยแห่งเอเชีย (Sick Man of Asia) จีนถูกคุกคามทั้งทางวาจาหรือเชิงยั่วยุอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ปี พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) จีนก็ถูกแบน ถูกคว่ำบาตร นับครั้งไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น สงครามเกาหลี 3 ปี, สงครามเวียดนาม 20 ปี, สงครามชายแดนอินเดียในปี 2505โดยผู้อยู่เบื้องหลังก็คือชาติตะวันตกที่ให้การสนับสนุน ยุยง ส่งเสริม ผู้ก่อการร้ายและผู้ก่อความไม่สงบนับเป็นพัน ๆ ครั้งในมณฑลซินเกียงตั้งแต่ปี 2533 ถึงปัจจุบัน เรื่อยมาจนถึงเหตุการณ์การประท้วงในฮ่องกง และปัจจุบันคือ ช่องแคบไต้หวันจีนทราบดีว่า หากเมืองหลวงของจีนคือ กรุงปักกิ่ง และเมืองใหญ่ทั้งหลาย เช่น เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว หางโจว เซินเจิ้น เฉิงตู ฉงชิ่ง เทียนจิน ฯลฯ ถูกโจมตีโดยตรงด้วยจรวด หรือ อาวุธนิวเคลียร์ ย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงขั้นประเมินค่ามิได้ ด้วยเหตุนี้จีนจึงมีการออกแบบ และสร้างของตนขึ้นมาระบบป้องกันภัยทางอากาศของจีนสามารถแบ่งออกเป็นและสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ เป็นเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ ซึ่งควบคุมสถานการณ์ทางอากาศและกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ ระบบตรวจจับสถานการณ์ทางอากาศของประเทศทั้งหมดประกอบด้วยและปัจจุบัน มีการสร้างสนามเรดาร์ต่อเนื่องในน่านฟ้าของจีน และระยะการเฝ้าระวังขยายไปทางตะวันออก ถึง อเมริกาเหนือ ไปทางตะวันตก ถึง ยุโรปตะวันออก นอกจากนี้ ยังครอบคลุม เอเชียตะวันตกและ ภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยส่วนช่องแคบไต้หวันทั้งหมดเป็นพื้นที่ระบุของเขตระบุการป้องกันทางอากาศของจีน ทางทิศตะวันออก หมายความว่า 200 ไมล์ทะเลเหนือชายฝั่งตะวันออกของช่องแคบไต้หวันเป็นจากแผนที่ด้านบนจะครอบคลุมหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเกาะเตี้ยวหยู (ญี่ปุ่นเรียกว่าเซนกากุ) ใกล้กับเกาะโอกินาว่า ซึ่งทับซ้อนกับเขตระบุการป้องกันทางอากาศทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นระยะทางจากฐานทัพอากาศเหวยฝัง (潍坊) บนคาบสมุทรซานตง ไปถึงกรุงโซล หากลากเป็นเส้นตรงก็จะมีระยะทางเพียง 423 กิโลเมตร ด้วยวิธีนี้ ชายฝั่งของเกาหลีใต้จะกลายเป็นเขตระบุการป้องกันทางอากาศของจีนทางทิศใต้และฐานทัพอากาศเล่อตง (乐东机场) บนเกาะไหหลำ ก็อยู่ห่างจากชายฝั่งทางตอนเหนือและตอนกลางของเวียดนามเพียง 240 กิโลเมตรเกาะหวงเหยียน ในทะเลจีนใต้ ก็อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของฟิลิปปินส์เพียง 237 กิโลเมตรเท่านั้น จากการยึดกุมจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้ ทำให้ผืนแผ่นดินส่วนใหญ่อันเป็นเขตแดนของเวียดนามและฟิลิปปินส์ ต่างอยู่ในระยะตรวจจับ และจับตามองอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานด้านการป้องกันภัยทางอากาศของจีนช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ในแวดวงการทหาร และความมั่นคงมีข่าวใหญ่ชิ้นหนึ่งคือ จีนได้โชว์ศักยภาพด้านเรดาห์ที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ตามพาดหัวของสื่อ South China Morning Postแปลเป็นไทยก็คือเนื้อข่าวเขาบอกว่า นักวิจัยชาวจีนเปิดเผยว่าเรือตรวจการณ์ของกองทัพเรือจีนที่ติดตั้งเรดาร์ใหม่สามารถตรวจจับขีปนาวุธจากระยะไกลหลายพันกิโลเมตร โดย “ระบบเรดาร์” ของจีนรุ่นใหม่นี้ สามารถพลิกสมดุลของกำลังทางเรือในมหาสมุทรของโลกด้วยความสามารถในการตรวจจับขีปนาวุธที่เข้ามาจากระยะไกลหลายพันกิโลเมตรนักวิจัยกล่าวในรายงานที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดย วารสารภาษาจีน Electric Machines and Control ระบุว่าเรดาร์ยังสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายภายในระยะ 3,500 กิโลเมตร หรือประมาณระยะทางจากชายฝั่งตะวันออกของจีนถึงเกาะกวมทั้งนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร นำโดย รศ.ซุน ตงหยาง จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาร์บิน กล่าวว่า เรดาร์นี้เหมาะสำหรับการติดตั้งบนเรือรบจีนลำใหม่ โดยระบบแรกอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วไม่เพียงแต่ระบบเรดาร์บนเรือตรวจการณ์เท่านั้น แต่เรดาร์รุ่นใหม่ ที่ได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น มีความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งเรดาร์ที่พัฒนาขึ้นเองที่ทันสมัยที่สุดคือเรดาร์เตือนขีปนาวุธ ระบบเรดาร์แบบ Phased-Array ขนาดใหญ่ ประกอบกันเป็นเพื่อตรวจจับการยิงของ ขีปนาวุธร่อน (Cruise Misslie) ขีปนาวุธทางยุทธวิธี (Tactical Missiles) กิจกรรมการบินทั้งหมดที่ฐานทัพสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองนาฮา บนเกาะโอกินาว่า ติดตามความเคลื่อนไหวของ ICBM ของสหรัฐฯ ที่บินมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจาก มหาสมุทรแปซิฟิก แล้ว ระบบเรดาห์ล้ำหน้าอันนี้อีกชุดหนึ่งถูกนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานในมณฑลซินเจียง เพื่อตรวจจับขีปนาวุธที่มาจาก มหาสมุทรอินเดียทั้งนี้ ปัจจุบัน จีนได้ติดตั้ง “ระบบเรดาร์ขีปนาวุธเตือนภัยล่วงหน้า” ทั้งหมด 4 ชุด ซึ่งครอบคลุมอาณาเขตทั้งหมดทั่วประเทศจีน และสร้างสนามเรดาร์ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายในอวกาศนอกเหนือจากการเตือนภัยขีปนาวุธที่เข้ามาระบบค้นหาทิศทางวิทยุความถี่สูง หรือ HFDF เส้นผ่านศูนย์กลางของอาร์เรย์เสาอากาศถึง 360 เมตร ซึ่งใช้สำหรับการค้นหาทิศทางและตรวจสอบการสื่อสารทางวิทยุในโอกินาว่าและไต้หวันนอกจากนี้ จีนยังสร้างเรดาร์ตรวจจับคลื่นภาคพื้นดินแบบพาสซีฟจำนวนมากในบริเวณชายฝั่งเพื่อติดตามเรือและยานอวกาศล่องหน เรดาร์เหล่านี้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีสถานีรับ สถานีส่งสัญญาณ ศูนย์ควบคุม ฯลฯ ตามแนวชายฝั่ง มีการติดตั้งสถานีเรดาร์ถาวร 120 สถานี สถานีเรดาร์เคลื่อนที่ 80 สถานี ระบบเรดาห์ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบน่านฟ้าทุกกิโลเมตรนั้น มีหลายร้อยตัว โดยแบ่งเป็นเรดาร์ประเภทต่าง ๆ ประเภทละ 3-4 