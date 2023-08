Up Media Thailand เผยการเติบโตเเบบก้าวกระโดดของสื่อนอกบ้านสื่อเเรกที่เข้าถึงง่าย

ทำไมสื่อทางเลือกใหม่อย่างถึงเป็นกระเเสนิยม และตอบโจทย์การโฆษณาได้เป็นอย่างดีUp Media Thailand เป็นบริษัท Start Up ที่เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2565 โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัท Start Up มาก่อน ทำให้ อัพ มีเดีย ไทยแลนด์ กลายเป็นบริษัทสื่อโฆษณาในลิฟต์ที่โดดเด่นและเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยตั้งเป้าหมายเป็นตัวกลางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ เพราะการใช้ลิฟต์ในอาคารสูงถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่พักอาศัย โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนใช้งานลิฟต์ประมาณ 4 ครั้งต่อวัน และช่วงเวลาที่ "รอลิฟต์" ผู้คนจะหาจุดโฟกัสเพื่อฆ่าเวลา ตรงจุดนี้เองที่ Up Media เล็งเห็นว่าสามารถสร้างโอกาสในการที่ผู้บริโภคจะให้ความสนใจกับโฆษณาของแบรนด์ที่อยู่ที่อยู่บนสื่อดิจิทัลสกรีนหน้าลิฟต์ได้อย่างแน่นอน อีกทั้งผู้ที่สัญจรผ่านไปมาก็สามารถมองเห็นสื่อนั้นๆ ได้ทุกวันเช่นกันผู้ก่อตั้งและ CEO ของอัพ มีเดีย ไทยแลนด์ : กล่าวว่าก่อนที่จะมาตั้งบริษัท ตนเองเคยทำงานอยู่ในหลายประเทศ ช่วงที่โควิดระบาด ธุรกิจหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป ก่อนจะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย จนได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจและมีความคิดว่าจะมาเจาะกลุ่มตลาด SME ด้านการทำสื่อโฆษณาในลิฟต์ที่ไทยเป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าพื้นที่สื่อโฆษณาในลิฟต์รูปแบบหน้าจอดิจิทัล ความละเอียดแบบ FULL-HD คุณภาพสูงระดับมืออาชีพ ที่สามารถควบคุมและอัปโหลดสื่อต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง โดยได้คัดเลือก Location สำหรับการติดตั้งสื่อในลิฟต์ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการเป็นพาร์ทเนอร์กับเซ็นทรัลพัฒนา และได้มีการติดตั้งไปแล้วกว่า 8 สาขารอบกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่าง เซ็นทรัลพระราม 9 , เซ็นทรัลลาดพร้าว , เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ , เซ็นทรัลเวสเกต , เซ็นทรัลพระราม 3 , เซ็นทรัลปิ่นเกล้า , เซ็นทรัลบางนา และเซ็นทรัลพระราม 2 ที่กำลังติดตั้งอยู่ อีกทั้งยังครอบคุมอาคารที่เป็นย่านการค้าและมีการสัญจรของผู้คนจำนวนมาก เช่น อาคารมณียาเซ็นเตอร์ , ตึกใบหยก 2 และคอนโดมิเนียมอาคารสูงในย่านที่พักอาศัยยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น IDEO สาทร-ท่าพระ, IDEO พญาไท, KnightsBridge Prime อ่อนนุช เป็นต้น และสำหรับแผนการตลาดที่วางไว้ในปี 2566 นี้ของ Up Media Thailand ได้วาง Road map ในการขยายพื้นที่สื่อโฆษณาในลิฟต์ไปยังต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองของประเทศไทย เช่น ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต หาดใหญ่ ขอนแก่น เชียงใหม่ และอยุธยา เป็นต้นด้วยสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการทางการตลาด ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อในลิฟต์อย่าง Digital Screen และ Static Poster พร้อมบริการระบบฐานรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าถึงสื่อโฆษณาของผู้คนในแต่ละวัน เพื่อให้แบรนด์สามารถสร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด อัพ มีเดีย ให้ความช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ดูแลทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญแม้เป็นงานเพียงจุดเล็กๆ เสมือนเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างแบรนด์ลูกค้าให้เป็นที่รู้จัก เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันสำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.upmedia.co.th หรือ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่าง ดังนี้โทรศัพท์หมายเลข: 065-063-1692LINE OA: @UpMediaTHEmail: info@upmedia.co.th