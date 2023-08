สตาร์ทอัพน้องใหม่ Widing Storage ช่วยให้การเก็บของเป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนห้องรก เป็นห้องรัก

หลายบ้านคงเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่ล้นบ้าน หรือพื้นที่ในบ้านมีไม่เพียงพอสำหรับการเก็บสัมภาระต่างๆ ซึ่งปัญหานี้ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดระเบียบสิ่งของและทำให้พื้นที่อยู่อาศัยน้อยลงจึงเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการขนาดใหญ่ ที่ให้เช่าพื้นที่เก็บของส่วนตัวในรูปแบบที่พร้อมเดินทางเข้ารับสิ่งของถึงหน้าบ้าน ดูแล และส่งคืนสิ่งของอย่างปลอดภัย เมื่อคุณต้องการใช้งาน อีกทั้งมีอัตราค่าบริการเริ่มต้นไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทผู้ให้บริการด้านการรับฝากสิ่งของและสัมภาระทุกชนิด หรือเรียกได้ว่าเป็นโกดังเก็บของที่สามารถรับฝากได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงสิ่งของชิ้นเล็ก โดยผู้ก่อตั้งอย่างเล็งเห็นถึงปัญหาด้านความจำกัดของพื้นที่ที่อยู่อาศัยของทุกคน จึงมีความมุ่งมั่นในการช่วยขยายพื้นที่ใช้สอยและเพิ่มความสุข ให้ทุกคนสามารถใช้สอยพื้นที่ภายในตัวบ้านหรือที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไอเดียของการก่อตั้งบริการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2018 จากการที่นักศึกษา 3 คน ต้องอาศัยอยู่ในห้องพักเดียวกัน ปัญหาที่พบเห็นอยู่เสมอคือการที่ต่างคนก็ต่างมีสัมภาระที่ตัวเองต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของ หนังสือการ์ตูน ลิ้นชักใส่เอกสาร อุปกรณ์กีฬา หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว ทั้ง 3 คน จึงเริ่มเกิดคำถามว่านักศึกษาคนอื่นก็คงมีปัญหาในแบบที่ตนกำลังประสบกันอยู่ จึงได้ทำ Prototype ในการทดสอบกลุ่มลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือดีมาก และมีผู้สนใจเกี่ยวกับบริการกันมาอย่างล้นหลาม แต่ก็ไม่มีการพัฒนาบริการนี้ในเวลาต่อมา เนื่องจากนักศึกษาทั้ง 3 คน ต่างก็ต้องแยกย้ายกันภายหลังจากสำเร็จการศึกษาและในเวลาถัดมา ไอเดียนี้ก็หวนกลับมาอีกครั้งในปี 2023 หลังจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทางผู้ก่อตั้งเห็นว่า มีผู้คนจำนวนมากได้ให้ความสำคัญกับ Online Shopping มากขึ้น จนทำให้มีสิ่งของในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น บวกกับเทรนด์ของ Self storage ที่กำลังเติบโตในประเทศไทย ในวันนั้น จึงได้กลับมารวมตัวกันเพื่อก่อตั้งซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการพื้นที่หรือห้องเก็บของโดยการให้บริการแบบในวันนี้Widing Online self storage โดยมี Vision ที่จะสร้าง Aggregator Business Model โดยทางบริษัทจะเป็นตัวกลางในการสร้าง Marketplace ที่เชื่อมต่อผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จากพื้นที่ที่พวกเขาไม่ได้ใช้ ให้กับผู้ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นได้มาเจอกัน พร้อมกับเชื่อมต่อกับขนส่งที่หลากหลายส่งได้ตั้งแต่สิ่งของเล็กๆ ไปจนถึงตู้เย็น โซฟา และยังได้รับการซัพพอร์ทจากพาร์ทเนอร์ผู้ที่เชี่ยวชาญ และชำนาญด้านการบริการอย่างอีกด้วยการบริการของนั้นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯทั้งหมด เช่นฝั่งธนบุรี ลาดพร้าว สุขุมวิท หรือพระราม 2 และพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงอย่างปริมณฑล เช่นปทุมธานี นนทบุรี หรือนครปฐม โดยกลุ่มลูกค้านั้นมีหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ต้องการย้ายของจากหอพัก เพื่อเตรียมเข้าคอนโด แต่ต้องการพื้นที่ให้เช่าสำหรับเก็บของชั่วคราว, First Jobber ที่ต้องการย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ยังไม่มีห้องเก็บของไว้รองรับสัมภาระ, คุณพ่อ-คุณแม่มือใหม่ที่ต้องการขยายพื้นที่ในการเลี้ยงดูลูก, หรือครอบครัวใหญ่ที่เริ่มรีโนเวทและแต่งเติมบ้าน แต่ไม่รู้ว่าจะเอาของไปฝากไว้ที่ไหนตอนที่ห้องยังไม่เสร็จ ก็สามารถวางใจให้ดูแลสิ่งของแทนทุกคนได้ทุกเมื่อ โดยได้กล่าวว่าด้วยความที่ทางบริษัทนั้นรับรู้ถึงปัญหาของกลุ่มคนที่ต้องการพื้นที่ และรับทราบถึงปัญหาของครอบครัวใหญ่ โดยเฉพาะครอบครัวที่ชอบเดินทาง การที่จะต้องเก็บกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนหลายใบอยู่ในบ้านนั้นก็อาจจะเป็นการทิ้งพื้นที่ในการเก็บของชิ้นใหญ่โดยเสียเปล่า หรือการที่หลายคนกลุ้มใจเกี่ยวกับห้องที่รก และมีความคิดอยากจะทำความสะอาดหรือจัดบ้านใหม่ ดังนั้นการบริการให้เช่าพื้นที่จาก ‘Widing Storage’ นั้นจึงมาช่วยเป็นตัวเลือกให้กับผู้คนเหล่านั้นให้แก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยระยะเวลาในการรับฝากจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1 เดือน และรับฝากสูงสุดได้ถึง 5 ปี และสำหรับสิ่งของที่รับฝากจะมีขนาดตั้งแต่ 60 เซนติเมตรเป็นต้นไป ด้วยอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 99 บาท ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งเดือน หรือหากมีความสนใจที่จะเช่าเป็นพื้นที่ ทางก็มีการให้บริการเช่นกัน โดยพื้นที่ใช้หน่วยวัดเป็นตารางเมตร และมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 700 บาท ต่อเดือน โดยไม่จำกัดความสูงและน้ำหนัก อีกทั้งยังให้บริการเข้ารับสินค้า และนำส่งให้ถึงหน้าบ้านสำหรับความปลอดภัยของสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้น ทางผู้ก่อตั้งได้เน้นย้ำและเล็งเห็นถึงสิ่งที่ลูกค้าอาจเป็นกังวล ทางผู้ก่อตั้งจึงได้ทำการติดตั้ง CCTV รอบพื้นที่ และจะมีเวรยามสำหรับการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ที่สามารถเข้า-ออกพื้นที่ได้นั้น จะต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นพร้อมแล้วที่จะให้คนไทยได้รู้จัก และเปิดประสบการณ์การฝากสิ่งของและสัมภาระกับทางบริษัท ด้วยความพร้อมของพื้นที่ที่ให้บริการ การซัพพอร์ทจากพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่ง อัตราค่าบริการที่เป็นมิตร และประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนี้แล้ว นี่จึงเป็นอีกหนึ่งบริษัทการรับฝากของที่น่าจับตามองของประเทศไทยในตอนนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ หรือต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถคลิกที่ลิงก์และสามารถเพิ่มเพื่อน @widing ใน แอพพลิเคชั่น LINE ในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และรับข้อมูลข่าวสารได้เลย