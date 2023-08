รีวิวแอปฯ OOMSUB ตัวช่วยและคู่คิดด้านการเงิน ให้กับข้าราชการทหารบก

วันนี้ (23 ส.ค.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดตัวแอปพลิเคชัน "ออมทรัพย์" (OOMSUB) ซึ่งกองทัพบกร่วมกับธนาคารกรุงไทย ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการเงิน ให้กับสมาชิกกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (อทบ.) ซึ่งเป็นกำลังพลกองทัพบก สามารถจัดการข้อมูลสมาชิก ตรวจสอบยอดเงินฝาก เงินกู้ ถอนดอกเบี้ย รวมทั้งยื่นขอกู้ได้ทันที เพิ่มเติมจากช่องทางเว็บไซต์ อทบ.สำหรับแอปพลิเคชัน OOMSUB ครอบคลุมการให้บริการการตรวจสอบ สถานภาพสมาชิก สามารถปรับปรุงข้อมูลตนเอง และตรวจสอบยอดเงิน อทบ. เงินฝาก เงินกู้และดอกเบี้ยสะสม รวมถึงการยื่นเรื่องกู้ และตรวจสอบสถานะได้ด้วยตัวเอง บนระบบที่มีความปลอดภัยสูง ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลด้วยมาตรฐานสากล SSL สามารถส่งเงินฝากสะสมเพิ่ม หรือชำระหนี้ก่อนกำหนดผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงไทย และมีฟีเจอร์ “คู่คิด” ที่จะช่วยสมาชิก คิดคำนวณต่อยอดแผนด้านการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับข้าราชการกองทัพบก เตรียมพร้อมชีวิตหลังวัยเกษียณราชการจะแสดงยอดเงิน อทบ.ฝาก ประกอบด้วย ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ย วันที่เปิดบัญชี ยอดเงินคงเหลือ และยอดเงินที่ใช้ได้ สามารถทำรายการดูรายการเดินบัญชี ถอนดอกเบี้ย และปรับปรุงเงินฝากสมทบปีถัดไปเป็นการถอนดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝากประจำปี จะแสดงยอดดอกเบี้ยปีนั้น หักหนี้ค้างชำระเงินกู้ ยอดดอกเบี้ยที่ถอนได้ และบัญชีโอนเงินเข้าสามารถยื่นเรื่องกู้ตามวัตถุประสงค์ได้ 2 กรณีใหญ่ ได้แก่ "กู้บำบัดทุกข์" ยื่นกู้ในวงเงินฝาก ยื่นกู้เกินวงเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท ยื่นกู้เกินวงเงินฝากไม่เกิน 200,000 บาท และยื่นกู้ 2 เท่าวงเงินฝาก แต่ไม่เกิน 500,000 บาท "กู้บำบัดทุกข์ ภัยธรรมชาติ" ยื่นกู้บำบัดทุกข์ ภัยธรรมชาติ ยื่นกู้บำบัดทุกข์ ภัยธรรมชาติ (Covid 19) ทั้งกรณีกำลังพลติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีคนในครอบครัวกำลังพลติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรณีบุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระหรือถูกเลิกจ้างงานจากการปิดกิจการ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่คำนวณชำระเงินปิดบัญชีคำนวณเงินที่ถอนได้ คำนวณเงินกู้ และตรวจสอบคุณสมบัติก่อนออกนอก ทบ.เมนูโดยสามารถเลือกสาเหตุการถอนเงิน อทบ.ฝาก ได้แก่ ออกจากประจำการ ลาออกตามโครงการ เกษียณอายุราชการ หรือประจำหน่วย รอเกษียณกรณีที่กำลังพลยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีผ่านเมนูดังกล่าวได้ โดยจะเชื่อมต่อเว็บเพจ บริการเปิดบัญชีออมทรัพย์ DIP & GO ของธนาคารกรุงไทย เลือกได้ทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ NEXT Savings (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (แบบมีสมุดคู่ฝาก) โดยไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีแต่สำหรับกำลังพลที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยอยู่แล้ว สามารถเข้าไปที่เมนู "การตั้งค่า" เลือก "เปลี่ยนบัญชีธนาคาร" โดยให้ส่งภาพสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย รองรับทั้งไฟล์ภาพและไฟล์ PDF ไม่เกิน 2 MB แล้วส่งคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร และรอการอนุมัติ หลังจากนั้นข้อมูลบัญชีธนาคารจะแสดงในฐานข้อมูลของกำลังพลเองรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างกองทัพบก กับธนาคารกรุงไทย เริ่มต้นขึ้นในปี 2563 สมัย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก โดยเริ่มต้นจากบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การให้บริการจัดการทางการเงินและบริการด้านสิทธิกำลังพล การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพบก และการให้บริการโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทัพบก (กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก รวมสวัสดิการทหารบก อทบ.)โดยธนาคารให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรแก่กองทัพบก เช่น บริการบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ (สินเชื่อข้าราชการ) และกำลังพลที่ใช้บริการบัญชีเพื่อรองรับการจ่ายตรงเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางผ่านธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ยังมีบริการครอบคลุมด้านอื่นๆ เช่น Smart Healthcare and Wellness สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลในสังกัด รวมถึง Smart RTA Academy สำหรับสถานศึกษาในสังกัด เป็นต้นนอกจากนี้ กองทัพบก ยังปรับเปลี่ยนการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของกองทัพบก เป็น ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้บริการของธนาคารรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น โดยให้นำเงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ ที่สัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS), เงินรับฝาก และเงินกิจการสวัสดิการระดับกองทัพบก ให้ใช้ธนาคารกรุงไทยเป็นบัญชีหลัก รวมทั้งปรับเปลี่ยนการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2565 ยังได้เปิดธนาคารกรุงไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก รหัสสาขา 1427 เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินแก่ข้าราชการและกำลังพลในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก ที่อาคาร 3 ชั้น 1 พื้นที่กรมสารบรรณทหารบก ภายในกองบัญชาการกองทัพบกอีกด้วย เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.ปัจจุบันกำลังพลกองทัพบกกว่า 2 แสนนาย หากเป็นกำลังพลบรรจุใหม่ รวมทั้งพลทหาร จะใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยเป็นบัญชีรับเงิน ส่วนกำลังพลที่มีอยู่เดิมที่บรรจุก่อนปี 2564 ส่วนหนึ่งยังคงเลือกใช้ธนาคารเดิม ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb ขณะที่บัญชีธนาคารระดับหน่วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 2564 และทยอยปิดบัญชีธนาคารอื่นที่มีอยู่เดิมมาตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564