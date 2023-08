จัมโบ้ จั๊มพส์ ประกาศรุกธุรกิจพัฒนาเกมระดับสากล หวังผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย พร้อมเปิดตัวเกม Nice to Z You ซ่อนหาปาร์ตี้แก๊ง แล้ววันนี้!

วันที่ 18 สิงหาคม 2566, กรุงเทพมหานคร –ผู้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบสตูดิโอพัฒนาเกมสัญชาติไทย ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเกมจากทั้งภายในและต่างประเทศไว้มากมาย ภายใต้การบริหารงานโดยคุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารส่วนงานคอนเทนต์ ด้านกลยุทธ์ การลงทุน และพันธมิตรธุรกิจ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และ คุณมานะ ประภากมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัมโบ้ จั๊มพส์ จำกัด ประกาศรุกธุรกิจพัฒนาเกมระดับสากล หวังผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเกม Nice to Z You ซ่อนหาปาร์ตี้แก๊ง โมบายเกมแนวซ่อนหา ที่เล่นได้ทุกคนและทุกเพศทุกวัย พร้อมเอาใจเกมเมอร์สายแฟชั่นด้วยหลากหลายคาแรกเตอร์ ให้เหล่าเกมเมอร์เลือกปรับแต่งได้ตามสไตล์ ตลอดจนดึงอินฟลูเอนเซอร์สายเกมชื่อดังอย่าง แป้ง zbing z. ร่วมออกแบบคาแรกเตอร์สกินเพื่อดึงดูดให้น่าสะสมยิ่งขึ้น โดยเกมพร้อมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้!กล่าวว่า “บริษัท จัมโบ้ จั๊มพส์ จำกัด หรือชื่อเดิมจาก บริษัททรู แอกซิออน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มทรู และ AXION VENTURES จากประเทศแคนาดา ล่าสุดได้ปรับภาพลักษณ์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรใหม่ทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพในการสร้างเกมจนเป็นที่ยอมรับในวงการเกมระดับโลก โดย จัมโบ้ จั๊มพส์ ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญด้านการพัฒนาคอนเทนต์ของกลุ่มทรู ที่จะเข้ามาผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยและส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศผ่านการพัฒนาเกมที่เป็น IP ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเองที่ผ่านมาจะเห็นว่าตลาดเกมในประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากรายงานการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในไทย ปี 2564 โดย depa พบว่า เซกเมนต์เกมครองส่วนแบ่งของตลาดดิจิทัลคอนเทนต์สูงถึง 37,063 ล้านบาท ในขณะที่ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย พบว่า นักเล่นเกมในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 27.8 ล้านคน นับเป็น 41% ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งจากความร่วมมือในโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเกมไทยสู่ระดับโลกครั้งนี้ จัมโบ้ จั๊มพส์ มุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสและผลักดันให้ผู้เล่นเกมที่อยู่ในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมในฐานะส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาและสร้างเกม กล่าวคือ การพัฒนาเกมๆ หนึ่งจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการองค์ความรู้ ความสามารถจากหลากหลายอาชีพประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน Animator ที่ต้องใช้ความสามารถด้านกราฟิกดีไซน์ทั้งในรูปแบ 2D และ 3D ความรู้ด้าน Art Director, ด้าน Sound Design รวมไปถึงความรู้ด้านการเขียนบท และ Copywriter ที่จะมาสร้างสรรค์เรื่องราวในเกมให้สนุก น่าติดตาม ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องอาศัยองค์ความรู้ด้าน Software Engineer-Coding เพื่อโครงสร้างพื้นฐานภายในเกมทั้งหมด ทั้งนี้การบูรณาการองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าด้วยกันของนักพัฒนาเกมชาวไทย จะก่อให้เกิดการสร้างเกมที่เป็น IP ของตัวเอง (Game Intellectual Property: ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเกี่ยวกับเกม) สอดแทรกภาพลักษณ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ของไทยซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งพอที่จะสามารถผลิตเกมเพื่อป้อนตลาดโลก