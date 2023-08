บีบีดีโอ กรุงเทพ ขึ้นแท่นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย

บีบีดีโอ กรุงเทพ ตอกย้ำความสำเร็จของงานครีเอทีฟในระดับภูมิภาค ครองอันดับ 3 จาก 25 เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำในเอเชีย (Asia’s top 25 AGENCIES) และเป็นอันดับ 8 จาก 135 เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำในทวีปเอเชียแปซิฟิก (Top Asia Pacific 135 Agencies) จากเวที ‘THE WORK’ โครงการประกวดผลงานโฆษณายอดเยี่ยมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2566 จัดโดย Campaign Brief Asia สร้างความสำเร็จอันภาคภูมิใจให้วงการโฆษณาไทยผ่านการสร้างสรรค์แคมเปญที่ดึงดูดใจผู้ชมทั่วภูมิภาคโดยในปีนี้ บีบีดีโอ กรุงเทพ ชูผลงานที่โดดเด่นจากหลากหลายแคมเปญที่สร้างสรรค์โดยครีเอทีฟทุกทีม “The Cleft Choir” จาก Listerine และแคมเปญ “The Movies That Made (From) Us” จากแบรนด์ไก่ย่างห้าดาว ทั้งสองผลงานเล่าผ่านมุมมองสุดสร้างสรรค์ ร้อยเรียงเรื่องราวที่น่าประทับใจ และสามารถสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้ชมเพื่อตอบโจทย์ของแบรนด์ได้อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ยังมีผลงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำอย่าง Mercedes-Benz ในชื่อผลงาน “The Reinvention of Pretty” ที่นำเสนอประเด็นความเท่าเทียม (Diversity & Inclusion) ผ่านมุมมองใหม่ให้กับสังคม นอกจากนั้นยังมีผลงานรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกด้วยนอกจากผลงานเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของวงการโฆษณาไทย ยังตอกย้ำจุดยืนของบีบีดีโอ กรุงเทพ ในการเป็นผู้นำการสื่อสารที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่ม Digital Native หรือกลุ่มเป้าหมายบนโลกดิจิตอลโดยเฉพาะ ด้วยความเข้าใจพฤติกรรม อินไซท์ และการถ่ายทอดผ่านความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นเรื่องราวที่จับใจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดคุณทสร บุณยเนตร ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บีบีดีโอ กรุงเทพ กล่าวว่า "บีบีดีโอ ไม่เคยหยุดท้าทายตัวเองในการก้าวข้ามขีดจำกัดของการทำโฆษณา ทั้งเรื่องการหามุมมอง หรือวิธีเล่าเรื่องแบบใหม่ การหาอินไซท์เพื่อเข้าไปข้างในใจของผู้บริโภค ทุกอย่างล้วนเป็นเหตุผลที่พาเรามาถึงวันนี้ เราขอเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการโฆษณา ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงระดับภูมิภาคอีกด้วย”คุณสมเกียรติ ลาภธนัญชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บีบีดีโอ กรุงเทพ ย้ำว่า "รางวัลและอันดับของ บีบีดีโอ กรุงเทพ บนเวที The Work 2023 มาจากผลงานของครีเอทีฟทุกทีมของเรา เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการผนวกรวมความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการสร้างแคมเปญ เรายินดีที่ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของคนไทยที่ได้ยืนบนเวทีระดับภูมิภาค ความสำเร็จในครั้งนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานที่ประทับใจผู้บริโภค สร้างผลลัพธ์ที่ดีกับธุรกิจของลูกค้า ผ่านการนำเสนอผ่านมุมมอง ประเด็นความคิดใหม่ๆ เพื่อช่วยกันยกระดับวงการโฆษณาไทยต่อไป”เวที ‘THE WORK 2023’ ในปีนี้มีเอเจนซีทั่วเอเชียแปซิฟิกส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 3,700 ผลงาน จาก 192 เอเจนซี่และโปรดักชันเฮาส์จากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย (1391) ไทย (579) ฟิลิปปินส์ (503) ไต้หวัน (410) จีน (397) และนิวซีแลนด์ (370) ซึ่งเวที THE WORK เป็นที่ยอมรับในการจัดอันดับวงการครีเอทีฟทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งการคว้ารางวัลในครั้งนี้ของบีบีดีโอ ประเทศไทย เป็นความประทับใจและเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของวงการโฆษณาไทย