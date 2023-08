ผู้ก่อตั้งแฉเอง “วิกิพีเดีย” โดน CIA-FBI ควบคุมทำสงครามข่าวสาร

"วิกิพีเดีย จากเสรีภาพของความรู้ ไปสู่เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อ"





ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้กล่าวถึงหน่วยงานด้านข่าวกรองสหรัฐฯ ทั้ง CIA และ FBI ที่พยายามเข้าไปควบคุม Wikipedia สารานุกรมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงของโลก เพื่อใช้ในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารโดยนายแลร์รี แซนเจอร์ (Larry Sanger) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวิกิพีเดีย ได้ให้สัมภาษณ์ใน podcast ชื่อ System Update ของ Greenwald ผู้สื่อข่าว นักเขียนหนังสือ และอดีตทนายชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียง โดย podcast ดังกล่าวใช้ชื่อตอนว่า(Wikipedia: From Democratized Knowledge to Left-Establishment Propaganda)แลร์รี แซนเจอร์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวิกิพีเดีย เมื่อปี 2544 หรือยี่สิบสองปีที่แล้ว ปัจจุบันอายุ 55 ปี เล่าว่า หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ เข้าไปแทรกแซงและจัดการกับสารานุกรมออนไลน์ชื่อดังแห่งนี้มาเป็นเวลานานกว่าสิบปีแล้ว โดยวิกิพีเดีย ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลายๆ อย่างที่องค์กรเสรีนิยมของอเมริกาและพันธมิตรในแวดวงข่าวกรองใช้ทำสงครามข้อมูลข่าวสารแลร์รี แซนเจอร์ เล่าอีกว่า วิกิพีเดียที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนั้น ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายซ้ายเสรีนิยมของอเมริกา ซึ่งรวมถึงหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานความมั่นคงของอเมริกาอย่าง CIA และ FBI ด้วยแลร์รี แซนเจอร์ บอกว่า เรามีหลักฐานว่าตั้งแต่ปี 2551 หรือสิบห้าปีที่แล้ว เป็นต้นมา คอมพิวเตอร์ของ CIA และ FBI ถูกใช้เพื่อแก้ไขวิกิพีเดีย เขากล่าวว่า จากวันนั้นมาถึงวันนี้คุณคิดว่าพวกเขาจะเลิกทำแบบนั้นแล้วหรือการแทรกแซงและควบคุมวิกิพีเดียโดย CIA และ FBI ถูกเปิดโปงเป็นครั้งแรก โดยโปรแกรมเมอร์ที่ชื่อนาย Virgil Griffith สมัยยังเป็นนักศึกษาเรียนปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (CIT : California Institute of Technology) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีระดับเดียวกับ MIT แต่ MIT ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของอเมริกา ขณะที่ตอนนี้ CIT ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมือง Pasadena รัฐแคลิฟอร์เนีย แล้วเขามีส่วนอย่างมากในการพัฒนาแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีชื่อดัง อย่างเช่น อีเธอเรียม (Ethereum)ปี 2550 นาย Griffith พัฒนาโปรแกรมชื่อ WikiScanner ที่สามารถติดตามตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแก้ไขบทความในวิกิพีเดีย แล้วเขาพบว่า CIA และ FBI องค์กรขนาดใหญ่ และหน่วยงานรัฐหลายแห่ง ได้ทำการแก้ไข ฟอกขาวข้อมูลของตัวเองที่ถูกขุดค้นและกล่าวหาบนวิกิพีเดีย ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ของ CIA ถูกนำมาใช้แก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดีย เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามอิรักลง เครื่องคอมพิวเตอร์ FBI ถูกใช้เพื่อลบภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมของเรือนจำสหรัฐฯ ที่อ่าวกวนตานาโม ในคิวบาคอมพิวเตอร์ของ CIA ถูกใช้แก้ไขบทความหลายร้อยบทความ รวมทั้งบทความของนายมาห์มุด อาห์มาดิเนจัด ประธานาธิบดีของอิหร่านในขณะนั้น นอกจากนั้นยังมีการแก้ไขข้อมูลโครงการนิวเคลียร์ของจีน กองทัพเรืออาร์เจนตินาด้วยไม่เพียงเท่านั้น WikiScanner ของนาย Griffith ยังตรวจพบถึงการแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น มีการแก้ไขข้อมูลของนายวิลเลียม โคลบี (William Colby) อดีตผู้อำนวยการ CIA เพื่อเชิดชูความสำเร็จของนายโคลบี ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ CIA ระหว่างปี 2516-2519นายแซนเจอร์ ผู้ร่วมก่อตั้งวิกิพีเดีย บอกว่า หน่วยข่าวกรองจ่ายเงินให้กับบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด เพื่อผลักดันวาระ (agenda) ของพวกเขา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มีแนวคิดสอดคล้องอยู่แล้ว หรือไม่หน่วยข่าวกรองพวกนี้ก็ปั้นคนของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้ข้อมูลในวิกิพีเดียที่หน่วยข่าวกรองพวกนี้ควบคุมอยู่แล้ว ผลักดันในสิ่งที่พวกเขาต้องการพูดไปสู่กลุ่มมวลชนของเขาแลร์รี แซนเจอร์ ยังยืนยันด้วยว่า ปัจจุบันข่าวกรองและสงครามข้อมูลส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ บนเว็บไซต์ เช่น วิกิพีเดียประมาณปี 2565 นายอีลอน มัสก์ (Elon Musk) เจ้าของทวิตเตอร์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น X ได้เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าอดีตผู้บริหารทวิตเตอร์สมรู้ร่วมคิดกับ FBI เพื่อลบเนื้อหา FBI ที่ต้องการจะซ่อน โปรโมตเนื้อหาและแคมเปญที่สร้างแรงกระเพื่อมทางโลกออนไลน์ให้กับกองทัพสหรัฐฯ เซ็นเซอร์เนื้อหาต่อต้านสงครามในยูเครน ในนามของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ หลายแห่งขณะที่นายมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของเฟซบุ๊ก ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เขายอมรับตรงๆ เลยว่า เฟซบุ๊ก เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ถูกร้องขอให้เซ็นเซอร์ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลเชิงลบของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนปัจจุบัน ระหว่างการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐฯ ปี 2563 ตามคำร้องขอโดยตรงของ FBI ด้วยนายสนธิกล่าว