ตัวนอกจากนี้ยังมีเรดาร์ตรวจสอบระยะใกล้-ระยะกลาง-ระยะไกล, เรดาร์ตรวจสอบเครื่องบินล่องหน, เรดาร์ตรวจสอบเฮลิคอปเตอร์-โดรน, เรดาร์ตรวจสอบขีปนาวุธข้ามทวี (ICBM) ฯลฯระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการสร้าง และพัฒนา คิดเป็นมูลค่ากว่า 500,000 ล้านดอลลาร์(หรือราว 17.5 ล้านล้านบาท)อันประกอบด้วยเครือข่ายเรดาร์ที่เข้มแข็ง, เครื่องบินขับไล่ยุคที่สี่ 1,000 ลำครอบคลุมน่านฟ้าทั้งหมด รวมไปถึงที่มีรัศมีครอบคลุมพื้นที่หลายพันกิโลเมตร และเรือรบหลายร้อยลำ ปกป้องจีนจากการถูกโจมตีจากศัตรูระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าว เมื่อผนวกเข้ากับ ความแม่นยำของสัญญาณทหารนำทางซึ่งมีความแม่นยำถึงระดับเซนติเมตรแล้ว ทำให้แม้ว่า เมื่อยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกออกไปแล้ว แล้วเกิดข้อผิดพลาดในการนำทางในการบิน แต่ระบบดาวเทียมเป๋ยโต่วของจีน ก็จะเอื้อให้กองทัพจีนสามารถแก้ไขปัญหาได้แบบ Real-time หรือ ทันท่วงทีคนกลุ่มนี้ เชื่อว่าตราบใดที่กองทัพสหรัฐฯ ยังแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อปัญหาช่องแคบไต้หวัน และแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งทหารเข้าแทรกแซงช่องแคบไต้หวัน รัฐบาลปักกิ่ง และกองทัพจีนก็จะไม่ขยับขับเคลื่อนใด ๆ หรือ พูดง่าย ๆ ก็คือ มองปักกิ่งเป็นแค่เสือกระดาษเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ตัดสินใจของรัฐบาลปักกิ่ง และกองทัพจีนที่ออกมา “เผยไต๋” เกี่ยวกับความล้ำหน้าทางอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องบินรบ จรวดขีปนาวุธ รวมไปถึงระบบเรดาร์ และการป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำหน้าในช่วงหลังมานี้ ชี้ให้เห็นว่า นักการเมืองตะวันตกเหล่านี้ กำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันเพราะ ข้อมูลด้านความมั่นคงของจีนที่ถูกเปิดเผยออกมาล่าสุด ได้ปรากฎชัด และเป็นที่ยอมรับในหมู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอเมริกัน และนายพลระดับสูงในกองทัพสหรัฐฯ แล้วว่าการที่กองทัพสหรัฐฯ จะก่อสงคราม และดำเนินการแทรกแซงทางการทหารในช่องแคบไต้หวันรังแต่จะนำไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงสำหรับสหรัฐฯ เนื่องจากทางฝั่งจีนมีการประเมินกันว่ากล่าวอีกนัยหนึ่ง จีนจะไม่เข้าไปพัวพันกับสหรัฐฯ มากเกินไปเกี่ยวกับปัญหาช่องแคบไต้หวัน แต่จะยุติความขัดแย้งโดยเร็วที่สุด การจู่โจม ของกองทัพจีน จะทำให้สหรัฐฯ สูญเสียอย่างมหาศาลโดยไม่ตอบโต้ การยืนหยัดของกองทัพสหรัฐในการแทรกแซงด้วยอาวุธในปัญหาช่องแคบไต้หวันมีแต่จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในห้วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา ในประเด็นช่องแคบไต้หวัน กองทัพสหรัฐฯ ได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับกองทัพปลดแอกประชาชนของจีนไปอย่างมากรัฐบาลปักกิ่ง และประเทศจีนรู้ดีว่า การสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพปลดแอกประชาชน ให้มีความทัดเทียมกับกองทัพสหรัฐฯ เป็นหนทางเดียวที่จะรักษาเอกราช และดำรงความเป็นเอกภาพของจีนเอาไว้ได้นายสนธิกล่าว