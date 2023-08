คณะทำงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทย ของ MEA จัดกิจกรรมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2566

นนี้ (16 สิงหาคม 2566) นายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะทำงาน Change for Good ของ MEA เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบายทรัพยากรดิน เพื่อความปลอดภัยมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนของประชาชน และสร้างความตระหนักตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรีโดยมีการจัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพจากดิน กิจกรรมปลูกตันไม้ Do It by Yourself กิจกรรมดิน น้ำ อาหารและพลังงานทดแทน ซึ่งมีผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และเด็กนักเรียนร่วมปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรงเรียน กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน การรดน้ำแปลงเกษตรด้วยพลังงานจากโซลาร์เซล ที่ MEA ดำเนินการติดตั้ง และกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน ดำเนินการโดยMEA เขตบางบัวทองและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่ง MEA ให้ความสำคัญกับการยกระดับการปฏิบัติงานและปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Design) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย