CtrlS ลงนามความร่วมมือ NT สร้าง ไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย

ด้วยปริมาณการใช้งานด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย ทั้งจากการพัฒนาโครงข่าย 5G และการเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไต้หวัน ด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำประสิทธิภาพสูง ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่น่าสนใจของนักลงทุน โดยการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแห่งนี้ จะช่วยดึงดูดลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ ยานยนต์ การผลิต และปิโตรเคมี รวมถึงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารโดยไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ของ CtrlS จะตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 10 เอเคอร์ (25 ไร่) ที่จังหวัดชลบุรี มีกำลังไฟฟ้าสูงสุด 150 เมกะวัตต์ โดยมี NT เป็นพันธมิตรในด้านเครือข่ายและการเชื่อมต่อข้อมูลสื่อสาร ซึ่ง CtrlS และ NT จะร่วมมือกันให้บริการ Data Center Colocation, สถานีเคเบิลใต้น้ำ (CLS) เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่าย และบริการต่าง ๆ บนคลาวด์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Convergence of DCT (Data Center, CLS & Terrestrial)ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของดาต้าเซ็นเตอร์ที่อยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และอยู่ใกล้สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ซึ่งเป็นจุดขึ้นบกของระบบ AAG (Asia-America Gateway) และระบบ ADC (Asia Direct Cable) ที่กำลังจะเปิดตัวให้บริการในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2567 จะทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ ที่มีความพร้อมทั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดิน เพื่อเชื่อมต่อไปยังดาต้าเซ็นเตอร์และนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ และยังตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ EEC ด้วย นอกจากนี้ ยังตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางมากกว่า 40 เมตรประธานบริษัท CtrlS Datacenters จำกัด กล่าวถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับบริการดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศผ่านความร่วมมือในครั้งนี้ นอกเหนือจากความต้องการด้านไอทีและการประมวลผลระดับไฮเอนด์ขององค์กรในประเทศแล้ว ดาต้าเซ็นเตอร์ของเรายังได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของไฮเปอร์สเกลเลอร์โดยเฉพาะ เรามองว่าดาต้าเซ็นเตอร์ แห่งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายสำหรับลูกค้าและพันธมิตรต่างประเทศในการสร้างฐานการดำเนินงานในประเทศไทยและภูมิภาคนี้”ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีบริษัท CtrlS Datacenters จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ NT ซึ่งช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อระบบเคเบิลใต้น้ำ AAG, ระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC ที่กำลังจะเปิดตัว และระบบเคเบิลใต้น้ำอื่น ๆ ในอนาคต กับศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ และร่วมกันพัฒนา Teleport และ Point of Interconnection เพื่อให้ลูกค้าของเรามีการเชื่อมต่อที่ราบรื่น ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศกับตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาค ความร่วมมือนี้จะช่วยพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศแห่งใหม่สำหรับผู้ให้บริการเนื้อหา / ระบบคลาวด์ระดับภูมิภาคและระดับโลกในการเชื่อมต่อระหว่างกัน และช่วยเพิ่มความหลากหลายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ด้าน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศในการสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล การลงทุน และขยายการติดต่อสื่อสารของประเทศไทยสู่ทั่วโลกกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ CtrlS ในการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลแห่งแรกในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายในการยกระดับโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านจุดแข็งทางด้านทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละฝ่าย”“ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รองรับนักลงทุนด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศไทยเข้ามาลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น 5G, AI, Cloud, IoTs, Smart City, Big Data และรองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเป็นจุดสนใจสำหรับผู้ประกอบกิจการคอนเทนต์ระดับโลก”ด้านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า “การร่วมมือในครั้งนี้ NT พร้อมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม โดยเฉพาะโครงข่ายสื่อสารข้อมูลที่คลอบคลุมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันโครงข่ายสื่อสารของ NT นอกจากมีจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่า 10 จุด แล้ว ยังมีการเชื่อมต่อคลอบคลุมทั่วโลก โดยมีสถานีเคเบิลใต้น้ำ 6 แห่ง ที่พร้อมเชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำที่มากที่สุดถึง 9 ระบบ ได้แก่ AAE1, AAG, APG, FLAG, SJC, SMW-3, SMW-4, TIS และ ADC และยังมีจุดเชื่อมต่อในการรับส่งข้อมูลผ่าน PoPs (Point of Presence) ในทุกภูมิภาคทั่วโลกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา CtrlS ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoA) กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EECO (Eastern Economic Corridor Office) เพื่อเช่าที่ดินขนาด 10 เอเคอร์ (25 ไร่) ในจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา 50 ปี เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกล