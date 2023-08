Reebok เปิดตัวแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ล่าสุด “แบงค์-ธิติ” หวังดึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่!

Reebok ทุ่ม 5 ล้านเปิดตัว “แบงค์-ธิติ มหาโยธารักษ์” แบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนล่าสุด หวังดึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ กลุ่มคนที่รักการออกกำลังกาย ให้รู้จักตัวเรือธง รุ่น Club C 85 Vintage ให้ได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งในไทยภายหลังจากมีกระแสโด่งดังในกลุ่มประเทศเกาหลีใต้ส่งผลให้กระแสในไทยมีความต้องการสินค้ารุ่นนี้มากยิ่งขึ้น โดยทางรีบอคได้จัดแคมเปญ “Show Your Style By Club C” เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด และคาดการณ์ว่ายอดขายของกลุ่มสินค้ารองเท้าแฟชั่นจะเติบโตขึ้นมากกว่าสองถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างน่าพอใจเมื่อเทียบกับสถานการณ์การแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในตลาดรองเท้าสนีกเกอร์ในบ้านเราทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของแบรนด์ Reebok ได้ที่ Facebook official page, Instagram official account และ YouTube official channel และล่าสุดทางแบรนด์เพิ่งได้เปิดตัว Line Official Account @reebokthailand โดยลูกค้าสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชันและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ที่เราจะจัดได้ผ่านช่องทางนี้ รวมไปถึงสามารถซื้อสินค้าออนไลน์แบบมีผู้ช่วยส่วนตัวได้ที่ Line add เช่นกันReebok เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 128 ปี โดยริเริ่มมาจากบริษัทออกแบบรองเท้าวิ่ง และภายหลังได้ขยายไลน์สินค้าการผลิตในกลุ่มแฟชั่น บาสเกตบอลและสนีกเกอร์ ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกประเทศไทยเราได้เน้นเจาะกลุ่มตลาดสินค้าออกกำลังกายเป็นหลักโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนออกกำลังกายใน gym และ weight training และในครึ่งปีหลังจะเน้นไปที่กลุ่มสินค้าประเภทรองเท้าสนีกเกอร์แฟชั่นจุดเด่นของ Reebok จะมีรองเท้าตระกูลหลักๆ อยู่ 3 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นประเภทวิ่ง, เทรนนิ่ง และกลุ่มคลาสสิกตระกูลรองเท้าวิ่งของ Reebok คือ Floatride โดยจะเป็นชื่อโฟมหรือพื้นชั้นกลาง (midsole) ที่โดดเด่นในเรื่องของการเด้งคืนตัวของโฟมหรือมีการตอบสนองที่ดีมาก ทำให้รองเท้าวิ่งตระกูล Floatride เหมาะสำหรับการวิ่งทุกประเภททั้งวิ่งซ้อม ไปจนถึงวิ่งระยะไกลตระกูลรองเท้าประเภทเทรนนิ่งหรือออกกำลังกาย คือ Nano เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งนักกีฬาที่เคลื่อนไหวในรูปแบบที่มีแรงกระแทกสูง ต้องเน้นการยึดเกาะและมีความมั่นคง ความคล่องตัวเป็นหลักในส่วนของรองเท้าลำลองทาง Reebok เองก็ได้ให้ความสำคัญ โดยมีตัวชูโรงอย่างตระกูล Classic ที่เป็นรองเท้าที่ผสมผสานความคลาสสิก วินเทจกับสปอร์ตเข้าด้วยกัน เช่น Classic Leather และ Club C ซึ่งโด่งดังมากๆ ในหลายประเทศ