เพิ่มมูลค่าการส่งออกคอนเทนต์เกมให้แก่ประเทศไทย ยังผลให้อุตสาหกรรมเกมกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในที่สุด”กล่าวว่า “การปรับภาพลักษณ์แบรนด์จาก ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอกทีฟ สู่ จัมโบ้ จั๊มพส์ เพราะเราต้องการสร้างแบรนด์ที่เชื่อมโยงทางอารมณ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งมากขึ้นในระดับโลก เหมือนอย่าง Super Cell หรือ Playfish โดยมีเป้าหมายที่อยากให้คนเล่นเกมทั่วโลกเล่นเกมของเรา และในขณะเดียวกันต้องการให้ผู้เล่นเกมทุกคนรู้ว่าเกมมาจากประเทศไทย จึงเป็นที่มาของชื่อบริษัทใหม่ จัมโบ้ จั๊มพส์ ซึ่งโลโก้เป็นรูปช้างกระโดดที่มีดวงจันทร์เป็นฉากหลัง โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจของจัมโบ้ จั๊มพส์ เราเชื่อในความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย และรู้สึกว่างานศิลปะทั้งเก่าใหม่ของคนไทยมีความสวยงาม โดยมีเป้าหมายที่อยากให้ชาวโลกได้เห็นผลงานผ่านความบันเทิงที่เป็นเกม ตลอดจนเราเชื่อว่างานของเรามีความสวยงามแปลกใหม่ เป็นเกมที่มีความสนุกแตกต่างไม่เหมือนใคร และคนเล่นเกมทั่วโลกจะเห็นและชอบที่จะเล่นเกมจากประเทศไทย อันนำไปสู่การสร้างและนำเสนอซอฟท์เพาเวอร์ของไทยในรูปแบบที่เป็นเกมให้คนทั่วโลกได้เล่นกันจัมโบ้ จั๊มพส์ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบสตูดิโอพัฒนาเกมพัฒนาเกมสัญชาติไทย ซึ่งปี 2561 ที่ผ่านมาได้พัฒนาเกม INVICTUS (อินวิคตัส) ซึ่งเป็นเกมบนมือถือระดับ AAA ที่มีโปรดักชันการผลิตระดับพรีเมียม สร้างปรากฎการณ์เกมรูปแบบใหม่ที่มีการผสมผสานระบบการเล่นของการ์ดเกมและเกมต่อสู้แบบ Real-Time ด้วยกราฟิกและแอนิเมชันสมจริง และในปี 2565 จัมโบ้ จั๊มพส์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลิตโมบายเกม "The Collectors" เกมที่พาผู้เล่นไปรู้จักกับปัญหาขยะ และเรียนรู้วิธีการจัดการขยะอย่างถูกต้องผ่านตัวละครเหล่าสัตว์น้อยสุดน่ารัก พร้อมแฝงข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs หรือ Sustainable Development Goals เพื่อให้ผู้เล่นได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญและเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนปัจจุบัน จัมโบ้ จั๊มพส์ ได้พัฒนาเกม Nice to Z You ซ่อนหาปาร์ตี้แก๊ง โมบายเกมแนวซ่อนหา ที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เล่นได้พร้อมกันสูงสุด 5 คน โดยตัวเกมเพลย์จะแบ่งออกเป็นผู้ล่า (Seeker) ที่ต้องตามหาผู้ซ่อน โดยมีไอเทมในการช่วยตามหาเพื่อเพิ่มความสนุก และสนุกยิ่งกว่าเมื่อผู้ซ่อน (Hider) สามารถแปรงร่างเป็นสิ่งของต่างๆ เพื่อหลบหนีการตามล่าได้เช่นกัน อีกทั้งเกมยังเอาใจเกมเมอร์สายสายแฟชั่น ด้วยการมีสกินหลากหลายคาแรกเตอร์ให้เหล่าเกมเมอร์เลือกปรับแต่งได้ตามสไตล์ และเพิ่มความพิเศษเมื่อเกมได้ดึงอินฟลูเอนเซอร์สายเกมชื่อดังอย่าง แป้ง zbing z. มาร่วมออกแบบคาแรกเตอร์สกินเพื่อดึงดูดให้น่าสะสมยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตเรามีแผนและกลยุทธ์ที่จะดึงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายมาร่วมออกแบบสกิน ที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ให้มากที่สุด”โดยเกม Nice to Z You ซ่อนหาปาร์ตี้แก๊ง เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ โดยหลังจากเปิดตัว เกมได้รับการแนะนำในหมวดหมู่เกมยอดนิยมและเกมน่าเล่นของ App Store ที่พร้อมให้ทุกคนเล่นได้ทั้งระบบ iOS และ Androidดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/44R1OQH หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nicetozyou.com/ สำหรับผู้ที่สนใจ ติดตามบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับแบรนด์ จัมโบ้ จั๊มพส์ และความน่าสนใจของเกม Nice to Z You ได้ในรายการ TNN Tech Report โดยจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ช่อง 16 TNN พร้อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเกมใหม่ๆ และกดไลก์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมนักพัฒนาเกมได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/nicetozyou